Fiat celebra i 125 anni, tra passato, presente e futuro

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri, oggi e domani: per celebrare i suoi 125 anni, Fiat ricorda i fasti dei tempi in cui ha motorizzato l’Italia con modelli passati alla storia e famosi in tutto il mondo; quindi, presenta il volto odierno, come marchio leader della galassia Stellantis in Europa, ma che necessita di una forte dose di novità per dare fiducia ai lavoratori italiani (quelli di Mirafiori, soprattutto): e mostra il nuovo volto della gamma, il cui primo esemplare, la Grande Panda, made in Serbia, è pronta per il debutto.

Una coincidenza importante, i 90 anni del grande stilista Giorgio Armani, ha dato lo spunto al sempre vulcanico ad di Fiat e Abarth, Olivier François, di mostrare in anteprima un’esclusiva 500 elettrica. “In questo caso, la 500 elettrica griffata Armani, disponibile da gennaio 2025, non nasce a Torino, ma a Milano, perché Milano sta alla moda come Torino sta all'auto e, soprattutto, è la casa di Giorgio Armani, il più grande stilista italiano".

Due colori esclusivi per il modello griffato dal Maestro

Prodotta nello stabilimento Fiat di Mirafiori, a Torino, per la nuova 500e “Giorgio Armani” sono stati creati due colori unici ed esclusivi: il verde scuro micalizzato e il greyge ceramico. Per gli esterni, la caratteristica principale sono le ruote, progettate in esclusiva per rappresentare il logo GA, presente anche sul sedile, mentre la firma del Maestro compare sul cruscotto, sull'interno della portiera e sul lunotto.



Grande Panda Bev sotto i 25mila euro, la sorpresa 600 Abarth a batteria

Per la Grande Panda elettrica, a cui seguirà quella ibrida, François ha anticipato il prezzo che sarà inferiore a 25mila euro, “perché 'l’ingegnere su una Fiat non è un optional e nemmeno l'accessibilità; finalmente ci sarà una Fiat elettrica che costerà meno di 25mila euro. Una elettrica bella con un pedigree love cost", ha sottolineato il manager francese.

Prima della passerella sul tappeto rosso della 500 elettrica “Giorgio Armani” e della Grande Panda, a sfilare sulla pista del Lingotto sono state alcune delle auto entrate nella storia del marchio che, transitando tra le due file di giornalisti, hanno lasciato, visti gli anni, “una scia di odore di motore termico”, ha scherzato François. Tra le sorprese riservate in occasione dell’evento, anche la 600 Abarth elettrica, che affiancherà le analoghe Fiat 600 a sola batteria e ibrida.

Inaugurata al Lingotto anche “Casa Fiat”

Presenti il presidente e l’ad di Stellantis, John Elkann e Carlos Tavares, la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il 125° della Fiat ha visto anche il taglio del nastro del nuovo percorso museale “Casa Fiat”, progetto e realizzato dalla Pinacoteca Agnelli in collaborazione con Fiat.

Lo spazio racconta la storia del brand intrecciandola a quella del Lingotto, leggendaria fabbrica e luogo iconico per la produzione industriale del marchio nella città di Torino, progettato da Giacomo Mattè Trucco negli anni Venti e ristrutturato da Renzo Piano negli anni Novanta. Grazie all’utilizzo di un display interattivo, l’esposizione si dirama in più percorsi tematici - Car Design, Architecture, Society e Kids - dando la possibilità ai visitatori di immergersi nell’universo Fiat a 360 gradi. Il percorso museale si muove simbolicamente intorno alla “500 Master Model” in legno, con un’esposizione che parte proprio dall’anno di fondazione dell’azienda: il 1899.

La stretta di mano tra Elkann e Urso

A tre mesi dall’affaire “Milano”, quando il ministro Adolfo Urso chiese conto sul nome della nuova Alfa Romeo, assegnato a una vettura prodotta in Polonia, grazie alla celebrazione dei 125 anni di Fiat, sembra rasserenarsi il rapporto tra il governo e Stellantis.

Urso ed Elkann sono saliti a bordo di una piccola Fiat rossa, e hanno percorso un tratto della pista sul tetto del Lingotto, parlando fitto fitto. Un dialogo proseguito poi fino alle vetture della scorta del ministro, al termine del quale i due si sono stretti la mano a favore di fotografi e operatori televisivi.