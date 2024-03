Hyundai Kona elettrica, scendono i listini per il 2024, Ecobonus anche per la 64,8 kWh

Hyundai Kona EV è la versione 100% elettrica del noto crossover della casa coreana. Un’auto che abbiamo già avuto modo di provare – e apprezzare – sia in veste ibrida che elettrica, offrendo una gamma completamente elettrificata su più fronti. È cresciuta nelle dimensioni rispetto alla sua antenata, diventando una vera e propria vettura “tuttofare”, anche per giovani famiglie. La parola d’ordine è efficienza, con qualsiasi alimentazione, in grado di minimizzare i consumi (di benzina o energia) e, di conseguenza, ridurre i costi di percorrenza. Per il 2024 Hyundai Italia ha però deciso di effettuare una sforbiciata ai listini, facendo si che anche il modello con batteria maggiorata, da 64,8 kWh, potesse beneficiare degli incentivi statali.

Hyundai Kona EV, i nuovi prezzi del 2024

Si parla di una riduzione davvero importante rispetto ai prezzi inizialmente proposti. La gamma di Kona EV con batteria da 48,6 kWh (e autonomia dichiarata di 380 km) subisce un ribasso di 3.700 euro, partendo ora da 38.300 in allestimento Exclusive, al netto di incentivi. Passando a Kona EV con batteria da 64,8 kWh (con autonomia dichiarata di 510 km con cerchi da 17”), il prezzo cala di ben 8.600 euro sempre in allestimento Exclusive, partendo ora da 41.300 euro, esclusi incentivi. Considerando poi un ammontare massimo di incentivi fino a 13.750 euro in caso di rottamazione, il prezzo finale potrebbe quindi scendere rispettivamente a 24.550 euro o 27.700 euro. Il secondo valore, riferito quindi a Kona EV da 64,4 kWh Exclusive e con Eco Pack (da 150 euro), potrebbe poi ulteriormente abbassarsi grazie ai contributi che Hyundai Italia riserva a chi sceglie il finanziamento.

Exclusive, ed è già completa così

Sebbene si tratti dell’allestimento di accesso alla gamma, con la versione Exclusive si può comunque ottenere un equipaggiamento più che completo, senza rinunce. Si parte infatti dal doppio display da 12,3” destinato alla strumentazione digitale o all’infotainment che offre la compatibilità con i protocolli OTA, Apple CarPlay e Android Auto (a breve arriverà anche la funzionalità wireless), oltre ad altri accessori come retrocamera, clima automatico, ricarica wireless per telefono, quattro prese USB-C, sedili in pelle e tessuto, avviamento a pulsante e sensori anteriori e posteriori. Attenzione poi alla dotazione dei cerchi: la versione con batteria più piccola è equipaggiata di serie con i cerchi da 17” mentre quella con batteria maggiorata dispone dei 19”. Con l’Eco Pack da 150 euro, sarà però possibile scegliere i cerchi più piccoli anche sul taglio di batteria maggiore, così da aumentare l’autonomia da 440 a ben 510 km. Completano la dotazione un pacchetto ADAS più che completo e la funzionalità Vehicle-To-Load: tramite un adattatore fornito con la vettura, sarà possibile sfruttare l’energia della batteria per alimentare apparecchi esterni o ricaricare accessori come monopattino elettrico, e-bike o anche piccoli dispositivi elettronici da campeggio e molto altro.

All’interno della vettura, è anche disponibile una presa da 220V, tramite la quale è possibile ricaricare laptop, tablet e smartphone (o altri dispositivi) sfruttando il classico cavo e trasformatore domestico, grazie ad una presa standard a due “buchi”.

Più sportività con N Line

Con questo aggiornamento di listino, Hyundai introduce anche l’allestimento N Line per Kona EV. Al pari della versione ibrida, propone un design maggiormente sportivo con paraurti anteriori e posteriori specifici, con appendici aerodinamiche, una calandra più grande e finiture nere lucide. Di serie i nuovi cerchi da 19” specifici N Line, mentre all’interno si trovano dei sedili sportivi con logo N Line e cuciture rosse a contrasto. Anche sulla plancia si possono ritrovare ulteriori dettagli rossi. Nuovi assistenti alla guida, come il monitoraggio dell’angolo cieco e l’alert sul traffico posteriore in fase di retromarcia. Hyundai Kona EV N Line sarà disponibile solo con taglio da 64,8 kWh, con un prezzo a partire da 45. , essendo però fuori dalla soglia per poter accedere agli incentivi statali.