Cupra Ghost Padel: il derby tra ex calciatori di Milan e Inter sul campo galleggiante

Continua la forte coesione tra Cupra e il mondo del padel. Due fenomeni in costante e vibrante crescita, quello del brand sportivo spagnolo e dello sport che, sempre più, si sta affiancando al tennis e al calcio come hobby, passione o alle volte, anche professione. Procede così l’avvicendamento di Cupra a quel sempre più riconosciuto “urban lifestyle” che sta costruendo la stessa identità del brand. Vicino ai clienti e agli appassionati tramite iniziative, sponsorizzazioni che ne rafforzano l’immagine, come i Cupra Garage nei punti strategici delle principali città europee o le importanti sponsorizzazioni in moltissime discipline sportive, come nel caso del World Padel Tour.

“CUPRA è un brand contemporaneo e non convenzionale noto per avere la sportività e le performance nel suo DNA. Accomunati da valori condivisi quali innovazione, inclusività, passione e determinazione, CUPRA e il padel hanno sin da subito stretto un legame naturale e innato. Il padel è lo sport in più grande crescita in Europa e in poco tempo in Italia è diventato un fenomeno sociale, creando un parallelismo interessante con il percorso di crescita che ha fatto CUPRA”

Ha dichiarato Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA Italia.

Cupra Ghost Padel

In occasione del weekend dal 22 al 24 settembre, Cupra ha catturato l’attenzione dei milanesi – oltre che dei turisti, presenti in occasione della Fashion Week – con un’insolita installazione che ha interessato un intero corner della Darsena di Milano. È stato infatti costruito un campo da padel galleggiante, collegato alla banchina tramite una passerella, sulla quale è stata esposta l’ultima produzione del brand, Cupra Tavascan, crossover coupè 100% elettrico. Tra gli altri punti di interesse anche il DJ Set, lo store da cui poter acquistare articoli a marchio Cupra, la possibilità di effettuare dei test drive con l’intera gamma dei veicoli elettrificati, simulatori di guida ma anche un’area lounge situata all’interno della Marina Militare. Nell’arco della tre giorni milanese centinaia di appassionati e clienti hanno potuto sperimentare le brezza del Padel galleggiante grazie al supporto di istruttori e maestri, mentre nelle ore serali il campo entrava letteralmente nel vivo.

Prende il nome di Ghost Padel e si gioca completamente al buio, supportati solamente dalle luci violette e gli unici elementi visibili sul campo rimangono le linee, le magliette dei giocatori, la pallina e altri piccoli dettagli. Il tutto circondati dalle luminarie dei locali serali della Darsena, riflesse sull’acqua e accompagnati dal DJ Set organizzato da Cupra. L'organizzazione dell'evento è stato supportata da City Padel Milano (gestito da Demetrio Albertini), uno dei circa 88 centri Cupra x Padel sparsi sul territorio nazionale. Lo stesso Demetrio è stato presente nell’arco dei tre giorni al fianco del brand, in attesa del gran finale di Domenica sera. Dalle ore 21:00 sono andati in scena una serie di match con ex leggende del calcio di Milan e Inter, tra cui Albertini, Cordoba, Dida, Borja Valero, Eranio e altri. I calciatori sono stati accompagnati dalla Marina Militare al campo tramite il nuovissimo De Antonio Yachts Formentor D28 e-Hybrid, prototipo di un nuovo yacht ultra lusso realizzato dall’atelier spagnolo insieme a Cupra. Parte del ricavato dell’evento sarà poi devoluto in favore del progetto "Io Tifo Positivo" di Comunità Nuova Onlus.