Nuova Hyundai Tucson 2024, tutte le novità del restyling

La quarta generazione della Hyundai Tucson, lanciata nel 2020, ha portato una sferzata di freschezza nella gamma del Costruttore coreano, non solo per quanto riguarda la forte dose di tecnologia, ma soprattutto per il suo design audace e di rottura. Esattamente dopo quattro anni dalla nascita, la Casa coreana ha presentato il restyling di metà carriera della Tucson, pronta a bissare il successo di un modello che in pochi anni è stato distribuito in ben 750mila unità, di cui circa 158mila in Europa nel solo 2023.

Hyundai Tucson restyling, gli esterni

Dal punto di vista estetico, il restyling della Tucson sfoggia nuovi paraurti che si “mescolano” con la protezione sottoscocca di inedito disegno. La vettura può essere personalizzata con quattro nuove livree esterne denominate Cypress Green Mineral Effect, Ecotronic Grey Mineral Effect, Ultimate Red Metallic e Sailing Blue Mineral Effect e quattro nuovi cerchi in lega. L’allestimento sportivo “N Line” include minigonne laterali dal design grintoso, griglia del radiatore separata, cerchi specifici da 19 pollici, passaruota e listelli laterali in tinta con il corpo vettura.

Abitacolo

Gli interni sono totalmente inediti e portano in dote un cruscotto ripensato da cima a fondo che ingloba due display, entrambi da 12,3 pollici e dedicati a strumentazione digitale e impianto di infotainment che richiamano quelli visti sulla Ioniq 5.

Gamma motori

La gamma motorizzazioni risulta ampia e completa e include tra le altre cose unità a benzina (anche mild hybrid a 48 volt), ibride e ibride plug-in. Si parte con il turbo benzina 1.6 litri, declinato negli step di potenza da 150 CV e 180 CV. L'unità ibrida sfodera una potenza complessiva di 230 CV, mentre quella ibrida plug-in raggiunge i 265 CV. Una novità degna di nota arriva dalla reintroduzione del diesel 1.6 CRDi 48-volt mild hybrid da 136 CV che era uscito dalla gamma lo scorso ottobre 2023. In un secondo momento arriverà un’altra motorizzazione plug-in a trazione anteriore. Ovviamente non mancano in gamma trazione integrale e cambio automatico.

Dotazione

La Tucson restyling vanta una dotazione tecnologica e di sicurezza completa che comprende fari Matrix LED, un nuovo head-up display. Inoltre, numerosi ingressi USB-C e aggiornamenti over-the-air che in futuro permetteranno di accedere anche a funzioni aggiuntive. Nel corso di quest’anno sarà disponibile anche la Digital Key 2.0 che trasforma lo smartphone in una chiave del veicolo. Tra i sistemi ADAS segnaliamo invece il Crosswind Assist, l'allarme occupanti che rileva la presenza a bordo di bambini o animali domestici accidentalmente dimenticati in auto. nuovi fari Matrix LED.

Prezzo

Il debutto in concessionaria è fissato per la tarda primavera, mentre i prezzi per il mercato italiano verranno comunicati in seguito.