Forthing alla conquista dell’Italia, primo contatto con il SUV T5 Evo

Il marchio Forthing sbarca in Italia presentando ufficialmente la propria gamma di vetture distribuite nel nostro paese tramite lo sforzo dell’importatore ufficiale TC8 Srl. Anche se si tratta di un nome nuovo e ancora semi-sconosciuto nella nostra Penisola, Forthing vanta un ottimo successo nel mercato interno cinese tra i brand di posizionamento medio-alto, inoltre appartiene all'orbita del colosso Dongfeng che fa parte dei primi quattro gruppi automotive più importanti del grande paese asiatico.

Il marchio cinese ha quindi scelto di presentare a Milano la sua offerta commerciale che sarà disponibile nei dealer italiani dal 6 giugno 2024: parliamo di una rete di vendita che risulterà presente in tutto il nostro territorio, pronta a fornire ovviamente anche tutta l’assistenza post-vendita necessaria alla clientela.

Forthing T5 Evo

Lunga 4,56 metri, la Forthing T5 Evo si presenta come un C-SUV che si distingue per le sue soluzioni tecnologie e la sua ampia gamma di motorizzazioni che punta su potenza ed efficienza. L’offerta include infatti un’affidabile motorizzazione di origine Mitsubishi, disponibile sia in versione benzina che bi-fuel Gpl (T5 EVO), a cui si aggiunge anche una potente variante full hybrid (T5 HEV). Il motore in questione è un 1.5 litri turbo benzina a iniezione diretta in grado di sviluppare 177 CV e 285 Nm , gestiti da un cambio automatico doppia frizione sette marce (consumi ed emissioni inquinanti rispettivamente pari a 7,1 l/100 km e 166 g/km di CO2). La versione full hybrid abbina il motore a benzina ad una unità elettrica da 75 CV, per un totale di 245 CV, mentre la batteria è pari a 2 kWh. La ricca dotazione risulta praticamente full-optional e include tra le altre cose: Adas di Livello 2, rivestimenti in pelle, proiettori Led, tetto panoramico, portellone elettrico, doppio display da 10,25 pollici e il sedile guidatore regolazione elettrica. Unici optional risultano la seduta elettrica del passeggero e la ventilazione dei sedili anteriori. Prezzi da 32.900 euro pe rla versione a benzina, da 34.500 per la GPL e da 37.900 per la full-hybrid.

Forthing Friday EV

Attesa in Italia in un secondo momento, e sempre basata sulla piattaforma “T5”, la Friday EV, ovvero un SUV 100% elettrico in grado di sviluppare 204 CV e 340 Nm di coppia, capace di garantire un'autonomia dichiarata di ben 510 km secondo il ciclo WLTP. La batteria da 85,9 kW potrà essere ricaricata anche tramite colonnina rapida, ottenendo in appena 45 minuti un passaggio di carica dal 30 all'80%. Prezzi da 43.500 euro.

Forthing U-Tour

La Forthing U-Tour si presenta invece come una monovolume con porte scorrevoli da 4.85 metri con allestimento 5 o 7 posti (anche autocarro N1). La monovolume asiatica è spinta dal motore 1.5 da 177 CV, disponibile in versione benzina o bi-fuel GPL, abbinato alla trasmissione DCT automatica a 7 rapporti e vanta tre modalità di guida (Eco, Sport e Normal). Consumi ed emissioni nel ciclo combinato dichiarati sono pari rispettivamente a 7,5 l/100km e 173 g/km di CO2. Nella seconda parte dell’anno sarà disponibile anche la motorizzazione full-hybrid. Prezzi da 33.900 a 36.500 euro.

Forthing T5 Evo, primo contatto su strada

In occasione della presentazione italiana del brand Forthing abbiamo avuto la possibilità di effettuare un breve test su strada al volante della T5 Evo, spinta dalla motorizzazione 1.5 litri turbo benzina da 177 CV e 280 Nm di coppia. La prova della T5 Evo è avvenuta tra le strade dell’hinterland a nord-ovest di Milano, dove abbiamo avuto l’opportunità di saggiare le doti di questo SUV di segmento C su strade urbane e superstrade. Prima di parlare delle caratteristiche di guida non si può non fare un cenno al design di questa vettura che sfoggia uno stile sinuoso e sportiveggiante, capace di incontrare i non facili gusti della clientela europea. Il frontale, grintoso e filante, si distingue per l’ampia calandra anteriore lambita nella parte superiore da proiettori a LED sottile e sfuggenti. Dietro Troviamo una coda muscolosa, impreziosita da fari che si sviluppano in senso orizzontale per tutta la larghezza del corpo vettura, mentre più in baso troviamo i “minacciosi” quattro scarichi singoli, due per ogni lato.

L’abitacolo è decisamente di carattere premium, non mancano infatti lussuosi rivestimenti in pelle per i sedili, con quello del guidatore regolabile elettricamente, un doppio display dedicato rispettivamente a strumentazione digitale e all’impianto di infotainment e l’impianto di climatizzazione a controllo elettronico. Le plastiche sono di buona qualità e assemblate in maniera da evitare scricchiolii. Quelle superiori sono morbide al tatto, mentre quelle posizionate in basso un po’ rigide, infine i materiali in nero lucido tendono ad evidenziare troppo le ditate. Una volta trovata in breve tempo la posizione di guida ideale, si apprezza subito l’elevato comfort offerto dalla vettura che assorbe bene le asperità grazie ad un assetto piuttosto morbido. Purtroppo questa caratteristica si fa sentire quando si affrontano le curve alle velocità più elevate, evidenziando un certo rollio e conseguente coricamento laterale. Il motore spinge forte, evidenziando tutta la grinta dei suoi quasi 180 CV, ma tirando le marce anche la sua “voce” si fa sentire all’interno dell’abitacolo. Anche il cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti si comporta in maniera egregia, ma meglio utilizzarlo in maniera automatica, visto che la modalità manuale a volte non sembra rapidissima nel cambio di rapporti. Degno di nota anche la presenza di sofisticati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di livello 2, capaci di garantire la massima sicurezza e minore stress alla guida. Infine, per quanto riguarda i consumi di carburante, il computer di viaggio ha segnato una media di 7 litri per 100/km, ovvero un ottimo risultato, ma aspettiamo una prova più lunga per averne conferma.

Nel complesso la Forthing T5 Evo sembra un’auto piacevole da guidare, in grado di

accontentare la difficile ed esigente clientela del Vecchio Continente che potrebbe apprezzare l’della vettura che ricordiamo viene offerta ad un listino che parte da 32.900 euro.