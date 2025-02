Davanti spiccano le solite note, da Panda a Sandero, in un mercato di gennaio che inizia in salita

Il 2025 si è aperto con una nota negativa per il mercato automobilistico, registrando a gennaio un calo del 5,9% nelle immatricolazioni in Italia rispetto allo stesso periodo del 2024, con un totale di 133.692 vetture immatricolate. Questo dato, combinato con un contesto economico ancora instabile e i risultati del 2024 non soddisfacenti, lascia presagire un’annata difficile, con una previsione di 1.550.000 immatricolazioni, lo 0,6% in meno rispetto ai dodici mesi appena archiviati. Inoltre, il mercato delle quattro ruote si trova ancora significativamente al di sotto dei livelli pre-Covid, con un deficit di oltre il 19% rispetto al 2019.

Davanti le solite note: spicca la Fiat Panda

Nonostante le difficoltà generali, la classifica delle auto più vendute rimane relativamente stabile. Fiat Panda, Dacia Sandero e Jeep Avenger continuano a occupare le prime posizioni. In particolare, la Fiat Pandina, una versione più ricca e accessoriata della Panda, ha ottenuto ottimi risultati nel mese di gennaio, registrando oltre 13.300 immatricolazioni, pari a una quota del 10% del mercato totale. Questo successo dimostra come modelli classici e popolari, rinnovati e arricchiti, possano ancora attirare un'ampia fascia di consumatori.

Benzina in calo, ibride in ascesa

Per quanto riguarda le alimentazioni, si notano cambiamenti significativi nelle preferenze dei consumatori. Le auto a benzina hanno subito una discesa di 3,3 punti, attestandosi al 26,9% di quota, mentre il diesel ha registrato un drastico calo, perdendo il 45% dei volumi e scendendo al 9,3% di quota. Le auto a GPL si sono fermate al 10,2% di share. Il metano è ormai uscito di scena.

In netto contrasto, le auto ibride continuano la loro ascesa, arrivando a coprire il 45% delle preferenze, con il 11,5% per le full hybrid e il 33,5% per le mild hybrid. Questo dato sottolinea una crescente attenzione all'efficienza e alle soluzioni che combinano motori termici ed elettrici. Le auto plug-in rappresentano il 3,6% del mercato, in lieve crescita rispetto al 2,8% del 2024.

Le auto elettriche, nonostante una crescita rispetto al 2024 (passando dal 2,1% al 5,0%), mantengono una quota di mercato ancora limitata, sebbene in crescita, anche a causa della mancata riconferma degli incentivi del 2024.

Le auto più vendute a gennaio 2025 in Italia

Fiat Panda, 13.333 Dacia Sandero, 5.577 Jeep Avenger, 4.685 Citroen C3, 4.565 Dacia Duster, 4.363 Peugeot 208, 3.727 Toyota Yaris, 2.935 Renault Captur, 2.575 Toyota Yaris Cross, 2.573 MG ZS, 2.438

Le auto a benzina più vendute

Citroen C3, 4.146 Jeep Avenger, 2.332 Peugeot 208, 2.295 Volkswagen T-Cross, 2.265 Opel Corsa, 2.195 Toyota Aygo X, 1.758 MG ZS, 1.573 Dacia Sandero, 1.175 Volkswagen T-Roc, 1.164 Kia Picanto, 1.152

Le auto diesel più vendute

Audi Q3, 1.311 Volkswagen Tiguan, 974 Mercedes GLA, 848 Audi A3, 675 BMW X1, 645 Volkswagen T-Roc, 569 Fiat Tipo, 482 Ford Focus, 396 BMW Serie 1, 379 Volkswagen Golf, 370

Le auto ibride più vendute a gennaio 2025

Fiat Panda, 13.328 Toyota Yaris, 2.909 Toyota Yaris Cross, 2.573 Ford Puma, 2.202 Jeep Avenger, 2.108 Fiat 600, 1.499 Nissan Qashqai, 1.339 Alfa Romeo Junior, 1.333 Peugeot 208, 1.285 Kia Sportage, 1.246

Le auto plug-in più vendute

Toyota C-HR, 929 BYD Seal U, 503 BMW X1, 222 Volkswagen Tiguan, 210 Audi Q5, 171 Ford Kuga, 163 BMW X3, 151 Cupra Formentor, 148 MG EHS, 124 Toyota RAV4, 122

Le auto elettriche più vendute

Dacia Spring, 961 Citroen C3, 418 Tesla Model Y, 265 Jeep Avenger, 245 Fiat 500, 238 Volvo EX30, 232 BMW iX1, 229 Renault 5, 185 Renault Megane, 175 Volkswagen ID.3, 168

Le auto a GPL più vendute nel mercato auto in Italia