Cupra, aggiornamenti su tutta la gamma 2024

Il Marchio Cupra è giovanile, effervescente e dinamico. Per questo il Brand appartenente al Gruppo Volkswagen non riposa sugli allori, ma propone continui ammodernamenti alle sue vetture. Le principali novità per i Model Year 2024 riguardano l'offerta di dotazioni ed equipaggiamenti per Formentor e Born, mentre per la Leon ci saranno degli aggiornamenti caratterizzati principalmente sulle motorizzazioni.

Le novità di Formentor e Born

Per quello che è uno dei veicoli di maggior successo degli ultimi tempi, ci sono delle novità che riguardano l'offerta di dotazioni optional. Infatti, per la Formentor è prevista l'introduzione di pneumatici all season per cerchi in lega da 18'' di serie, oltre che per cerchi in lega da 18'' 38/1 e 38/2. Inoltre, su richiesta sarà possibile avere, sulla versione VZ, i sedili avvolgenti in Dinamica con inserti in pelle Dark Brown, senza dimenticare i terminali di scarico Akrapovic per la motorizzazione 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG. Infine, per la motorizzazione e-Hybrid arriva il BeastsAudio.

Per quanto riguarda la Cupra Born, invece, la dotazione standard verrà arricchita da due altoparlanti aggiuntivi nelle porte posteriori da 168 mm di diametro. L'aggiornamento sarà disponibile a partire dalla 32esima settimana di produzione (lunedì 7 agosto) del 2023.

Gli aggiornamenti di Cupra Leon

Dopo tanta attesa, la Cupra Leon può essere ordinata con la motorizzazione 2.0 TSI DSG da 245 CV, disponibile con la versione VZ. Dunque, la gamma motori viene completata insieme alle recenti aggiunte del 2.0 TDI da 150 CV e al 1.5 Hybrid, per garantire prestazioni ed esclusività. Secondo quest'ultima ottica, anche le versioni vengono razionalizzate: VZ e VZ Carbon saranno disponibile soltanto per le unità con potenza da 150 kW in su.

Un'altra gustosa novità è quella riguardante il nuovo Design Pack Extreme, esclusiva del mercato italiano, che include cerchi da 18'' Copper, minigonne laterali, spoiler al tetto nera, pedaliera in alluminio e gusci degli specchietti in fibra di carbonio. Questo pacchetto sarà disponibile per tutte le motorizzazioni abbinate al cambio automatico DSG, sia 5 porte che Sportstourer, ad eccezione delle VZ e VZ Carbon. Infine, il gancio traino è disponibile anche per Leon 5 porte, tranne che nella e-Hybrid e nella 2.0 TSI DSG da 245 CV.