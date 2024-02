Furti d’auto, è allarme in Italia: ecco i veicoli più rubati

I furti d’auto sono una piaga sempre più preoccupante per gli automobilisti italiani. Basti pensare che nel 2023 le auto rubate hanno registrato una crescita di ben il 5% rispetto all’anno precedente.

Furti d’auto, i SUV sono quelli più colpiti

I veicoli preferiti dai ladri sono i SUV che nello scorso anno hanno subito un incredibile incremento dei furti, superando la soglia del 50% sul totale delle sottrazioni di auto ai legittimi proprietari. Questo vuol dire che oltre un’auto su due rubata in Italia è un veicolo a ruote alte. Questi dati emergono dalla ricerca “Stolen Vehicle Recovery 2024”, curata dall’Osservatorio di LoJack, società americana che fa parte del colosso CalAmp.

Quattro regioni da bollino rosso

Un altro dato che fa riflettere e lascia perplessi allo stesso tempo è che il 90% del totale di questi episodi illeciti si concentra in sole quattro regioni, ovvero Campania, Lazio, Puglia e Lombardia. Di conseguenza, 9 episodi su 10 avvengono in queste quattro regioni, con la Campania al primo posto grazie al 33% (quasi 1 furto su 3 avviene qui), seguita dal Lazio (24%) e dalla Puglia (20%). Ovviamente l’elevato numero di furti che avviene in questi territori ha conseguenza disastrose, innanzitutto sulla tranquillità e la sicurezza dei cittadini e in secondo luogo sull’aumento esponenziale dei costi assicurativi.

Dove finiscono le auto rubate

Una volta rubate, queste vetture seguono diversi canali di sbocco, ma quelli principali sono la rivendita sul territorio nazionale o il trasporto in altri Paesi dell’est Europa.

La Fiat Panda è l'auto più rubata in Italia nel 2023

I veicoli più rubati

Tra i modelli di auto preferiti dai ladri troviamo al primo posto la Fiat Panda, seguita da un’altra Fiat, ovvero la 500. Sul terzo gradino del podio si posiziona la Citroen C3, al quarto posto la Lancia Ypsilon e subito dopo la Smart FORTWO. Tra i SUV, il modello più rubato è la Toyota RAV4, seguita dalla Toyota C-HR e successivamente dalla Fiat 500X. AL quarto e al quinto posto troviamo rispettivamente la Jeep Renegade e la Peugeot 3008.

Come avvengono i furti

Anche se i sistemi di sicurezza istallati sulle auto sono sempre più sofisticati, anche i ladri sfruttano strumenti hi-tech ancora più efficaci, come ad esempio la clonazione della chiave, che permette di portare via il veicolo in pochi secondi, senza lasciare alcun segno di effrazione.

Le prospettive per il 2024

Secondo le previsioni, il 2024 potrebbe rivelarsi un anno ancora peggiore per quanto riguarda i furti di auto. Le recenti tensioni in Medio Oriente che hanno portato a serie difficoltà di trasporto nell’area del Mar Rosso, dove transitano la maggior parte delle spedizioni globali. Queste difficoltà potrebbero ripercuotersi in maniera più o meno grave sull’approvvigionamento dei pezzi di ricambi, portando così ad un ulteriore aumento dei furti d’auto.