Kia rinnova la partnership con l’Australian Open: veicoli elettrici e ibridi per il torneo

Damien Meredith (CEO di Kia Australia), Craig Tiley (direttore del torneo) e Ash Barty (Tennista australiana)

Kia rinnova la sua partnership con l’Australian Open, fornendo una flotta di veicoli ufficiali, tra cui i modelli elettrici EV5, EV6 ed EV9, e gli ibridi Carnival HEV, Sorento HEV e Sportage HEV. Il giorno 8 gennaio si è tenuta la cerimonia di consegna dei veicoli al Melbourne Park, con la partecipazione di Damien Meredith (CEO di Kia Australia), Craig Tiley (direttore del torneo) e Ash Barty (Tennista australiana). Kia celebra il suo 24° anno consecutivo come partner principale, risultando lo sponsor più longevo.

La flotta Kia

Kia ha messo a disposizione quest’anno una flotta di 130 veicoli per il torneo, comprendente 25 EV9, 15 EV5, 10 EV6, 30 Carnival HEV, 25 Sorento HEV e 25 Sportage HEV. Per la prima volta, tutti i veicoli del torneo sono elettrificati, divisi tra modelli completamente elettrici e ibridi. Questi veicoli permetteranno a giocatori, arbitri e VIP di spostarsi in totale sicurezza, comfort e sostenibilità sulle strade di Melbourne durante il periodo della competizione, che si terrà dal 12 al 26 gennaio.

La partnership

“La nostra partnership con l'Australian Open si è sempre focalizzata sull’andare oltre le barriere ed ispirare il movimento e quest'anno siamo entusiasti di spingerci oltre con la nostra flotta elettrificata", ha dichiarato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia. “Attraverso le nostre campagne AO25, le esperienze immersive rivolte ai clienti e la collaborazione con Tennis Australia, desideriamo esaltare lo spirito del progresso e fornire alle persone la capacità di realizzare i loro "next moves". I veicoli elettrici di Kia sono al centro di questa esperienza, perché rappresentano il futuro della mobilità etrasmettono la grande energia di questo evento sportivo agli appassionati di tutto il mondo". Kia, attraverso la sua flotta ufficiale di veicoli per gli AO25 e diverse iniziative per coinvolgere gli appassionati, sottolinea il suo impegno per rendere le auto 100% elettriche e ibride sempre più accessibili. Durante l’evento, verrà presentata la gamma completa di auto elettriche (EV3, EV5, EV6 ed EV9), offrendo l’opportunità di testarle nel Melbourne Park. “Siamo grati di continuare la nostra stretta collaborazione con Kia, il partner più longevo dell’Australian Open”, ha detto Craig Tiley, direttore del torneo, sottolineando il forte impegno condiviso per il progresso.

Tennis Australia

Kia, inoltre, ha rinnovato la collaborazione con Tennis Australia per produrre una serie digitale di quattro episodi, ‘What Moves You?’, che racconta le storie di campioni di tennis e la loro passione oltre i campi. Le interviste si terranno a bordo di veicoli EV5 ed EV9. In occasione dell’AO25, Kia lancia la campagna ‘What’s Your Next Move?’, per presentare globalmente il modello EV3 e localmente l’EV5. Inoltre, proietterà il documentario “Rafa’s Next Move” su Rafael Nadal.

Altre iniziative includono 90 clienti Kia, che potranno assistere a un match e partecipare a un tour di Melbourne Park, e 10 team di influencer che creeranno contenuti a bordo degli EV Kia. Inoltre, 20 bambini coreani, scelti come Ballkids ufficiali, vivranno esperienze indimenticabili durante l’evento.