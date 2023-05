Hyundai Kona: aperti gli ordini, prima i motori endotermici poi l’elettrica

La casa coreana apre gli ordini della nuova Hyundai Kona con un’iniziativa interessante. Prende il nome di “Be The First” e consente di bloccare il prezzo e prenotare uno slot produttivo in anticipo: basterà depositare una caparra rimborsabile di 250 euro sul sito, ricevendo un voucher da utilizzare in un concessionario. La cifra sarà scalata dal prezzo della vettura o, in caso di recesso, rimborsata al cliente. In prima istanza saranno disponibili i motori endotermici della gamma, quindi l’1.0 T-GDi da 120 CV, l’1.2 T-GDi Mild Hybrid 48V da 120 CV e anche l’1.6 HEV full-hybrid da 141 CV. Oltre alla motorizzazione, il cliente sarà chiamato a decidere allestimento e colore. Una volta visionata dal vivo la vettura, il si potrà decidere come continuare con l’iter di acquisto, se confermando l’interesse o recedendo il contratto, entro il 31 agosto 2023. Dopo l’estate saranno invece aperte le ordinazioni per la variante 100% elettrica, con le due versioni previste a listino: 156 CV e 48,8 kWh di batteria o la più potente da 217 CV e 65,4 kWh di batteria.

Il crossover ibrido si rinnova

Ve ne avevamo parlato qualche mese fa, nuova Hyundai Kona si rinnova da cima a fondo per questa seconda generazione, riconfermando la sua natura 100% elettrificata. Sfrutterà infatti la stessa piattaforma e motorizzazioni, proponendo sempre motori a benzina, benzina mild-hybrid ma anche full-hybrid ed infine la tanto apprezzata versione 100% elettrica. Totalmente rivisto il design, più tecnologico e moderno, ricercato per renderla una vettura di segmento superiore. Cresce infatti nelle dimensioni, e non poco. Arriva ora a ben 4,35 m di lunghezza (+ 14 cm) rispetto alla generazione precedente, portando con sé tanto spazio extra per gli occupanti e più bagagliaio (466 litri). Il peso però non cresce in maniera proporzionale, rendendola così una vettura estremamente spaziosa e agile su strada.

Ritorna il motivo delle Pixel Lights esterne, introdotte con Ioniq 5 e riproposte anche su Ioniq 6, marchio di fabbrica del brand coreano. L’esterno è minimale così come l’abitacolo, più spazioso e tecnologico con nuovi display da 12,3” per la strumentazione e per l’infotainment, mentre si rivoluzione l’intera plancia, ora più pulita e “spogliata” dalla presenza di molti tasti fisici. I materiali dell’abitacolo sono tutti realizzati a partire da elementi riciclati, inclusi i pannelli portiera e i sedili. Lo spazio tra le sedute anteriori è stato rivoluzionato, così da aprire margine per vani porta oggetti e tasche utili, spostando così il comando per la trasmissione su un manettino sotto al volante. Cresce così la qualità percepita nonché il listino, sebbene non siano ancora stati rilasciati i prezzi per il mercato italiano.