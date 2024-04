Hyundai Santa Fe: spazio, praticità e un design che osa

Hyundai la definisce un'auto da vivere in tutti i suoi aspetti, arrivando quasi a considerare questa affermazione letterale dormendoci dentro visto il trend crescente in Corea del Sud che vede molto auto trasformate in piccoli camper per chi fa glamping, ed è per questo che la nuova Hyundai Santa Fe nasce con un'attenzione particolare agli spazi interni

La genesi del design

Ce la presenta Nicola Danza, italiano e responsabile del design di questa nuova generazione, la quinta, che spiega come il modello che vediamo abbia avuto la sua genesi durante la pandemia, facendosi inevitabilmente influenzare da tutta una serie di dinamiche sociali vissute in tempi in cui c'era un'attenzione massima all'igiene e una voglia di evasione all'aria aperta rafforzata, per contrapposizione, dai lockdown.

Proprio per questo, ad esempio, all'interno troviamo uno speciale cassettino con luce UV-C dedicato alla sanificazione dei piccoli oggetti di uso quotidiano, cassettino che viene riproposto quindi anche sulla versione di produzione.

Il desiderio di vita all'aria aperta, e l'esplosione del glamping in Corea, ha portato poi già nelle prime moodboard, quei bozzetti che definiscono l'auto prima di passare a studiarne effetti, Santa Fe nasceva come un SUV di dimensioni molto generose per garantire anche l'abitabilità degli spazi o per dormirci dentro visto che si può creare un vero e proprio fondo piatto abbattendo tutti i sedili.

La scelta stessa dei fari posteriori orizzontali è funzionale all'ottimizzazione degli spazi: in questo modo il portellone può aumentare la dimensione della sua bocca di apertura così da massimizzare la larghezza sfruttabile (81 cm, quella di alcune porte in casa per intenderci) e la sua altezza, 1,25 metri.

Completata la prima fase, il team di Hyundai è passato al design finale, e negli esterni ha osato molto seguendo la filosofia "fearless" (tipica anche di altri modelli delle gamma). Linee squadrate, uno studio delle luci che possa rendere facilmente distinguibile l'auto in strada, studio delle proporzioni e continuità con la storia del marchio. Danza la definisce la strategia della scacchiera, e in questo definisce Santa Fe come il re. Cosa significa?

Un design di successo funziona se ti ricordi della vettura anche quando non la stai guardando - Nicola Danza

Che nella scacchiera tutti i pezzi hanno lo stesso linguaggio di design alla base, dal pedone alla regina, e questa base deve essere un tratto comune pur con tutte le distinzioni che caratterizzano tutti i pezzi.

I numeri di Hyundai Santa Fe

Lunga 4,83 metri, con 2,81 metri di passo, Hyundai Santa Fe 2024 è la quinta generazione del SUV top di gamma per i coreani. Disponibile a 5 o a 7 posti, propone un bagagliaio da 711 litri che supera i 2.000 litri con tutti i sedili abbattuti.

Dentro il design è piacevole, linee pulite e non troppo affollate e un'attenzione agli spazi e ai vani/cassetti che permettono di vivere l'auto nei viaggi e nel quotidiano. Tra questi c'è, ad esempio, il doppio pad di ricarica wireless per gli smartphone, o le molteplici prese USB-C che arrivano addirittura alla terza fila e che si completano poi con la presa a 220 V per collegare qualsiasi dispositivo, da un computer a un compressore.

Anche il climatizzatore è sviluppato per tutti: di serie ci sono le due zone per l'automatico, con la terza fila arrivano le bocchette posteriori e i controlli temperatura dedicati anche per il posteriore.

Tra le novità ci sono tutti gli ADAS più aggiornati, un Livello 2 completo che permette ora anche il cambio di corsia autonomo in autostrada mettendo la freccia, e il motore è ancora da confermare nelle specifiche, ma si tratterà di un sistema Full Hybrid basato sul benzina turbo da 1.6 litri.

Prezzi e allestimenti

I listini debutteranno a maggio 2024, sappiamo già però il prezzo di Hyundai Santa Fe Business, versione d'ingresso nella gamma (a 2 ruote motrici) che costa 49.600€ e che si può acquistare con un noleggio per privati che prevede 10.650€ di anticipo, 36 rate da 329€ al mese e 20.000 km all'anno. La dotazione della business è già abbastanza ricca: cerchi in lega da 18", proiettori Full LED anteriori e posteriori, infotainment da 12,3" connesso, climatizzatore bi-zona, Android Auto e Apple CarPlay, retrocamera, sensori anteriori e posteriori e altro ancora.

Per passare da 2 a 4 ruote motrici servono 2.000€ in più, mentre il sovraprezzo della versione 7 posti, rispetto alla 5 posti, è di 1.

200€.