KIA EV9, il SUV elettrico XXL per viaggiare anche in sette

Con nuova KIA EV9, la casa coreana cala l’asso nel mondo dei super Suv da famiglia. Potrebbe trattarsi dell’auto definitiva per viaggiare, sebbene si tratti di un veicolo elettrico. L’enorme batteria da ben 100 kWh le consente di superare i 500 km di autonomia senza grandi problemi, potendosi poi ricaricare in pochissimo tempo grazie ad una ricarica estremamente veloce. Spazio e comfort sono le parole d’ordine, con materiali di prima qualità e margine in ogni direzione. SI può viaggiare anche in sette con due posti veri nell’ultima fila di sedili. Il listino parte da 76.450 euro.

Design e dimensioni

Basta un colpo d’occhio per accorgersi delle dimensioni imponenti. Ben 5 metri di lunghezza per 2 di larghezza e oltre 1,80 di altezza. Una delle auto più grandi che potreste incontrare su strada, ma le dimensioni non sono solo l’unica cosa che attira lo sguardo. Ci pensa anche il design, futuristico, spigoloso ed estremamente originale. Coniuga alcuni tratti tipici da mercato americano e altri per il mondo asiatico. Eppure, non sfigura sulle nostre strade (dimensioni a parte). È imponente ed elegante al tempo stesso, con nuovi gruppi ottici a matrice di led con firma diurna a “Z”, anche dietro. I cerchi sono ugualmente ampi, fino a 21” e dal design aerodinamico. Davanti la griglia è interamente schermata e i profili neri lucidi dell’allestimento GT Line completano l’opera.

C’è spazio per tutti e per tutto

Ma il vero protagonista di questo modello è l’abitacolo. Con i 3,10 m di passo assicurati dalla piattaforma e-GMP del gruppo coreano, vanta ampissimo margine per tutti e sette i passeggeri. E l’ultima fila non è destinata a persone dalla modesta statura, accogliendo senza troppi problemi individui fino a 1,75/80 m di altezza. Per questi è disponibile anche la climatizzazione dal cielo dell’abitacolo, luci dedicate e prese USB C, con tanto di poggiabraccio e porta bevanda. Tutti i sedili si possono abbattere elettricamente, per facilitare tutte le operazioni, mentre la cappelliera può nascondersi sotto al pianale posteriore, senza doverla necessariamente riporre in box. E poi il bagagliaio. Con tutti i sedili alzati avanzano ancora 330 litri di carico. In configurazione a cinque posti si dispone di ben 800 e passa litri, ma ribaltando le due file posteriori, si può salire fino ad oltre 2.000 litri, come un modesto furgone da lavoro. Sotto al cofano anteriore è presente anche un piccolo vano di carico da 52 o 92 litri, rispettivamente per le versioni a trazione posteriore o integrale (perfetto per nascondere i cavi di ricarica).

Il fondo piatto del pianale e le porte USB disponibili ovunque, facilitano ulteriormente la vita, così come le bocchette d’aerazione sul soffitto. Le sedute centrali possono anche scorrere avanti e indietro e ci sono anche due prese di ricarica a 230V, come le classiche di casa: in questo modo è possibile alimentare piccoli accessori elettrici (frigo da viaggio, fornelletti da campeggio, phon e altro) oppure ricaricare altri dispositivi, come laptop, monopattini elettrici e molto altro. In più, le sedute anteriori possono interamente ribaltarsi fino a diventare delle vere e proprie chaise longue, e sono anche riscaldabili e ventilate. L’ideale per rilassarsi durante le fasi di ricarica.

Interni super tecnologici

Un’auto così proiettata verso il futuro non può che non rispondere a modo sul tema tecnologia. Il nuovo abitacolo proposto da Kia si fregia di due nuovi display da 12,3”, congiunti centralmente da un terzo display da circa 6” dedicato alla gestione del clima automatico. Ottima la grafica così come la semplicità di utilizzo. Non manca la connettività wireless con dispositivi Android o Apple, sebbene abbiamo riscontrato qualche difetto nel funzionamento se accoppiato ad un Iphone 15 Pro Max (probabilmente un successivo aggiornamento Software da remoto ha raddrizzato il tiro). Si segnalano poi 7 anni di connettività gratis di serie. Non mancano i sistemi ADAS fino al secondo livello, ben funzionanti e intelligenti nel comprendere le situazioni stradali.

Non mancano le ottime telecamere a 360 gradi, indispensabili per muovere agilmente in manovra la stazza di Kia EV9. Da lode poi i materiali e gli assemblaggi, con pelle artificiale su volante e pannelli portiera oltre a superfici gommate in zone anche più nascoste. Ottimi anche i sedili, dalla seduta ampia e molto soffici, realizzati in pelle bio vegana dall’ottimo feedback al tocco. Altri elementi dell’abitacolo sono poi derivati da plastiche o PET riciclati, dimostrando come Kia continui a gonfie vele anche sul tema della sostenibilità ambientale. Tra i sedili anteriori si apprezza anche la presenza di una consolle ben organizzata e spaziosa, da cui controllare alcune impostazioni durante la marcia e nel quale poter riporre moltissimi oggetti. È anche dotata di tendina scorrevole per chiudere il vano porta oggetti. Apprezzo poi la presenza di alcuni tasti fisici sulla plancia, sotto allo schermo centrale: alcuni a pianoforte altri a feedback aptico annegati nel pannello di plastica, tornano molto comodi per muoversi velocemente tra le schermate del menu.

Come va su strada?

Contrariamente a quanto potrebbero suggerire le dimensioni, Kia EV9 è davvero semplice da condurre e anche sorprendentemente maneggevole in città. Merito di uno sterzo piuttosto leggero – ma poco diretto, ovviamente - e tanto angolo volante. Le ruote anteriori godono infatti di una notevole inclinazione, così da poter effettuare agilmente manovra anche negli spazi più stretti. Peccato non siano disponibili le ruote posteriori sterzanti, ormai indispensabili su auto così grandi. Ottimo anche il funzionamento dell’assetto, capace di assecondare piuttosto bene gli avvallamenti della strada contenendo il più possibile beccheggio e rollio. Un buon mix, considerata anche l’assenza di sospensioni a controllo elettronico. Da lode l’insonorizzazione, anche a velocità sostenute: i doppi vetri e l’ampio materiale fono assorbente, consentono di assicurare il massimo comfort all’interno.

I due motori elettrici della versione AWD possono sprigionare una potenza massima di 385 CV e ben 700 Nm di coppia. Questa infatti risulta indispensabile per spostare agevolmente l’importante massa del veicolo, che si attesta a ben 2.700 kg in ordine di marcia. La mole si sente, tuttavia la spinta immediata dei motori elettrici è in grado di renderla scattante e capace di un brillante spunto da ferma. Sicuramente si comporta meglio di come potrebbe fare un’auto analoga ma mossa da un motore ibrido o diesel. Lo scatto sullo 0-100 km/h è concluso in soli 5,3 secondi, testimoniando una spinta davvero considerevole, irraggiungibile per molte altre vetture anche più leggere. Sembra infatti di avere a che fare con un’auto più leggera di quanto non suggeriscano i dati, capace di spostarsi in maniera fluida e disinibita anche a pieno carico e con sette passeggeri. Grazie alle modalità dedicate all’offroad, è anche in grado di affrontare percorsi accidentati dalla modesta difficoltà, considerando anche una generosa altezza da terra e una gestione puntuale della trazione per ogni ruota, capace di massimizzare l’efficacia del sistema a trazione integrale.

Autonomia e consumi

Kia dichiara un’autonomia massima di 505 km in ciclo WLTP con un consumo medio di 22,8 kWh/100 km. In città, con una temperatura media esterna inferiore ai 10 gradi, abbiamo registrato consumi medi di 15,7 kWh/100 km, rendendo di fatto raggiungibile il chilometraggio dichiarato da Kia (con modalità Eco e piede gentile, sfruttando il recupero dell’energia in frenata). Su strade extraurbane i consumi salgono, fino a 26/27 kWh/100 in autostrada a 130 km/h, portando così l’autonomia reale intorno ai 300/330 km. Apprezzabile invece su strade statali, con velocità inferiori a 100 km/h, dove totalizza una media tra i 16 e i 19 kWh/100 km, un valore incredibile considerando le dimensioni e il peso dell’auto.

Ricarica ultra-fast

Grazie all’architettura nativa elettrica e-GMP da ben 800 V (una delle più evolute in commercio), è in grado di accogliere ricariche in corrente alternata fino a 11 kW (avremmo gradito trovare anche la 22 kW a richiesta) mentre in corrente continua può spingersi fino a ben 240 kW, ricaricando perciò dal 10 all’80% della batteria da ben 100 kWh in circa 30 minuti. La batteria è anche pre-riscaldabile, così da poter toccare il picco di ricarica fin da subito, oltre a godere di un’ottima gestione termica durante l’utilizzo, grazie anche alla presenza di serie della poma di calore.

Considerazioni finali

Solo due gli allestimenti a listino, a trazione posteriore da 204 CV e stessa batteria da 100 kWh, per un’autonomia dichiarata di 563 km da 76.450 euro, mentre il modello da noi provato con doppio motore e allestimento GT-Line, è proposto ad un prezzo di 81.650 euro. Cifre chiaramente importanti in valore assoluto ma ben più significative se confrontate alle dimensioni, alla tecnologia e alla qualità costruttiva.

Probabilmente ad oggi non esiste un SUV elettrico di queste dimensioni e con queste caratteristiche, con una buona gestione energetica, oltre 450 km di autonomia reale e così tanto spazio a bordo. A chi serve un’auto con tali caratteristiche, KIA EV9 è sicuramente inarrivabile.