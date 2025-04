Dove nasce Dacia Duster, l'impianto nel quale ogni giorno si producono quasi 1.400 auto

Ascolta ora 00:00 00:00

A settembre 2024 ha debuttato in Italia la terza generazione di Dacia Duster, uno dei SUV di maggior successo a livello europeo. Dietro ai fragorosi consensi, però, non c’è solamente il prezzo competitivo, la versatilità o il design affascinante, ma una struttura produttiva che sta assicurando una qualità di tutto rispetto: lo stabilimento Dacia di Mioveni, in Romania. A circa due ore di strada dalla capitale Bucarest, sorge uno degli impianti più avanzati del Gruppo Renault, dove ogni 55 secondi nasce un veicolo. È proprio qui che prende forma il nuovo Duster, un modello che ha rivoluzionato il concetto di SUV rendendolo accessibile a milioni di persone.

Un successo consolidato, che prosegue

Con oltre 2,4 milioni di unità vendute nel mondo, di cui ben 330 mila solo in Italia, Duster ha rappresentato per tanti l’ingresso nel mondo dei SUV. Dal 2010, anno del suo lancio, Dacia ha saputo cambiare le regole del mercato delle quattro ruote offrendo veicoli robusti, affidabili e dal costo di utilizzo contenuto, senza rinunciare alla qualità. Oggi, questo spirito si rinnova nella fabbrica di Mioveni, dove circa 7.000 persone – metà delle quali donne – lavorano ogni giorno per costruire un prodotto globale venduto in 44 paesi e su quattro continenti.

Lo stabilimento, che si estende su una superficie di 288 ettari, produce 1.392 veicoli al giorno grazie a tre turni giornalieri e un alto livello di automazione. Ma non è solo la quantità a impressionare: la fabbrica integra al suo interno anche impianti solitamente esternalizzati, come quello delle presse, che lavorano 700 tonnellate di acciaio al giorno per produrre 280 mila pezzi. Un investimento da oltre 35 milioni di euro voluto per aumentare l'efficienza e garantire la disponibilità del prodotto anche nei momenti di maggiore richiesta.

Il fattore umano ha ancora la sua rilevanza

Accanto all’automazione, però, resta forte la presenza umana: 1.800 addetti specializzati operano sulle linee di assemblaggio per assicurare la qualità del prodotto. La carrozzeria è completamente robotizzata, con un migliaio di robot che lavorano “al buio” per risparmiare energia, mentre nelle fasi più delicate il controllo manuale garantisce precisione e affidabilità. Ogni Dacia Duster attraversa 468 postazioni di lavoro prima di completare la sua costruzione. E prima di uscire dalla fabbrica, ogni veicolo viene sottoposto a un’ora di rigorosi test di qualità, inclusa una prova sotto il tunnel d’acqua e un test drive su circuito indoor.

Una delle particolarità della fabbrica è la gestione intelligente delle risorse: anche gli scarti di acciaio prodotti durante lo stampaggio di porte o tetti vengono riutilizzati per creare componenti secondari, riducendo al minimo gli sprechi. La logica produttiva si basa sul modello “just in time”: i componenti necessari arrivano sulla linea di assemblaggio esattamente quando servono, trasportati da carrelli a guida autonoma che si muovono in perfetto coordinamento all’interno dello stabilimento.

Dacia Duster: sguardo al presente e al futuro

Dacia, nata nel 1968 e rilanciata su scala europea dal 2004, ha fatto della semplicità e dell’efficienza i suoi tratti distintivi. Modelli come Sandero, Jogger e Spring hanno consolidato la sua reputazione come marchio accessibile ma robusto. Duster, in particolare, è da anni sul podio dei SUV più venduti ai privati in Europa, un traguardo molto importante. Un successo che si costruisce anche grazie a un processo produttivo che combina tecnologia, visione industriale e attenzione per il dettaglio.

Duster, quindi, non è solo un’auto: è il risultato di un’industria che funziona come un orologio, di una squadra di persone che ogni giorno lavora per portare su strada un veicolo

pratico, intelligente e, soprattutto, accessibile nel pieno della filosofia “value for money”. E tutto parte da Mioveni, centro nevralgico di uno dei più grandi successi automobilistici europei degli ultimi anni.