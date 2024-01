Ecco 10 auto da acquistare con gli incentivi 2024

Gli incentivi auto 2024 sono confermati e sono pronti a giocare un ruolo chiave nel tenere alta la vitalità del settore delle quattro ruote in Italia. Ma quali sono le macchine più interessanti da comprare sfruttando l'Ecobonus stanziato dal Governo? Vediamole insieme, anche se prima è doveroso fornire un quadro più chiaro su come verranno distribuiti i benefici all'acquisto.

La situazione incentivi

La tabella degli incentivi (non ancora ufficializzata) è stata pensata per consentire dei benefici più rilevanti alla fascia maggiormente richiesta sul mercato, assecondando la domanda che verte principalmente sulle auto termiche da 61 a 135 g/km di CO2. Per quanto riguarda il bonus che prevedeva un massimo di 5.000 euro in caso di rottamazione per l'acquisto di un veicolo 100% elettrico, questo potrà crescere fino a 11.000 euro per la rottamazione delle vetture più vecchie, come per esempio le Euro 0 ed Euro 1. Ci sono, poi, vantaggi ulteriori per le famiglie con Isee inferiore a 30.000 euro che rottamano un vecchio modello, con classe di emissioni compresa tra Euro 0 ed Euro 4.

A quest’ultime spetteranno ben 13.750 euro di Ecobonus per l'acquisto di un'auto elettrica, il cui prezzo tuttavia non potrà superare i 35.000 euro più IVA, vale a dire 42.700 euro totali. Se l’acquisto di un’auto nuova, invece, verterà verso una ibrida plug-in (fascia 21-60 g/km di CO2), si possono avere vantaggi che vanno da 4.000 euro senza rottamazione, fino a 10.000 euro per le famiglie con Isee inferiore a 30.000 euro con rottamazione di un veicolo Euro 2 o inferiore. In tal caso, il limite di spesa sale fino a 45.000 euro più IVA. Infine, per coloro che optano per l’acquisto di un’auto endotermica con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO2, con limite di prezzo di 35.000 euro più IVA, i vantaggi oscillano tra i 1500 euro con rottamazione di un veicolo Euro 4 fino a 3.000 euro per una macchina Euro 2 o inferiore. Possono beneficiare degli incentivi sia persone fisiche che società di noleggio.

Le dieci auto da acquistare con l'Ecobonus

Di seguito vi elenchiamo la nostra rassegna di dieci modelli che possono essere acquistati in modo vantaggioso con l'Ecobonus:

Fiat 500e : l'elettrica più venduta in Italia dopo i fenomeni Tesla Model Y e Tesla Model 3. La piccola torinese, costruita a Mirafiori, ha un design da sogno e un'autonomia ideale per muoversi in città con qualche puntata fuori porta. Con la batteria da 23,65 kWh e i 95 CV di potenza verrebbe a costare 22.950 euro senza rottamazione, mentre rottamando un veicolo fino a Euro 4 servirebbero 17.950 euro. Con un ISEE inferiore a 30.000 euro, senza rottamazione si stacca un assegno da 21.450, tuttavia, rottamando un modello fino a Euro 2 si scenderebbe a 15.200 euro .

: l'elettrica più venduta in Italia dopo i fenomeni Tesla Model Y e Tesla Model 3. La piccola torinese, costruita a Mirafiori, ha un design da sogno e un'autonomia ideale per muoversi in città con qualche puntata fuori porta. Con la batteria da 23,65 kWh e i 95 CV di potenza verrebbe a costare 22.950 euro senza rottamazione, mentre rottamando un veicolo fino a Euro 4 servirebbero 17.950 euro. Con un ISEE inferiore a 30.000 euro, senza rottamazione si stacca un assegno da 21.450, tuttavia, rottamando un modello fino a . Smart EQ ForTwo : l'icona delle citycar per eccellenza, può essere portata a casa con un minimo sforzo, grazie ai vantaggi dell'ecobonus. Si parte con 19.210 euro senza rottamazione, mentre qualora si decidesse di rottamare un vecchio veicolo si potrebbe ottenere addirittura un costo di 14.210 euro. In caso di ISEE inferiore ai 30.000 euro, rottamando una vettura fino a Euro 2 si spenderebbero 11.460 euro . Un vero affare.

: l'icona delle citycar per eccellenza, può essere portata a casa con un minimo sforzo, grazie ai vantaggi dell'ecobonus. Si parte con 19.210 euro senza rottamazione, mentre qualora si decidesse di rottamare un vecchio veicolo si potrebbe ottenere addirittura un costo di 14.210 euro. In caso di ISEE inferiore ai 30.000 euro, rottamando una vettura fino a Euro 2 si spenderebbero . Un vero affare. Dacia Spring: la piccola citycar elettrica ha un costo di partenza di 21.450 euro, nel suo allestimento Essential da 45 CV. Quanto basta per sgusciare nel traffico urbano con agilità. Senza rottamazione il costo scende a 15.450 euro, ma in caso di rottamazione di un veicolo Euro 2, si abbatterebbe la soglia di spesa fino a 10.450 euro. Con ISEE inferiore ai 30.000 euro basterebbero 13.950 euro senza rottamazione, mentre con l'aggiunta di un veicolo Euro 2 da rottamare il prezzo arriverebbe a 7.700 euro.