Kia EV6 GT: bastano 585 CV per rendere sportivo un crossover elettrico?

Kia EV6 GT è il modello al vertice della gamma elettrica del brand coreano, in termini di prestazioni e prestigio. Da poco è stato presentato anche il più grande suv EV9, ammiraglia della Casa. Ma EV6 GT rappresenta la sportività elettrica per Kia, convinta nel continuare a proporre una gamma a zero emissioni quanto più variegata e diversificata, senza però sacrificare il resto dei modelli endotermici o ibridi. L'elettrificazione è per Kia un'alternativa, non l'unica strada, come invece dichiarato da molti altri costruttori europei. Ricordiamo la buona impressione recentemente fatta anche da Kia Niro elettrica, confermandosi uno dei migliori costruttori di auto a batteria, al pari di Tesla, in quanto ad efficienza energetica, rapporto qualità/prezzo e prestazioni. Riuscirà quindi ad impressionarci con questo nuovo modello da ben 585 CV? Prezzi a partire da 74.950 euro.

Design e dimensioni

Nuova Kia EV6 GT è basata sulla stessa piattaforma E-GMP del gruppo Hyundai-Kia, già vista anche per Ioniq 5 e Ioniq 6. SI tratta di una delle soluzioni più avanzate nel mondo dell'auto elettrica, potendo vantare una rete di bordo da ben 800V, tanta efficienza energetica, dimensioni più che generose (4,70 x 1,89 x 1,55) e prestazioni davvero incredibili, come nel caso di questo modello. La forma è da crossover coupè, capace di strizzare l'occhio un po' ai SUV, alle monovolime e anche alle station wagon. Una forma non ben definita ma che, però, è capace di mettere d'accordo tutti. L'obiettivo era creare una GT a cinque posti, spaziosa, confortevole e dinamica.

Il design è figlio del corso stilistico di Kia, con linee taglienti, spezzate e aerodinamiche. Proprio l'aerodinamica ha richiesto un grande studio, per ottimizzare al massimo la penetrazione dell'aria e ridurre così il Cx, a beneficio dei consumi. Tante le appendici presenti all'esterno, come i convogliatori di flussi sul paraurti anteriore, lo spoiler nel retro o anche la presenza di un fondo completamente carenato. Non mancano le imponenti ruote da ben 21" attraverso le quali è possibile intravedere il nuovo impianto frenante maggiorato con dischi da 380mm. Nel retro si trovano le luci led sottili che integrano nel profilo anche un piccolo spoiler di coda. Presenti anche le scenografiche maniglie a scomparsa. PIù che generoso il bagagliaio, a partire da 490 litri.

Interni e tecnologia

All'interno ci accoglie un abitacolo elegante, futuristico e ben rifinito. I materiali sono tutti ricarcati, partendo proprio dai nuovi sedili sportivi in pelle e tessuto scamosciato sintetico, con poggiatesta integrato e cuciture sgargianti a contrasto. Tanto belli alla vista ma forse fin troppo contenitivi, con sponde molto pronunciate e non adatte ad ogni tipo di corporatura. Buoni anche i materiali del cruscotto e del pannello portiera, dove si alternano plastiche morbide, pelle e tessuti di diversa tipologia. Non mancano i pannelli in simil carbonio e alluminio, mentre al centro si ritrova - purtroppo - il piano black, sempre molto soggetto a ditate, polvere e sporcizia. La piattaforma nativa elettrica consente poi di sfruttare al meglio gli spazi vuoti tipici di un'auto elettrica, come testimonia l'ampio tunnel centrale e l'assenza di ingombri tra la plancia e il pavimento dell'abitacolo, nella zona anteriore. C'è tanto spazio in ogni direzione, anche per i passeggeri posteriori che con ben 2,90 m di passo possono godere di ampio margine per le gambe. Ci sono anche le bocchette d'aerazione e comode prese USB-C per ricaricare i dispositivi elettronici: per questi, è anche disponibile una presa classica da 220V, grazie al sistema V2L che consente al veicolo di cedere energia ad altri apparecchi (fino a 3,6 kW) direttamente dalla batteria ad alta tensione. In questo modo, si può ahche sfruttare un classico caricatore a due spinotti o presa schuko per ricaricare ad esempio laptop, monopattini elettrici, e-bike, ma anche piccoli elettrodimestici da campeggio ecc (anche tramite la presa di ricarica esterna, mediante un adattatore).

Attraverso il nuovo volante sportivo a due razze (con il nuovo logo Kia e il pulsante "GT" giallo fluo per la modalità di guida più estrema) si vede la strumentazione digitale da ben 12,3", al pari dell'infotainment posto al centro del cruscotto. Ottima la grafica così come l'interfaccia, sebbene inizi a sentirsi qualche anno di progettazione, apparendo meno "fresco" rispetto alle ultime soluzioni proposte da altri competitor. È connesso in rete ma non risulta ancora disponibile la connettività wireless con i dispositivi Android e Apple, solo tramite cavo. Arriverà presto un aggiornamento che inserirà questa possibilità. Non manca poi la possibilità di riscaldare i sedili, regolarli elettricamente e ricaricare tramite basetta ad induzione lo smartphone. L'equipaggiamento è quindi più che ricco, da vera full-optional, al pari di un'ammiraglia.

Prova su strada

Arriviamo quindi al nocciolo della prova. Bastano 585 CV e 740 Nm per renderla sportiva? Quasi. O meglio, non è solamente la potenza a far si che, a tutti gli effetti, si possa parlare di auto sportiva. Il più grande merito deriva dall'affinamento dell'assetto, che regala una sorprendente maneggevolezza senza stravolgere il comfort. Il rollio è piuttosto contenuto e non appare neanche troppo secca sulle buche più pronunciate. Sorprende la potenza frenante, capace di frenare agilmente i suoi 2.250 kg in ordine di marcia. Un peso neanche troppo elevato se si considerano le caratteristiche e le dimensioni dell'auto, con un pacco batteria da 77 kWh lordi. Unica nota stonata lo sterzo che, sebbene regali una consistenza piuttosto corposa, non risulta sufficientemente diretto per infondere quel senso di sportività suggerito dagli altri elementi. Avremmo gradito un comando più secco, pesante e rapido nell'imprimere direzionalità all'avantreno. Eppure, appena affondi il pedale dell'accelratore, l'auto schizza in avanti con una violenza quasi sorprendente. I 3,5 secondi dichiarati per scattare sullo 0-100 km/h sono assicurati nella modalità GT, fino ad una velocità massima di ben 260 km/h.

La spinta può anche togliere il fiato, senza dimenticare l'allungo, quasi notevole per una vettura elettrica. La coppia è scaricata istantaneamente e il differenziale e-LSD collocato all'interno del motore posteriore, ripartisce la coppia tra le ruote in maniera ottimale privilegiando quella con più grip. Disattivando i controlli manifesta un piacevole comportamento sovrasterzante, capace di strapparci non pochi sorrisi durante la guida più allegra. Attivando poi la modalità Drift e disattivando tutti i controlli, è anche in grado di esibirsi in fumanti traversi, come non ti aspetteresti da un'auto di questo tipo. Il motore anteriore (da 218 CV) assicura invece più direzionalità e stabilità sui fondi più scivolosi. Tornando invece nelle modalità più tranquille, stupisce la capacità di Kia EV6 GT nel riuscire a trasformarsi in una vettura di rappresentanza, elegante e davvero confortevole: ottima l'insonorizzazione dall'esterno così come la riduzione delle vibrazioni del manto stradale. Super efficiente anche in termini di frenata rigenerativa: in condizioni ottimali, è in grado di recuperare fino a 300 kW nelle fasi di rallentamento, riducendo così i consumi.

Autonomia e prezzi

La casa coreana dichiara un'autonomia in ciclo WLTP di 424 km che, in realtà, risultano verosimilmente raggiungibili. Purtroppo la prova è stata condotta con temperature esterne piuttosto rigide, prossime agli zero gradi, penalizzando notevolmente le nostre rilevazioni. Il consumo medio rilevato con un utilizzo in ciclo urbano / extraurbano, è stato di 20,2 kwh/100 km, che si traducono in un'autonomia teorica di circa 356 km, molto vicina a quella riscontrata. Con temperature più calde e un utilizzo cittadino, potrebbe anche superare il valore dichiarato da Kia. Ottima poi la possibilità di poter caricare la battria fino ad una potenza massima di ben 250 kW in corrente DC, quanto basta per passare dal 20 all'80% in meno di 22 minuti, mentre in corrente AC, la potenza si ferma a "soli" 11 kW. Non avrebbe guastato un caricatore da 22 kW di serie.

Il listino di nuova Kia EV6 GT parte da un base di 74.950 euro, per l'unico allestimento disponibile in gamma, già completo di tutto e full-optional. La gamma di Kia EV6 parte però da una base di 48.950 euro per le versioni meno potenzi, con trazione solamente posteriore.