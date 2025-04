Iveco S-Way Tour 2025: un viaggio da nord a sud all’insegna di innovazione e sostenibilità

Ascolta ora 00:00 00:00

Iveco è pronta a partire con l’Iveco S-Way Tour, un evento che attraverserà l’Italia da Nord a Sud, dal 4 aprile al 21 giugno 2025. Questo tour offre ai clienti l’opportunità di esplorare le ultime novità della gamma Iveco S-Way, una delle soluzioni più avanzate nel settore del trasporto commerciale. L’evento toccherà le principali città italiane, tra cui Brescia, Parma, Prato, Misano, Orte, Colleferro, Nola, Bari e Catania, portando le innovazioni di Iveco direttamente sul campo.

Un’esperienza a 360 gradi tra innovazione e sostenibilità

L’Iveco S-Way Tour non si limita a essere una semplice esposizione dei veicoli: è un’esperienza completa. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire non solo i veicoli, ma anche i servizi, gli accessori e le soluzioni tecnologiche che migliorano l’efficienza e il comfort dei veicoli. L’evento si alterna tra sessioni formative e test drive, dove i clienti potranno mettere alla prova in prima persona le performance dei veicoli Iveco S-Way. I veicoli sono dotati di una nuova catena cinematica, compreso il motore XCursor 13 da 500 CV, e di tecnologie avanzate come il quadro strumenti TFT digitale e il sistema di mirrorless cam integrato.

La sostenibilità

Il tour sarà anche un’occasione per esplorare la sostenibilità delle soluzioni Iveco, con una particolare attenzione alle riduzioni di consumi ed emissioni. I veicoli, infatti, sono progettati per ridurre l’impatto ambientale e garantire un risparmio nei consumi fino al 10,54%, come confermato dal TÜV SÜD. Inoltre, l’utilizzo del biocarburante HVOlution, prodotto da Enilive, e il biometano, utilizzato per i modelli LNG, contribuiranno ulteriormente a ridurre le emissioni di CO2, migliorando l’efficienza del veicolo fino all’11% e riducendo le emissioni di CO2 fino al 121%, come dimostrato dallo studio promosso dal CNR.

La partnership strategica con Prometeon

Uno dei partner di Iveco in questa iniziativa è Prometeon Tyre Group, leader nella produzione di pneumatici industriali ad alte prestazioni. La partecipazione di Prometeon al Iveco S-Way Tour sottolinea la lunga e consolidata collaborazione tra le due aziende, iniziata nel 1975. Prometeon è orgogliosa di contribuire a questo evento con i suoi pneumatici ad alte prestazioni, che sono progettati per ottimizzare le prestazioni dei veicoli Iveco e garantire una maggiore efficienza nei consumi. Grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla sua attenzione alla sostenibilità, Prometeon continua a supportare Iveco nel suo impegno verso il futuro del trasporto commerciale. Dario Gotti, Global Head of OE & Agro Business di Prometeon Tyre Group, ha commentato: “La partecipazione al Iveco S-Way Tour è per noi un’opportunità straordinaria per rafforzare la nostra partnership con Iveco e dimostrare il nostro impegno per l’innovazione e la sostenibilità. I nostri pneumatici, insieme alle soluzioni integrate, contribuiscono a migliorare le performance e l’efficienza del trasporto commerciale, aiutando a ridurre i costi e l’impatto ambientale".

Le tappe del tour

Il tour partirà il 4 aprile da Brescia e proseguirà fino al 21 giugno, con tappe in città strategiche come Parma, Prato, Misano, Orte, Colleferro, Nola, Bari e Catania. Ogni tappa sarà un’occasione per i clienti di scoprire e testare i veicoli Iveco S-Way, confrontandosi con esperti del settore e interagendo con i partner del tour, tra cui Enilive, Greenture, e PETRONAS Lubricants International (PLI), che contribuiranno con soluzioni e prodotti innovativi per il miglioramento delle performance dei veicoli e la riduzione dell’impatto ambientale.

La partecipazione di altri partner

Oltre a Prometeon, molti altri partner strategici saranno coinvolti nell’Iveco S-Way Tour. Enilive, con il suo biocarburante HVOlution, contribuirà a rendere il tour ancora più sostenibile, mentre Greenture porterà la sua esperienza nella progettazione di soluzioni energetiche innovative per i veicoli commerciali.

PETRONAS Lubricants International (PLI) parteciperà con il suo nuovo olio motore Urania Next 0W-16, progettato per ottimizzare le performance dei motori, ridurre i consumi di carburante e prolungare gli intervalli di cambio olio.