Hyundai, "Goal of the Century": l'iniziativa di inclusione per il FIFA Women's World Cup 2023

Il mondiale di calcio femminile è il grande evento sportivo di questa estate. La FIFA ha deciso di disputare il torneo in Australia e Nuova Zelanda, mentre Hyundai, in qualità di partner ufficiale per la mobilità e nelle aeree strategiche per il futuro della mobilità aerea e robotica, sta portando avanti alcune interessanti iniziative. Il costruttore sudcoreano ha presentato il piano di comunicazione globale “Goal of the Century” insieme ad altre azioni importanti.

Lo scopo di "Goal of the Century"

La prima edizione del “Goal of the Century” è stato proposto in occasione dei Mondiali di Calcio FIFA Qatar 2022, che aveva come scopo di mostrare l’impegno di Hyundai sul fronte della sostenibilità e dell’innovazione in tutto il globo. Con il nuovo capitolo della campagna “Goal of the Century” Hyundai rende più vasto il proprio messaggio sui temi inerenti alla figura femminile e all’inclusione, in occasione della Coppa del Mondo femminile.

“Quest'anno Goal of the Century amplia la narrazione, concentrandosi sul tema dell’inclusione sociale e delle donne in particolare”, ha affermato Sungwon Jee, Senior Vice President e Global Chief Marketing Officer di Hyundai Motor Company. “La campagna abbraccia queste tematiche non solo sostenendo la FIFA Women's World Cup 2023™, ma anche celebrando l’eredità e la storia del calcio femminile. Guardando indietro, a quanta strada ha fatto il calcio femminile, Hyundai promuove una visione ottimistica del futuro e intende continuare a promuovere inclusione ed equità in tutto il mondo dello sport, coerentemente con la scelta di supportarlo sin dal 1999”.

Un video racconta la storia del calcio femminile

Hyundai ha rilasciato il video “How Far We've Come”, per rendere omaggio alla storia del calcio femminile, attraverso i traguardi raggiunti e, mettendo in evidenza, la duratura collaborazione tra Hyundai e la Women’s World Cup, che permane da ben 25 anni e sette tornei. Il film focalizza l'attenzione su alcuni dei momenti più rilevanti del calcio femminile dal 1850 fino ai giorni nostri. Inoltre, Hyundai organizza la mostra “Calling the Shots: Faces of Women's Football" presso il FIFA Museum, durante il FIFA Fan Festival™ a Tumbalong Park, Sydney (20 luglio – 20 agosto) per celebrare l’eredità di giocatori, staff e tifosi che hanno dato una grossa mano all'evoluzione della Coppa del Mondo femminile fino a oggi. Lo spazio espositivo è stato costruito usando materiali riciclati.

Le ulteriori iniziative di Hyundai

L’azienda appoggia il programma “Global Goal 5 Accelerator”, destinato allo sviluppo di role model femminili per giovani calciatori e calciatrici e all’ampliamento delle opportunità per le donne di partecipare al calcio. Poi, Hyundai è sponsor di Festival 23, una rassegna giovanile di otto giorni di “Football for Good”, che si terrà a Sydney durante la settimana dei quarti di finale del Mondiale. Tramite questo festival, l’azienda celebrerà l’impatto sociale del gioco, con laboratori didattici e programmi culturali per ragazze. Infine, in collaborazione con la piattaforma digitale della FIFA (FIFA+), diversi programmi di gioco, come “Trivia”, “Hyundai Goal of the Tournament” e “Hyundai Match Predictor”, saranno attivi durante il torneo per supportare la diffusione del messaggio della campagna ai tifosi di tutto il mondo.