Citroën, risarcimenti estesi per i motori PureTech

Citroën, in linea con l’impegno di Stellantis per la tutela dei clienti, ha annunciato l’estensione della sua politica di risarcimento legata alle problematiche dei motori PureTech 1.0 e 1.2 (serie EB) di generazioni precedenti. Il provvedimento riguarda difetti riconosciuti, come l’eccessivo consumo d’olio e l’usura anticipata della cinghia di distribuzione.

Questa nuova fase dell’iniziativa, che integra il programma di estensione della garanzia già avviato nel marzo 2024, prevede il lancio di una piattaforma digitale – stellantis-support.com – attraverso la quale gli automobilisti europei potranno inoltrare online la documentazione necessaria per richiedere un eventuale rimborso. Il servizio mira a semplificare la procedura di richiesta e accelerare la valutazione dei casi.

La compensazione

La compensazione sarà valida per interventi effettuati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, a patto che gli interventi di manutenzione siano stati eseguiti secondo le raccomandazioni ufficiali del marchio e che le riparazioni siano state effettuate presso centri autorizzati. Le spese coperte comprendono sia parti di ricambio che manodopera, con l’obiettivo di alleviare i costi sostenuti dai proprietari colpiti. Il processo di attivazione della piattaforma è iniziato a gennaio 2025 con i primi utenti selezionati in Francia e Spagna, e si sta progressivamente aprendo al resto d’Europa.

L'estensione della garanzia

Parallelamente, Stellantis ha confermato l’estensione della garanzia sui motori interessati fino a 10 anni o 180.000 km. Questa garanzia copre integralmente le spese relative ai problemi noti, a patto che le condizioni richieste siano rispettate. Tra le novità introdotte figura anche il certificato “Check+”, pensato per il mercato dell’usato: attesta l’affidabilità dei veicoli venduti attraverso la rete Spoticar, previa verifica di 100 punti chiave, tra cui la cinghia di distribuzione.

L’iniziativa arriva a coronamento di un processo evolutivo importante della gamma PureTech, lanciata

nel 2012 e recentemente aggiornata con una nuova generazione di motori che vanta il 70% di componenti rinnovati. I test su lunga durata confermano livelli di affidabilità significativamente più elevati rispetto al passato.