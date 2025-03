Citroen prende quota nel mercato grazie ai successi di C3 ed ë-C3

Ascolta ora 00:00 00:00

Citroen sta riscuotendo notevoli successi nel mercato automobilistico italiano, in particolare nel settore dei veicoli elettrici e a benzina. A febbraio 2025, la Citroën ë-C3 si è affermata come il modello elettrico più venduto nel Bel Paese. Questo risultato ha portato la quota di mercato del Double Chevron nel comparto BEV (Battery Electric Vehicles) al 9,6%, posizionandola al secondo posto per il secondo mese consecutivo.

Parallelamente, la nuova Citroën C3 ha continuato a ottenere ottimi risultati, collocandosi come il terzo modello più venduto in assoluto in Italia e il primo modello a benzina più richiesto. Questo gradimento conferma l'apprezzamento del pubblico per la C3, un modello che si distingue per versatilità, comfort e innovazione.

Crescita e posizionamento di Citroen nel mercato italiano

La performance commerciale di Citroën si riflette nella crescita della sua quota di mercato. A febbraio 2025, ha raggiunto il 4,7%, con un aumento dello 0,2% rispetto al 2024, consentendo al brand francese di raggiungere il sesto posto nella classifica nazionale. Ancora più significativo è l'aumento della quota nel segmento dei privati, che sale al 5,4%, con un incremento dello 0,5% rispetto all'anno precedente. In questo segmento, Citroën si posiziona al quinto posto a livello nazionale.

Successo di Citroën AMI e la transizione energetica

Un altro modello di successo per Citroën è l'AMI, che ha conquistato la leadership tra i quadricicli sia a febbraio che nel primo bimestre del 2025. Grazie al suo design particolare, alle dimensioni compatte, ai costi contenuti e alla sua filosofia di mobilità urbana innovativa, AMI si conferma una scelta congeniale per chi ricerca un'alternativa elettrica e compatta per gli spostamenti quotidiani.

Citroën sta affrontando la sfida di rendere la mobilità sempre più accessibile e democratica, anche quella elettrica. La strategia del marchio è orientata verso una mobilità sostenibile e accessibile. C3 si conferma un modello di riferimento nella transizione energetica, rispondendo alle esigenze di un pubblico ampio.

Nuova Citroën C3: innovazione e accessibilità

La nuova C3 introduce una vera differenziazione nel mercato del segmento B. È innovativa, moderna e versatile, e rappresenta un passo avanti rispetto alla generazione precedente sotto ogni aspetto. Si rivolge a un pubblico ampio, offrendo diverse soluzioni energetiche adatte alle esigenze di ogni cliente.

In variante elettrica, C3 conferma la sua capacità di posizionarsi in modo competitivo in un segmento in forte espansione. Ë-C3, infatti, offre un comfort elevato, con soluzioni da segmento superiore, e stabilisce la nuova cifra del design della Casa transalpina. È equipaggiata con un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, ed è capace di offrire un'autonomia fino a 440 km in ciclo urbano. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, è possibile raggiungere l'80% della carica in soli 26 minuti.

Formula "Elettrico Facile"

Citroën offre la formula finanziaria "Elettrico Facile" per agevolare l'acquisto della ë-C3. Questa formula prevede un anticipo di 11.

, nessuna rata per due anni, e una eventuale rata finale sempre da 11.950 euro (TAN fisso 0%; TAEG 0,13%). Al termine dei 24 mesi, è possibile decidere se restituire la vettura. Questa offerta è valida fino al 31 marzo 2025.