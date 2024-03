Esplorando l'evoluzione: Audi A3 allstreet incontra il cuore urbano di Milano

Nel suggestivo scenario del Teatro Alcione, nel cuore pulsante di Milano, venerdì 22 marzo, la nuova Audi A3 allstreet ha fatto il suo ingresso durante l'evento "Audi A3 allstreet, l'ovunque è qui", presentando all’Italia una sinfonia di creatività, innovazione e urbanizzazione. Questo evento non solo ha celebrato il legame profondo tra la vettura e il capoluogo lombardo, ma ha anche incantato gli ospiti con l'essenza stessa dell'approccio allstreet, fuso armoniosamente con la dinamica energica di Milano e la promessa di un'avventura automobilistica senza confini.

L’evento

Durante la presentazione del nuovo crossover della casa dei quattro anelli, Massimo Faraò, Direttore Marketing di Audi Italia, ha fatto gli onori di casa introducendo un nuovo approccio alla mobilità con la nuova generazione di tecnologie. Durante la sua presentazione, ha delineato quattro concetti chiave: design, digitalizzazione, performance e attenzione al mondo del motorsport. Faraò ha sottolineato l'importanza della responsabilità sociale e dell'avanguardia tecnologica, ha inoltre evidenziato l'urgente necessità di rigenerare il pianeta, promuovendo un'attenzione sempre maggiore alla società e all'individuo. In questo nuovo panorama, tutto deve ruotare attorno all’uomo, ponendolo al centro delle innovazioni e delle soluzioni proposte.

Audi A3 allstreet

L'Audi A3 allstreet è stata progettata per offrire una soluzione agile alla frenesia urbana, adattandosi al ritmo della moderna città in continua evoluzione, in perfetta armonia con Milano. Presenta un design accattivante, ispirato al concetto di crossover, e viene proposta negli allestimenti Business, Business Advanced e Identity Contrast. Caratterizzata da una griglia frontale ottagonale in nero opaco e da un assetto rialzato di 30 mm rispetto alle Audi A3 Sportback e Sedan, la vettura sarà disponibile presso la rete Audi Italia a partire da maggio.

Il legame con Milano

Milano incarna la vera essenza dell'approccio allstreet, motivo per cui ha accolto la première italiana della vettura Audi A3 allstreet. Questa città nel cuore della Lombardia è il punto di partenza e di arrivo di innumerevoli storie personali e percorsi professionali.

Durante la serata, figure di spicco come la cantante Clara, l'attore e regista Francesco Mandelli e Matteo Pancetti, fondatore di Yapa, hanno condiviso le proprie esperienze e storie legate a Milano, arricchendo l'evento con prospettive uniche e significative.