Volkswagen ID.7, le prime immagini dell’elettrica da 700 km

Alla vigilia del tanto atteso CES di Las Vegas 2023, ecco le prime novità provenienti da Volkswagen. La casa tedesca presenta, in anteprima e ancora ricoperta dalla livrea camouflage, la prima berlina 100% elettrica del marchio. Prende il nome di ID.7 – e seguendo la nomenclatura, si posizionerà al vertice del listino – e presenta delle linee particolarmente filanti, da berlina coupè quasi premium, sempre costruita sul nuovo telaio modulare MEB.

Cambia colore

Non si tratta di una semplice pellicola mimetica, quella applicata sull’esemplare delle foto divulgate dalla casa tedesca. Si tratta invece di un sofisticato sistema pluri-strato che alterna livelli similari al gia noto wrap e livelli conduttivi. Il risultato è piuttosto pittoresco, infatti le oltre 22 sezioni della carrozzeria possono illuminarsi separatamente, anche a ritmo di musica, per mezzo dell’elettroluminescenza. Si tratta di una simpatica trovata in vista dell’attesa kermesse americana e che, ovviamente, non arriverà poi sul modello di serie che verrà presentato entro fine 2023 o nei primi mesi del prossimo anno.

Grandi novità

Non è un mistero che riprenda le linee e le forme dalla Concept ID. Aero presentata qualche mese fa, sempre dalle sembianze della berlina coupè filante. L’aerodinamica ha richiesto un accurato studio per poter raggiungere valori di resistenza tra i più bassi in commercio, al fine di ottimizzare l’efficienza del suo powertrain elettrico e, di conseguenza, aumentare l’autonomia. Volkswagen infatti dichiara un valore in ciclo WLTP superiore a 700 km. Le dimensioni non sono completamente note, a parte il passo di 2,97 metri. Ci si aspetta però una lunghezza massima di circa 4,80 metri, quindi vicina a Ioniq 6 come dimensioni. Una posizione congeniale del mercato, perché consentirà a Volkswagen, con questo sesto modello della famiglia ID, di aggiungere il secondo modello “globale”, dopo ID.4: sarà infatti commercializzata in Europa, Cina e Nord-America.

Interni tecnologici e intelligenti

La casa tedesca ci ha offerto anche uno scorcio dell’abitacolo, da cui si può apprezzare, prima di ogni altra cosa, la sempre elevata pulizia stilistica dei veicoli ID. Quasi totale assenza di tasti mentre nel centro della plancia appare il nuovo schermo dell’infotainment da oltre 15” di diagonale. Ci si attendeva un concreto aggiornamento, sia dell’interfaccia utente che lato hardware, come anticipato qualche settimana fa dal CEO di Volkswagen. Non mancherà nemmeno la realtà aumentata, proiettata sull’head-up display davanti al guidatore così come un clima automatico “intelligente”: il sistema capisce tramite dei sensori dove e quanti occupanti sono presenti a bordo, per ottimizzare il flusso dell’aria e non sprecare energia inutilmente. Il tutto sarà poi gestibile anche tramite i comandi vocali, direttamente integrati con le principali funzioni dell’auto.