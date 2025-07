Hyundai è Official Mobility Partner di Umbria Jazz 2025

Hyundai, in collaborazione con la concessionaria Toy Motor, parteciperà all’edizione 2025 di Umbria Jazz in qualità di Official Mobility Partner. Il festival, in programma a Perugia dall’11 al 20 luglio, rappresenta uno dei principali appuntamenti musicali a livello europeo. La presenza del marchio si sviluppa attraverso il progetto “Hyundai Meets Music”, pensato per integrare le tematiche della mobilità e dell’innovazione tecnologica all’interno di un contesto culturale.

Il festival

Durante i dieci giorni del festival, Hyundai sarà presente nel centro cittadino con un’attività espositiva dedicata. Due modelli elettrici verranno collocati in punti strategici del capoluogo umbro: INSTER sarà visibile all’Arena Santa Giuliana, sede dei concerti principali, mentre INSTER Cross sarà esposta in Piazza Matteotti, nel cuore del centro storico. Entrambi i veicoli si inseriscono nel segmento delle citycar compatte a zero emissioni, con configurazioni pensate per rispondere alle esigenze della mobilità urbana e quotidiana.

Una serata dedicata alla partnership

Nel corso della manifestazione è inoltre prevista una serata interamente dedicata alla partnership. Il 17 luglio, presso l’Arena Santa Giuliana, si svolgerà la Hyundai Night, che ospiterà due esibizioni musicali inserite nel cartellone ufficiale: quella di Marcus Miller, bassista e compositore attivo sulla scena jazz internazionale, e quella di Jacob Collier, musicista britannico noto per il suo approccio multidisciplinare alla musica dal vivo.

La partecipazione a Umbria Jazz si inserisce nella visione strategica “Progress for Humanity”, con cui Hyundai definisce il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile, tecnologicamente avanzate e orientate all’esperienza delle persone.