Il Gruppo Volkswagen si trasforma: +26% di veicoli elettrici nel 2022

Si è chiuso ottimamente il 2022 per il Gruppo Volkswagen che ha compiuto progressi significativi nella propria transizione verso l’e-mobility, la transizione ecologica. Nonostante le restrizioni relative alle forniture e le interruzioni temporanee della produzione, in tutto il mondo sono stati consegnati 572.100 veicoli al 100% elettrici.

La crescita rispetto al 2021

Nonostante le difficoltà del settore automotive dovuto principalmente a pandemia e guerra, il Gruppo ha chiuso lo scorso anno con un +26% di veicoli elettrici rispetto al 2021. La quota BEV (Battery Electric Vehicle) sul totale delle consegne ha così raggiunto il 6,9%, in crescita rispetto al 5,1% dell'anno precedente. Il Gruppo Volkswagen si è confermato leader del mercato BEV in Europa e si trova quarto negli Stati Uniti. L’incremento più importante è stato registrato in Cina, dove le consegne dei veicoli totalmente elettrici sono aumentate del 68% su base annua. A causa delle sfide sopra menzionate, le consegne complessive a livello globale hanno fatto segnare una contrazione del 7% rispetto al 2021, attestandosi a 8,3 milioni di veicoli.

Nella seconda metà del 2022, condizioni di fornitura leggermente migliori hanno portato a un incremento del 12% sulle consegne rispetto all’anno precedente che non ha potuto, tuttavia, compensare il decremento del 22%, sempre rispetto all’anno precedente, che è registrato nel primo semestre. Il portafoglio ordini del Gruppo si mantiene a un livello elevato, con 1,8 milioni di veicoli nella sola Europa Occidentale, di cui 310.000 BEV.

"Raggiunto il nostro obiettivo"

Hildegard Wortmann, membro dell'Extended Executive Committee del Gruppo Volkswagen con responsabilità per le Vendite, ha dichiarato alla stampa che nel 2022 " i nostri Brand hanno registrato una buona performance per quanto riguarda le consegne, in un contesto molto difficile. Sono particolarmente soddisfatta del fatto che il nostro percorso di trasformazione verso l’elettrico abbia guadagnato ulteriore slancio tra le Marche e che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, cioè una quota intorno al 7-8% per i veicoli 100% elettrici, nonostante le condizioni sfidanti" . La Wortmann ha aggiunto che il numero di ordini è elevato, chiaro segnale che i clienti apprezzano l'intera gamma di prodotti: ecco perchè si guarda con fiducia al 2023, " nonostante l'indebolimento della congiuntura economica e le persistenti difficoltà di approvvigionamento, situazioni che dovrebbero progressivamente migliorare nel corso dell'anno ".

Il Gruppo Volkswagen è nel pieno della propria transizione da costruttore automobilistico a fornitore di mobilità sostenibile basata su software. L'elettrificazione della gamma è fondamentale per raggiungere questo obiettivo e per ottenere un bilancio neutro in termini di CO2 entro il 2050. Nonostante le numerose sfide degli ultimi tre anni dovute alla carenza di semiconduttori e i lockdown legati al Covid-19, il Gruppo ha perseguito il proprio percorso relativo all’e-mobility in modo molto coerente. La quota BEV è cresciuta dal 2,5% nel 2020 al 5,1% nel 2021, e poi al 6,9% nel 2022. Nell’anno appena concluso è stata avviata la produzione di veicoli 100% elettrici anche nei siti di Emden, Hannover e Chattanooga, cui seguirà la sede centrale del Gruppo a Wolfsburg nel 2023. Il Gruppo ha l'obiettivo di raggiungere una quota BEV pari a circa l'11% nel 2023, presupposto fondamentale per centrare l'obiettivo nel medio termine, circa il 20% nel 2025. Entro il 2030, si prevede che un veicolo su due del Gruppo consegnato a livello globale sarà 100% elettrico.

I modelli BEV più venduti

Nel 2022 i modelli 100% elettrici venduti vedono al primo posto la Volkswagen ID.41/ID.5 con 193.200 vetture consegnate seguita dalla Volkswagen ID.32 (76.600); terzo posto per Škoda Enyaq iV (inclusa Coupé) con 53.700 vetture. A seguire cè l'Audi Q4 e-tron (inclusa Sportback) con 52.800 vetture, l'Audi e-tron (inclusa Sportback, 51.200), la Volkswagen ID.63 (37.400), la Porsche Taycan (inclusa Turismo) con 34.800 veicoli e infine la CUPRA Born (31.400). Nel 2022, le consegne in Europa hanno fatto segnare una contrazione del 10,4%, con 3.153.200 veicoli, mentre il dato riferito ai BEV corrisponde a una crescita del 13,4%, con 352.000 unità. Ben 2.711.300 veicoli sono stati consegnati in Europa Occidentale, dove la flessione è stata meno pronunciata (- 5,2%). I modelli 100% elettrici sono stati molto richiesti in quest'area, in cui hanno conquistato una quota del 12,6% sul totale delle consegne (2021: 10,5%).

Le vendite nel mondo

Con questo risultato, il Gruppo si è confermato leader del mercato BEV in Europa. Il portafoglio ordini in Europa Occidentale si è mantenuto a un livello elevato con 1,8 milioni di veicoli (310mila BEV) a causa delle restrizioni relative alle forniture. In Germania, mercato domestico per il Gruppo, le consegne sono aumentate del 3,8% con oltre un milione di unità. La quota BEV è cresciuta all’11,6% (2021: 11,4%). Le consegne in Europa Centrale e Orientale hanno registrato una contrazione significativa (- 32,9%, 441.900 unità) a causa della guerra in Ucraina. In Nord America sono stati consegnati ai clienti 842.600 veicoli (- 7,2%). Il trend è stato simile negli Stati Uniti (-6,1%, con 631.100 unità). Al contrario, i modelli 100% elettrici hanno fatto segnare un +18,8%, attestandosi a quota 44.200 unità: un dato che pone il Gruppo al quarto posto nel mercato BEV.

Il mercato ha visto un andamento molto simile in Sud America dove si è registrato un decremento dell’8,0%, con 473.700 veicoli. In Brasile, principale mercato nell’area di riferimento, le consegne si sono fermate a quota 337.400 unità, dato che corrisponde a una flessione del 10,4%. Tra le principali regioni, l’area Asia-Pacifico è stata quella caratterizzata da un decremento più contenuto, pari al 2,7%. In totale sono stati consegnati ai clienti 3.514.000 veicoli. La Cina, mercato principale per il Gruppo, ha ottenuto una performance simile: le consegne hanno visto una contrazione del 3,6%, con 3.184.500 unità. Dopo il forte impatto delle restrizioni nelle forniture e delle chiusure legate al Covid nel primo semestre, le consegne del Gruppo hanno fatto segnare una buona ripresa nella seconda metà dell’anno, chiudendo quasi in linea con il livello del 2021. La Cina ha fornito il maggior contributo alla crescita globale del Gruppo nel mercato BEV con 155.700 veicoli consegnati, +68%.