Fiat Panda sempre leader, ma ad agosto il mercato dell'auto crolla (-13,4%)

Il mercato italiano delle autovetture chiude il mese di agosto con un calo vertiginoso: appena 69.121 nuove immatricolazioni, che equivalgono a un -13,4% rispetto alle 79.787 unità registrate nello stesso periodo del 2023. La crescita cumulata nei primi otto mesi dell’anno si abbassa al 3,8% rispetto al 2023, per un totale di 1.080.447 unità, un dato ancora inferiore del 18,5% rispetto allo stesso periodo 2019. Nel mese di agosto la quota delle vetture elettriche a batteria (BEV) si è attestata al 3,7%, in lieve recupero di 0,3 punti percentuali rispetto a luglio, mentre le ibride plug-in (PHEV) retrocedono al 3,5%, per un totale di veicoli elettrici e ibridi plug-in (ECV) al 7,2% (rispetto al 9,1% di agosto 2023). Tra le priorità, è fondamentale che i 240 milioni di fondi residui degli incentivi 2024 vengano resi disponibili ben prima della fine dell’anno, per rifinanziare le dotazioni esaurite della fascia 0-20 g/Km di CO2.

Secondo il Presidente di UNRAE, Michele Crisci, però serve altro: “servono scelte cruciali per supportare la transizione energetica, a partire dal recupero di ulteriori 250 milioni di euro (parte del miliardo previsto per il 2025) sottratti dal DL Coesione, l’eliminazione del price cap per le auto della fascia 0-20 g/Km o, in alternativa, la sua equiparazione a quello della fascia 21-60 g/Km. Queste iniziative devono far parte di un più ampio piano strategico triennale per il 2025, 2026 e 2027”. Inoltre, viene ribadita la necessità di riformare il trattamento fiscale delle auto aziendali, rivedendo la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi in funzione delle emissioni di CO2, e abbassando il periodo di ammortamento a tre anni. Questo intervento, realizzabile attraverso i decreti attuativi della Delega Fiscale, è essenziale per rilanciare la competitività delle imprese italiane e accelerare il rinnovo del parco auto circolante, contribuendo così alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza stradale.

Crescono soltanto le ibride

Osservando l'andamento delle alimentazioni, nel mercato auto di agosto il motore a benzina perde 1,6 punti, assestandosi al 28,1% di quota, 29,9% nel cumulato (+1,9 p.p.). Il diesel cala al 13,4% di share nel mese (-3,6 punti) e al 14,3% negli 8 mesi (-4,8 p.p.). Il Gpl, con un calo inferiore al mercato, guadagna 0,8 punti salendo al 10,6% del totale e al 9,4% in gennaio-agosto (+0,3 p.p.), il metano immatricola appena 3 unità durante tutto il periodo agostano e nel cumulato copre lo 0,1% di quota. Le vetture ibride sono le uniche motorizzazioni in crescita in volume nel mese, salendo al 40,6% di share (+6,4 p.p.) e al 39,1% negli 8 mesi (+3,9 p.p.

Le auto più vendute

Fiat Panda (3.326 unità) Dacia Sandero (2.879) Jeep Avenger (2.139) Toyota Yaris Cross (1.905) Dacia Duster (1.806) Renault Captur (1.794) Renault Clio (1.721) Peugeot 208 (1.690) Ford Puma (1.648) Toyota Yaris (1.554)

Le auto a benzina più vendute

Opel Corsa (1.407) MG ZS (1.235) Peugeot 2081 (1.232) Jeep Avenger (940) Toyota Aygo X (929) Peugeot 2008 (876) Hyundai i10 (849) Kia Picanto (849) Volkswagen T-Roc (768) Dacia Sandero (745)

Le auto a gasolio più vendute

Volkswagen Tiguan (731) BMW X1 (700) Audi Q3 (662) Audi A3 (500) Volkswagen T-Roc (478) BMW X2 (425) Mercedes GLA (390) Skoda Octavia (321) Jeep Compass (312) Fiat Tipo (288)

Le auto ibride più vendute

Fiat Panda (3.325) Toyota Yaris Cross (1.905) Ford Puma (1.648) Toyota Yaris (1.539) Lancia Ypsilon (1.186) Jeep Avenger (1.130) Kia Sportage (949) Volkswagen Tiguan (566) Toyota C-HR (543) Fiat 600 (475)

), con un 12,4% per le “full” hybrid e 28,2% per le “mild” hybrid in agosto. Infine, le auto BEV confermano una quota deludente del 3,7%, dal 5,0% di agosto 2023 (al 3,8% in gennaio-agosto), mentre le PHEV si fermano al 3,5% (-0,6 p.p. e al 3,3% negli 8 mesi).

Le auto a GPL più vendute

Dacia Sandero (2.134) Dacia Duster (1.267) Renault Captur (1.196) Renault Clio (757) DR 5.0 (524) Dacia Jogger (269) DR 3.0 (161) Lancia Ypsilon (152) EVO 5 (140) DR 6.0 (138)

Le auto elettriche

Tesla Model Y (376) Volvo EX30 (263) BMW iX1 (155) Volkswagen ID.3 (124) MG4 (106) Ford Explorer (96) Peugeot 2008 (95) BYD Seal (92) Peugeot 208 (71) Fiat 500 (69)

Le auto ibride plug-in

Cupra Formentor (320) Toyota C-HR (310) BMW X1 (132) Audi Q5 (117) Volvo X60 (117) Ford Kuga (115) Jeep Renegade (91) Volkswagen Tiguan (82) Mercedes GLC (62) Porsche Cayenne (53)

Le auto a metano