EasyPump di Bosch: la pompa pneumatica a batteria

Il rischio di perdere improvvisamente la pressione di uno pneumatico quando all'orizzonte non ci sono stazioni di servizio pronte a fornire aiuto: uno scenario preoccupante, fastidioso e potenzialmente pericoloso. Si può ricorrere a una pompa d'aria manuale classica, ma richiede un bel dispendio di energie, specialmente se dovesse capitare sotto il solleone di questo periodo. Dunque, per agevolare gli automobilisti, Bosch propone la sua nuova EasyPump, una pompa automatica leggerissima (430 grammi) e compatta, che si può usare tanto in viaggio quanto a casa.

Grande versatilità

EasyPump è ideale per riportare alla pressione ottimale molteplici pneumatici come quelli di biciclette, auto e moto, ma anche palloni da calcio o da basket; gonfia facilmente anche salvagenti o palloni da spiaggia. A differenza delle pompe tradizionali, gli adattatori necessari sono conservati nell'impugnatura dell'attrezzo: adattatore per palloni, per le valvole francesi o, ancora, per salvagenti o palloni da spiaggia; tutti a portata di mano. EasyPump può anche essere impostata con esattezza per qualsiasi utilizzo: la sua funzione di arresto automatico assicura che la pressione dell'aria richiesta venga sempre raggiunta con precisione

EasyPump di Bosch, facilità d'uso

La Easy Pump di Bosch ha una pressione massima di 10,3 bar, 150 PSI e 1.050 kPa, ed è adatta anche per pneumatici da bici da corsa che hanno bisogno della massima pressione a partire da 8 bar. L'uso del compressore Bosch è semplice: tutte le impostazioni possono essere effettuate tramite pulsanti intuitivi e sul display di notevoli dimensioni vengono proiettati il valore target, la pressione attuale, l'unità di pressione selezionata e lo stato di carica della batteria. Oltre al funzionamento automatico, la pompa può essere utilizzata anche senza impostare il valore nominale, sfruttando la funzione di avvio/arresto manuale. La luce LED della pompa permette di vedere le valvole anche in ambienti poco illuminati, facilitando così il collegamento all'utensile.

Grande praticità

Questa pompa a batteria è di soli 215 millimetri e ciò le permette di essere riposta con facilità in borse sportive, in quelle da bici o nel vano portaoggetti dell’auto. Il rivestimento in tessuto che circonda il tubo dell'aria impedisce qualsiasi piega o rottura. Inoltre, il tubo dell'aria può essere ruotato in modo flessibile di 360 gradi, permettendo così il raggiungimento delle valvole in spazi ristretti. Con una sola carica della batteria è possibile, per esempio, gonfiare sei pneumatici di una bicicletta da trekking da 0 a 4,5 bar o riportare a pressione cinque pneumatici di auto di classe media da 2,0 a 2,5 bar. Infine, EasyPump può essere ricaricata anche in auto, su notebook o tramite Powerbank grazie a un cavo di ricarica USB-C.