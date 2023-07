Hyundai Kona Unlimited Box by Van Orton

Ascolta ora: "Hyundai Kona Unlimited Box by Van Orton"

Hyundai Italia sposa l’arte inaugurando a Milano la KONA Unlimited Box, una futuristica installazione multisensoriale, realizzata dal celebre duo artistico torinese Van Orton. La creatività dei due artisti accompagnerà i visitatori dell’opera alla scoperta della seconda generazione della Hyundai KONA.

Uno spazio immersivo

Sarà possibile visitare la Unlimited Box dal 6 al 16 luglio nella suggestiva cornice di Piazza Gae Aulenti, situata nel quartiere Portanuova di Milano che ospita il cuore dello skyline della capitale lombarda. Gli ospiti che visiteranno l’interno della Unlimited Box saranno accolti da uno spazio immersivo che ha come compito quello di raccontare il brand coreano in un percorso fatto di ledwall e animazioni interattive in grado di prendere “magicamente” vita al passaggio dei visitatori.

Serate accompagnate da divertenti dj set

Nel corso di questi due weekend si potrà approfittare anche dell’imperdibile occasione di testare con mano e mettersi al volante della nuova KONA Hybrid, accompagnati dal team di professionisti di Hyundai. Nelle serate dell’evento ci si potrà inoltre divertire nel corner Terrazza Hub, una lounge estiva che oltre a fungere da punto di accoglienza dei visitatori, darà spazio anche alla musica grazie ad alcuni DJ set.

Nuova Hyundai KONA

La seconda generazione della Hyundai Kona, si presenta come un B-SUV dal carattere grintoso e moderno in grado di soddisfare le esigenze di vita quotidiana e di vita della clientela più variegata. Oltre al design distintivo e accattivante, tra le caratteristiche peculiari di questo modello troviamo le più avanzate tecnologie dedicate al confort, alla sicurezza e all’intrattenimento. Non manca inoltre una completa gamma di motorizzazioni elettrificate, tra cui spiccano le varianti full-hybrid, mild-hybrid e benzina, senza dimenticare la versione 100% elettrica, attesa dopo la pausa estiva.

Van Orton

Due fratelli gemelli, originari di Torino, hanno dato vita all’estroso progetto artistico chiamato “Van Orton”, frutto dell’influenza dalla cultura pop e caratterizzato dall’ispirazione scaturita dalle vetrate delle chiese, per poi evolversi verso stili artistici tipici degli anni ’80 e ’90. La loro visibilità, passata dalla reinterpretazione delle icone di film cult degli anni ’80, ha dato vita ad importanti collaborazioni, tra i cui nomi spiccano ESPN, Marvel, Colmar, Armani, Sisley, Sky e artisti come Jovanotti.