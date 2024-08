Kia Sorento 2024: ancora più stile, super accessoriata e ritorna il diesel

Ascolta ora 00:00 00:00

La nuova generazione di Kia Sorento (in realtà restyling della quarta) si pone come una vera e propria rivoluzione di prodotto, sganciandosi dal concetto di lieve aggiornamento. Inedito il design, che la pone su un livello più alto in termini di qualità percepita, mentre all’interno è un tripudio di tecnologia e spazio, fino a sette passeggeri. Oltre alle già conosciute motorizzazioni ibrde full e plug-in, torna ad affiancarsi il celebre 2.2 turbo diesel, con la possibilità di scegliere sia la trazione anteriore che integrale. La gamma del suv coreano XXL è ora più che completa, con tante alternative per diverse tipologie di clienti, e una dotazione da far invidia ai principali SUV tedeschi di grande stazza. Prezzi a partire da 47.350 euro.

Design e dimensioni

Rispetto alla quarta generazione non variano più di tanto le dimensioni, con 4,81 m di lunghezza per 1,90 m di larghezza e ben 1,70 m di altezza. Si tratta sempre dell’ammiraglia a ruote alte del costruttore coreano, ricca di accessori e tecnologia, capace di accogliere comodamente fino a sette passeggeri. Cambia però il design, completamente inedito, che la fa sembrare una generazione ex novo, più che un restyling. Il frontale propone l’ultimo linguaggio stilistico del brand, che aggiunge i nuovi proiettori Full Led di serie, a sviluppo verticale. La nuova griglia è così più imponente nelle dimensioni, conferendo un senso di opulenza e muscolosità al frontale. Si riconosce uno stile quasi a stelle e strisce nello sguardo dei nuovi gruppi ottici, pensato per piacere anche al pubblico americano.

Nel retro non varia in maniera significativa, riproponendo i gruppi ottici led ad “U” rovesciata, posti bene ai lati della vista posteriore, per massimizzare la bocca d’accesso al bagagliaio. Dalla vista laterale spiccano subito all’occhio gli imponenti cerchi in lega che possono spingersi da 18 fino a 20 pollici di diametro, sugli esemplari più accessoriati. Nonostante le dimensioni notevoli, Sorento conserva comunque una silhouette ben proporzionata e armonica, sintomo di un attento e mirato studio di design.

Spazio per tutti e tutti

Una delle doti più in vista di Soreto è sicuramente lo spazio a bordo e l’abitabilità. Questo nuovo aggiornamento non delude, ma anzi riconferma le virtù dei modelli che l’hanno preceduta, configurandosi come l’auto da famiglia "definitiva" (anche grazie al ritorno del diesel). Il bagagliaio vanta una capienza minima di circa 180 litri con tutti e sette i sedili eretti, mentre in configurazione a cinque posti lo spazio di carico parte da ben 800 litri. Abbattendo poi la seconda e la terza fila di sedili, si sale fino a quasi 2.000 litri. Estrema poi la semplicità con cui è possibile alzare o abbassare l’ultima fila, anche con una mano impegnata, grazie allo sblocco elettro meccanico. E lo stesso si può fare con la seconda fila, da cui si accede per andare negli ultimi due posti. Basta premere un pulsante e si attiverà un’assistenza elettrica per sollevare e far scorrere in avanti la panca.

I due passeggeri extra non saranno però sacrificati, poiché potranno godere di aria condizionata e porta bevande dedicato, oltre a comode prese USB C. Lo spazio per le gambe è poi generoso, per individui alti fino ad 1,70 m. Oltre tale soglia, potrebbe essere un po’ proibitivo effettuare spostamenti di qualche ora. La cappelliera può poi essere ricollocata dietro ai due sedili dell’ultima fila, così da non dover sempre lasciarla in box o a casa. Non mancano altre prese di ricarica a 12V e anche per la seconda fila centrale, lo spazio per gambe e testa è quasi da pulmino privato. Ci sono anche tendine parasole, bocchette dell’aria e si può inoltre regolare dal retro la posizione e l’inclinazione dello schienale del sedile anteriore destro, così da sfruttare a pieno lo spazio a bordo. La chicca finale è poi l’assenza di un vero e proprio tunnel tra i piedi, pur trattandosi di un modello endotermico e con trazione integrale: chapeau Kia.

Interni: tecnologia da ammiraglia

Non è un segreto che il marchio coreano concentri su Sorento tutto il meglio della tecnologia che ha da offrire. Si tratta di un modello mondiale, un biglietto da visita per ogni continente. E in tale senso non sfigura nemmeno al cospetto dei principali SUV premium tedeschi. È presente – spesso di serie – qualsiasi accessorio desiderabile, dal fronte del comfort a quello della sicurezza. La plancia beneficia ora di una nuova impostazione, più elegante e raffinata, con due schermi da 12,3” adiacenti (per l'allestimento Business, il cluster è da 4,3"), lievemente curvati verso il conducente. Nuova anche la forma delle bocchette d’aerazione, che sembrano replicare la forma dei gruppi ottici anteriori. Migliorato il touch così come il software integrato, ora più rapido e ricco di funzioni. Risponde ovviamente presente anche la connettività wireless con i dispositivi Android e Apple, migliorata rispetto alla passata generazione, potendo replicare lo schermo del telefono su tutto il display. Non manca poi una consolle dedicata da cui poter gestire alternativamente il clima automatico bi-zona o ritrovare le scorciatoie per le principali schermate dell’infotainment.

Il tunnel centrale risponde poi con tanta praticità. Sebbene la digitalizzazione abbia mutato l’abitacolo di Sorento, questo non è andato a scapito della semplicità d’uso: sono presenti tanti tasti fisici per le regolazioni della marcia, delle modalità di guida, della trazione e molto altro. Ad esempio, sono presenti due comode leve per l’attivazione del riscaldamento o ventilazione del sedile (anche regolabile elettricamente), così come per il volante riscaldato. Possono poi essere riscaldate anche le poltrone posteriori. Nuovo anche il volante (con regolazione elettronica), dotato di comodi tasti fisici per richiamare le funzionalità dei sistemi ADAS (fino al secondo livello) oppure gestire il comparto multimediale, che vanta un impianto audio Bose (di serie sull’allestimento Evolution). Rispondono presente anche le luci d’ambiente soffuse, multicolore, oltre al tetto panoramico e apribile (sempre per Evolution di serie), che dona un’incredibile luminosità.

Come va, prova su strada

Se avete una famiglia numerosa o viaggiate spesso in gran numero, Sorento è proprio una "manna da cielo", soprattutto in questa veste con motorizzazione Diesel. C’è spazio a sufficienza per tutti e non manca assolutamente nulla sul fronte comfort. Grazie al serbatoio da ben 67 litri, è in grado di sfiorare i 1.000 km di autonomia senza far rifornimento, con andature rilassate su tratti extraurbani e tutta la sicurezza dei sistemi ADAS di secondo livello e della trazione integrale permanente. L’assetto è però decisamente più rigido e sostenuto rispetto al passato, complici anche i grandi cerchi in lega da 20”. Seppur molto belli ed equilibrati alla vista, consigliamo una dimensione inferiore, per una miglior capacità di smorzare le buche e vibrazioni. Di positivo però si denota una miglior precisione in curva, maggior stabilità, minor rollio e più sicurezza in tutte le condizioni. Piacevole anche lo sterzo, più “carico” rispetto al passato, restituisce un buon feedback sulle mani del conducente. Sorento, nonostante la stazza e la mole imponente (circa 1.930 kg in ordine di marcia, per il Diesel 4x4), si guida bene, a patto che non ricerchiate agilità ed effettuiate cambi di direzione repentini. Trattandosi di un’auto da viaggio, deve essere trattata come tale, guidando in maniera rilassata e da “buon padre di famiglia”.

La progressione del rivisto 2.2 CRDi da 193 CV e ben 450 Nm di coppia è notevole, supportata anche dal nuovo cambio automatico DCT8, sviluppato internamente da Kia (automatico doppia frizione). È morbido e fluido nelle transizioni tra le marce, palesando qualche ruvidità di troppo solamente a freddo. Tuttavia, ormai abituati al guizzo immediato dei motori ibridi ed elettrici per vetture simili, manca quel tipico scatto fulmineo da fermo, ma in fase di scorrevolezza e veleggio il diesel colma il gap aggiungendo anche gli interessi. È in grado di gestire medie superiori a 120 km/h anche a pieno carico, con sette persone a bordo e bagagliaio pieno: in tali situazioni il peso operativo supera anche i 2.500 kg, ma Sorento non batte ciglio anzi, sfodera anche una potente frenata, sicura e modulabile, per gestire al meglio l’ingresso in curva. Da segnalare solo un po’ di rumorosità del propulsore diesel quando si richiede massima accelerazione, al contrario delle versioni ibride che, solitamente, consentono di viaggiare in un ambiente più silenzioso e ovattato.

Consumi e prezzi

Partendo dallo scenario peggiore, Sorento mostra i più ampi limiti in ambiente urbano. Le frequenti ripartenze, la trazione integrale e il peso importante non le permettono di far registrare medie migliori di 12,5 km/l. Su strade extraurbane però, è in grado di sorprendere riuscendo a raggiungere medie superiori a 17 km al litro con velocità comprese tra 70 e 110 km/h. In autostrada, a 130 km/h di cruise control adattivo, mostra invece una media di 14,5 km/l.

Il listino di nuova Kia Sorento parte da una base di 47.350 euro per il diesel a trazione anteriore in allestimento Business (già ampiamente accessoriato, ma senza il display da 12,3” per la strumentazione). L’ibrido full a due ruote motrici da 215 CV, sempre in allestimento Business, parte invece da 49.350 euro, mentre l’ibrido plug-in 4WD è posto ad una base di 56.350 euro. Per un esemplare come quello da noi provato – 2.2 CRDi 4WD DCT8 Evolution – il listino segna una cifra di 59. , ai quali non si può aggiungere nulla in termini di equipaggiamento, essendo già completamente full. Più care solo le versioni Plug-in in allestimento Style ed Evolution, che per quest’ultima arrivano fino a 68.350 euro.