Fiat, nel futuro c'è Panda: nasce una dinastia che prevede un modello ogni anno

Qualcuno aveva cominciato a spaventarsi un po' troppo, quando ha letto che dopo 44 anni di gloriossima carriera la Panda avrebbe cambiato denominazione in Pandina. Nei listini Fiat ci sarà sempre spazio per la sua icona, che dal 1980 a oggi ha stabilito record di vendite e conquistato l'affetto degli italiani, e non soltanto. In attesa della nuova e innovativa generazione che debutterà a luglio, il CEO del costruttore torinese, Olivier Francois, ha annunciato la strategia di Stellantis che riguarderà il lancio di un modello a base Panda ogni anno fino al 2027. L'obiettivo è creare una dinastia sotto questo fortunato nome, per completare la gamma e conquistare le strade di tutto il globo.

"FIAT è un brand globale, 1,3 milioni di auto vendute lo scorso anno e una solida leadership in molte parti del mondo. Il prossimo passo nella competizione globale è la transizione da prodotti locali a un'offerta globale di cui beneficeranno tutti i nostri clienti in ogni parte del mondo. Siamo entusiasti di condividere un’anteprima del nostro futuro; un futuro molto prossimo in realtà, infatti la prima auto sarà presentata tra 4 mesi durante le celebrazioni del 125° anniversario del marchio. A questa vettura seguirà poi un nuovo modello all'anno", ha dichiarato Francois.

Il progetto di Fiat

I futuri modelli condivideranno la stessa filosofia, che poggia sulla funzionalità abbinata al divertimento, e la stessa tecnologia grazie a un’unica piattaforma globale sulla quale sarà possibile produrre qualunque nuova vettura scelta a seconda della sua rilevanza locale. I nuovi modelli potranno essere creati dappertutto e prodotti in ogni angolo del pianeta raggiungendo ogni tipologia di cliente. La piattaforma unica e multi-energy permetterà ai prossimi veicoli a marchio Fiat di essere equipaggiati con motori elettrici, ibridi e ICE. Inoltre, la nuova famiglia sarà contraddistinta dall’uso efficiente degli spazi e da materiali sostenibili. Ciascuna delle nuove creature sarà un’interpretazione originale dello spirito inclusivo, accessibile e ingegnoso che ha consentito al brand di creare veicoli con interni estremamente modulari e personalità forti.

La vera sfida di Fiat è quella di produrre auto più sostenibili e accessibili usando il principio “less is more”, eliminando le parti ridondanti e riducendo i materiali inquinanti come cromature, leghe, pelle e schiume nei sedili. Inoltre, ci sarà più ricercatezza nelle prestazioni aerodinamiche, come nel concept della Fastback, e alla “modularità”. Favorita dalla piattaforma trasversale e dalla condivisione di parti comuni fino all’80% in base ai modelli, come per gli interni, la produzione è più efficiente e procura più benefici per i clienti: economicità e personalità.

I concept a base Panda

Partiamo dalla City Car che è più grande dell’attuale Panda, una specie di “Mega Panda”, il cui stile è stato ispirato anche all'edificio del Lingotto di Torino con la sua strabiliante pista di prova sul tetto. I designer di Fiat hanno preso spunto da alcune caratteristiche peculiari di quel luogo per creare il nuovo linguaggio stilistico: leggerezza strutturale, ottimizzazione degli spazi e luminosità. Ad esempio, la forma ovale de "La Pista 500" è ripresa negli interni, dalla plancia allo schermo, fino ai sedili.

Poi, c'è il concept erede dello Strada che da tanto tempo ottiene clamorosi riscontri in Sud America. Questo prototipo combina le peculiarità del pick-up con la funzionalità di un LCV e il comfort di un SUV, il tutto con dimensioni adatte alle città di tutto il mondo. Continuiamo con il concept Fastback, che unisce Fastback e Tipo, due modelli best-seller rispettivamente in America Latina e Africa-Medio Oriente. Questa concept car è realizzata sulla stessa piattaforma modulare delle altre e presenta un design sportivo.

Il quarto concept può essere riassunto in “Giga-Panda”. Un SUV concepito per la mobilità accessibile, innovativa e sostenibile, ulteriore conferma della particolare attenzione che il brand riserva alle esigenze di trasporto delle famiglie. Infine, c'è il "tuttofare” della compagnia, un manifesto di uno stile Dolce Vita perché grazie alle sue caratteristiche cerca di mettere in connessione le persone e la natura. Questo concept rende omaggio alla "Fun-ctionality" della Panda degli anni '80, richiamando la versatilità di un'auto fatta per la città con le caratteristiche di un SUV e l'anima di una compagna fidata.