Catene da neve integrate negli pneumatici, la nuova invenzione di Kia e Hyundai

Hyundai e Kia hanno di recente annunciato un sistema rivoluzionario progettato per semplificare e rendere estremamente fruibile l'esperienza di guida sulla neve, eliminando la necessità delle tradizionali catene e garantendo al contempo elevati standard di sicurezza. Attualmente in attesa di brevetto sia in Corea del Sud che negli Stati Uniti, questa tecnologia innovativa si propone di semplificare notevolmente la vita degli automobilisti durante la stagione fredda.

Il futuro dello pneumatico da neve?

Il cuore di questa soluzione innovativa è rappresentato da un gruppo ruota-pneumatico concepito con scanalature regolari, che ospitano moduli realizzati in una lega a memoria di forma all'avanguardia. Questa particolare lega dimostra una straordinaria capacità di ritornare alla sua forma originale quando sottoposta a una corrente elettrica. In condizioni normali di guida, il materiale all'interno della ruota rimane compresso, mantenendosi distante dalla superficie stradale. Tuttavia, con un semplice gesto, azionando un pulsante dall'interno dell'abitacolo, mediante un impulso elettrico, i moduli riprendono la loro forma originale, sporgendo dallo pneumatico e fornendo una trazione superiore su strade coperte di neve.

La versatilità di questa innovazione è ancor più evidente grazie alla sua funzione di indicatore di usura degli pneumatici nel corso del tempo. Con il normale utilizzo, i moduli in lega iniziano a toccare l'asfalto anche quando la modalità "catene da neve" non è attiva, segnalando tempestivamente la necessità di sostituire gli pneumatici. Questa caratteristica aggiuntiva non solo migliora la sicurezza, ma offre anche un pratico promemoria per la manutenzione del veicolo.

Hyundai e Kia hanno espresso la volontà di sviluppare ulteriormente questa tecnologia all'avanguardia, con la possibilità di valutare una produzione su larga scala per implementarla su altri modelli delle rispettive gamme, qualora il processo di sviluppo continui a progredire positivamente.

Nonostante l'eccitante prospettiva offerta da questa tecnologia, è innegabile che vi siano alcune sfide potenzialmente associate alla sua implementazione. Questioni normative ed economiche rappresentano ostacoli significativi che necessitano di attenta valutazione. Resta ancora da stabilire il costo associato a un gruppo ruota-pneumatico dotato di questa avanzata tecnologia, sebbene il suo impatto positivo sulla guida invernale possa essere innegabile.