I drive Mercedes-Benz, il programma dedicato ai giovani che entrano nel mondo del lavoro

Il programma '#I drive Mercedes-Benz' di Mercedes-Benz Italia si inserisce in un più ampio impegno verso la comunità e il territorio. L'iniziativa punta a creare un legame concreto tra il mondo dell'impresa e le scuole tecniche e meccatroniche, offrendo ai giovani un'opportunità di avvicinarsi al settore automotive. Attraverso la rete di dealer locali, il programma permette agli studenti di entrare in contatto con il mondo del lavoro, facilitando il loro inserimento professionale nel settore dei servizi al cliente, nelle officine e nei reparti di accettazione.

Questo progetto nasce come evoluzione di iniziative precedenti, come il progetto Vivaio del 2016, che ha permesso a molti giovani di trovare occupazione all'interno delle aziende partner. Con '# drive Mercedes-Benz', l'obiettivo è continuare a rafforzare questo legame tra scuola e lavoro, creando una rete di opportunità concrete per i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro.

Il programma si sviluppa in modo semplice: i dealer selezionano gli istituti con cui vogliono collaborare, organizzando Open Day per gli studenti e raccogliendo i curricula.

Gli studenti, dopo aver completato gli studi, partecipano a colloqui individuali, e successivamente viene selezionato almeno uno dei candidati per un tirocinio di sei mesi. Un'opportunità pratica e diretta di entrare nel mondo del lavoro, senza giri di parole o promesse vuote