Dacia Spring Extreme, arriva la nuova versione da 65 CV

Dacia presenta nuova Spring Extreme al salone di Bruxelles 2023, aggiornando il design e proponendo un motore più potente rispetto al resto della gamma. Il nuovo allestimento Extreme si sostituisce al precedente Expression, nella zona alta della gamma.

Dacia Spring Extreme, cosa cambia?

Salta subito all’occhio una configurazione inedita dedicata a questo allestimento, con tocchi color rame per le barre del tetto, calotte degli specchietti retrovisori, logo Dacia su ruote e passaruota ma anche sul bagagliaio e nuove modanature sotto ai gruppi ottici. Lo stesso motivo è anche ripreso nell’abitacolo, sui pannelli delle portiere, sulle bocchette d’aerazione e sul sistema di navigazione. Nuova anche la trama dei sedili TEP. Cresce poi come accennato anche la potenza del motore elettrico frontale, passando da 45 a 65 CV (48 kW) per donare più accelerazione e reattività, ma non sono stati comunicati dati sulle prestazioni. Non diventerà certo un fulmine ma, su una vettura così piccola e leggera, 20 CV possono davvero fare la differenza. Piccole modifiche anche all’autonomia, che passa a 220 km in ciclo WLTP e quasi 305 km in città. Per chi invece non necessiterà di questa potenza extra, l’allestimento Essential rimarrà comunque disponibile con il motore standard da 45 CV.

Dacia Spring 2023, prezzi e allestimenti

Rivisto anche il listino di nuova dacia Spring 2023, con l’apertura degli ordini fissata per il 18 gennaio 2023. Le consegne dei nuovi modelli sono invece attesi a partire dall’estate, con prezzi a partire da 21.450 euro per Dacia Spring Essential e 23.200 euro per Dacia Spring Extreme. Tra gli optional disponibili rimangono poi le vernici alternative al bianco, da 700€, il cavo di ricarica Mode 2 a 300 €, ruota di scorta da 250 € e la predisposizione alla ricarica rapida da 600 €.