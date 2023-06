Consigli su come proteggere l’auto dal sole e dal caldo estivo

Gli agenti atmosferici hanno un effetto molto deleterio sulla “salute” delle automobili, pioggia, neve, grandine rischiano di rovinare in maniera permanente parti meccaniche e carrozzeria delle automobili, ma forse non tutti sanno che anche il sole e il caldo estivo sono altrettanto pericolosi per i nostri veicoli a quattro ruote.

Con l’arrivo della stagione più caldo, proteggere la propria vettura dal sole rovente è una cosa fondamentale per gli automobilisti. Per correre ai ripari ci sono numerosi accorgimenti che possono essere presi per evitare brutte sorprese. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una pratica guida che raccoglie consigli e trucchi per salvaguardare l’auto da un “invecchiamento precoce” o a danni che sarebbero molto costosi da riparare.

Perché proteggere la macchina dal sole in estate?

La carrozzeria di un’automobile va protetta dai raggi del sole nello stesso modo di come ci prendiamo cura della nostra pelle, utilizzando indumenti particolari e creme specifiche. Nel medesimo modo, per garantire l’integrità della nostra è necessario utilizzare semplici, ma importanti accorgimenti che elencheremo qui di seguito.

Parcheggiare l’auto all’ombra

Visto che la parte più esposta al sole e al caldo torrido è la carrozzeria, l’accorgimento migliore è quello di cercare, quando possibile, di esporre la vettura il meno tempo possibile sotto i raggi diretti del sole. Per questo motivo se si deve sostare per lungo tempo sarebbe opportuno cercare di parcheggiare l’auto all’ombra. Ricordiamo, infatti, che nelle giornate dove il caldo è più esagerato, all’interno dell’abitacolo è possibile raggiungere temperature anche vicine ai 60°. Queste temperature potrebbero compromettere le plastiche e alcune funzioni dell’auto, provocando anche ingenti danni.

Nel caso in cui non fosse possibile lasciare la vettura in un box o in un garage, consigliamo almeno di lasciare la vettura sotto una tettoia, un ponte o in un posto alberato. Quest’ultimo consiglio però potrebbe portare un problema di non poco conto: alcuni alberi posson, infatti, rilasciare resina o altri detriti, difficili da pulire. Inoltre, dai pini potrebbero cadere delle pigne che potrebbero danneggiare il corpo vettura, parabrezza, lunotto e gli altri cristalli.

Copri auto e parasole

Nell’eventualità in cui non fosse possibile parcheggiare il veicolo in un posto coperto è possibile optare per alcune soluzioni alternative. Per esempio, si può pensare di acquistare un telo auto in grado di proteggere completamente la carrozzeria, l’importante è che sia realizzato con materiali in grado di riflettere i raggi del sole. Ricordiamo inoltre che la targa dell’auto in luoghi pubblici deve essere sempre visibile (per questo esistono teli con una parte trasparente in corrispondenza della targa), in alternativa è possibile coprire totalmente l’auto solo in posti privati. Per proteggere solo l’abitacolo dai raggi solari e dal caldo si può utilizzare un parasole da applicare dietro il parabrezza, l’importante è scegliere un modello della giusta misura che calzi a pennello.

Coprisedili e parti plastiche

La sollecitazione alle plastiche dell’auto provocata dal sole può addirittura deformare i componenti e scolorirli, stesso discorso per i tessuti e rivestimenti in pelle o alcantara. D’estate può essere utile utilizzare dei coprisedili e un copri volante, anche se questa soluzione spesso è poco apprezzata e utilizzata per un fattore estetico.

Utilizzare cera per auto

In commercio sui siti specializzati e nei negozi esistono vari tipi di prodotti che permettono di proteggere l’esterno di un’automobile dai raggi del sole. Ci sono alcune cere particolari che e applicate alla carrozzeria offrono un trattamento protettivo in grado di mantenere inalterata la brillantezza della vernice nel corso degli anni. Esistono inoltre delle vernici speciali realizzate con la nanotecnologia in grado di resistere maggiormente alle intemperie e addirittura allo sporco. Queste vernici però hanno un costo piuttosto elevato perché oltre all’uso della materia prima piuttosto esosa richiedono anche molte ore di manodopera.

Lava spesso l’auto

Un’operazione semplice ed economica che permette di preservare nel tempo la lucentezza e le condizioni estetiche della carrozzeria è senza ombra di dubbio quella del lavaggio. Pulire in modo frequente la propria auto in estate permette di mantenere in ottime condizioni l’auto, ma anche in questo caso è necessario seguire alcuni consigli per evitare di fare dei danni. La prima cosa da evitare è quella di lavare la propria auto dopo una lunga esposizione al sole, inoltre è sempre meglio effettuare questo tipo di pulizia in un posto ombreggiato e non all’esposizione diretta del sole. Il motivo è piuttosto semplice: una carrozzeria con temperatura troppo elevata provoca un’asciugatura dell’auto troppo rapida e di conseguenza si provocano aloni e macchie su tutta la carrozzeria.

Quali danni può provocare il caldo?

Come paventato più volte, il caldo e l’esposizione diretta al sole può provocare danni all’auto che di volta in volta possono risultare gravi o lievi, ma sempre fastidiosi.

Ad esempio, se si guida con i finestrini abbassati per il troppo caldo, i vetri dell’auto tendono a sporcarsi più facilmente. Per evitare questo, consigliamo di utilizzare appositi spray specifici che in pochi secondi risultano capaci di eliminare lo sporco e la formazione di eventuali aloni.

Uno dei danni più costosi e fastidiosi provocati dal sole è senza ombra di dubbio lo sbiadimento della carrozzeria. Se si lascia la propria vettura per molto tempo al sole, con il passare degli anni la carrozzeria perderà la propria brillantezza e nei peggiori casi addirittura si screpolerà la vernice lasciando delle chiazze davvero brutte esteticamente. Per questo motivo abbiamo ribadito più volte di proteggere la carrozzeria parcheggiando l’auto all’ombra, ma nel caso in cui il colore risulta già deteriorato si può correre ai ripari utilizzando dei kit di prodotti in grado di ravvivare la vernice e la sua brillantezza.

Come abbiamo accennato in precedenza, il caldo può far innalzare la temperatura nell’abitacolo fino a ben 60°. Questo calore eccessivo rischio di compromettere le plastiche della plancia, dei pannelli porta e di altri componenti che potrebbero deformarsi, scollarsi o addirittura creparsi o rompersi. L’unico modo di proteggere queste plastiche e quello di acquistare un parasole e di utilizzare appositi prodotti dedicati alla protezione delle parti più delicate.

Attenzione agli sbalzi di temperatura

L’ultima accortezza che sentiamo di sottolineare è quella di fare attenzione agli sbalzi di temperatura che possono risultare deleteri per la nostra salute. Quando lasciamo la macchina per lungo tempo sotto il sole, entrare nell’abitacolo diventa letteralmente un inferno e la prima cosa che ci viene in mente di fare è quello di mettere al massimo l’aria condizionata. Questa soluzione potrebbe risultare dannose, di conseguenza sarebbe meglio spostare l’auto in un posto all’ombra, magari sotto un albero e aspettare che la temperatura diventi più sopportabile prima di salire in macchina.