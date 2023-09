Extreme E, un’appassionante sfida all’insegna della sostenibilità

È stato un evento particolarmente adrenalinico e interessante quello che si è tenuto all’interno dell’Area Addestrativa dell’Esercito Italiano di Capo Teulada in Sardegna. Extreme E coniuga motori e sostenibilità per innovare sempre di più il mondo dei motori a livello globale. IlGiornale.it si è recato nella bellissima isola per partecipare all’edizione italiana della gara.

L’evento

La magnifica gara è stata creata per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti del cambiamento climatico e sulle possibili soluzioni da mettere in atto negli angoli più remoti del pianeta. Il legame con il territorio è fondamentale e, come ha ricordato Alejandro Agag, founder e CEO di Extreme E, il tema dell’ambiente è molto importante. Tutta la struttura che sta attorno all’evento è finalizzata alla sostenibilità e al rispetto del pianeta a partire dall’azzeramento dell’uso della plastica fino ad arrivare all’utilizzo di auto full electric. Extreme E non è una semplice gara, ma un vero e proprio contesto educativo per spiegare quanto sia importante l’azione dell’uomo nei confronti del pianeta.

Legacy

Extreme E ha anche ospitato l’iniziativa Legacy in Sardegna che ha preso parte all'evento. I team e i piloti della serie hanno visitato il Centro Operativo della Protezione Civile Regionale di Cagliari per capire come gli aiuti sono organizzati e coordinati in tutta l’isola durante un clima di emergenze quali incendi boschivi, che sono diventati sempre più diffusi in tutto il territorio. Inoltre lo staff ha avuto accesso alla base operativa dell'elicottero Sardinian Forest Service (CFVA - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale) a Pula, che si è rivelata fondamentale per supportare le squadre antincendio contro gli incendi in tutta l'isola. Legacy riguarda tutto il campionato, per esempio lungo la costa del Senegal sono state piantate più di un milione di mangrovie, in Arabia Saudita è stata promossa la protezione delle tartarughe e in Amazzonia sono stati ripiantati alberi su un’area di oltre 100 ettari. Quest'ultimo programma storico raggruppa le iniziative ambientali già in corso insieme alla partnership di lunga data del campionato con MEDSEA, le cui attività di ricerca mirano a proteggere e garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e costiere della Sardegna e del Mar Mediterraneo, tra i luoghi naturali più colpiti del cambiamento climatico. Le ondate di calore sono aumentate in intensità, numero e lunghezza negli ultimi decenni, soprattutto in estate.

St. Helena Extreme E

La nave St. Helena Extreme E è arrivata in Sardegna durante i preparativi per l’Island X Prix. L'ex nave della Royal Mail, fungeva da ancora di salvezza per l'isola di Sant'Elena, è stata acquistata e rinnovata da Extreme E e il processo di restauro è durato più di due anni. Tra i lavori di ammodernamento è stata inclusa una revisione meccanica completa all’insegna dell’efficenza e della sostenibilità. I motori della St. Helena sono stati completamente smontati e ricostruiti e ora funzionano con diesel marino a basso contenuto di zolfo. Le eliche hanno subito un processo di modifica finalizzato a ridurre l'attrito e migliorarne le funzioni. Lo scafo è stato ridipinto con il logo Extreme E blasonato sul lato. Le sezioni subacquee sono verniciate con la vernice antivegetativa più moderna, il che significa che è mantenuta pulita e che la rende più snella, riducendo anche le emissioni di CO2. L'approccio alla ristrutturazione interna è stato quello di implementare in modo significativo la struttura con il minor impatto ambientale possibile grazie all’upcycling e, anziché rottamare e sostituire, gli interni sono stati spogliati e rinnovati, producendo un aspetto contemporaneo e moderno. All’interno della St. Helena sono state installate luci a LED a basso consumo energetico, accessori per il bagno a basso consumo di acqua e sedie realizzate con bottiglie di plastica riciclata raccolte nel Mediterraneo. A bordo delle cucine è presente anche un sistema idroponico che consentirà allo chef di coltivare erbe e aromi. Visitare questa nave è un’esperienza particolare che ti consente di capire quanto Extreme E presti attenzione nei confronti dell’ambiente.

FIM E-xplorer

Non solo motori, i Round 7 e 8 di Extreme E Season 3 in Sardegna hanno ospitato la FIM E-Xplorer World Cup, il nuovissimo campionato di moto fuoristrada elettrica. La FIM E-Xplorer World Cup ha concluso la stagione inaugurale con un'emozionante 'double-header' sull'isola di Sardegna il 16-17 settembre 2023, che ha incoronato i primi FIM E-Xplorer World Champions. Le due sfide, quella delle macchine e quella delle moto, hanno in comune il valore della sostenibilità.