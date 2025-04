KIA Sorento HEV: quando l’ibrido (full) c’è e funziona bene

Kia Sorento è ormai un pilastro del brand coreano nei SUV di segmento D. Un’auto nata nel lontano 2002 e giunta fino ai giorni nostri registrando incredibili numeri di vendite. Si è evoluta notevolmente dalle sue antenate, auto che si sono sempre distinte per un elevato rapporto qualità prezzo e tantissimo spazio bordo. Sorento di ultima generazione è diventata ormai un’auto super tecnologica, pensata per assicurare il massimo comfort a tutti e sette i passeggeri e, da qualche anno, punta forte anche sull’elettrificazione grazie ai nuovi motori ibridi full e plug-in. Per chi invece percorre tanti chilometri fuori dalle città, non manca poi il diesel (grande ritorno con questo restyling) e per tutte le motorizzazioni è presente di serie il cambio automatico, con due o quattro ruote motrici. Una gamma davvero completa, a partire da 47.650 euro.

Carismatica e moderna

Seppur non ci soffermeremo troppo su tutti i dettagli di interni ed esterni (già trattati nella prima prova su strada della motorizzazione 2.2 diesel da 193 CV), non si può rimanere indifferenti rispetto al design del modello. Grande (4,82 m di lunghezza), scolpita, muscolosa e con tanto carattere, Sorento unisce i classici tratti da cruiser a ruote alte (in pieno stile americano) con stilemi moderni e che strizzano l’occhio alla tecnologia. Il frontale è stato ridisegnato (e a breve ripreso anche da nuova Sportage) e palesa solidità e possenza. Non mancano i gruppi ottici full-led di serie e una grande griglia, davvero imponente. I grandi passaruota, le linee squadrate e il posteriore dalle spalle larghe le donano quel look che ci si aspetta di trovare su un’auto di queste dimensioni.

All’interno la parola d’ordine è digitalizzazione, ma non per questo viene compromessa la praticità e l’ergonomia di utilizzo. Si trovano due ampi display da 12,3” adiacenti, per gestire la parte multimediale e la strumentazione digitale. Chiari, abbastanza rapidi e semplici da utilizzare, forniscono il massimo supporto durante la guida, oltre che la connettività massima con tutti i dispositivi e sistemi. Non si rischia di rimanere smarriti nei sotto menù. Tantissimi poi i tasti fisici, per la gestione del clima, dei sedili (riscaldabili davanti e dietro e ventilati) la trazione, le modalità di guida e molto altro. Per le principali funzioni del sistema multimediale - finalmente - c’è un comodo tasto fisico, indispensabile per non distrarsi mentre si è su strada. E poi lo sterminato spazio, in ogni direzione e per ognuno dei sette passeggeri. Il soffitto dell’abitacolo è molto alto e con il tetto panoramico si amplifica il senso di luminosità e ariosità dell’abitacolo. Il margine per le gambe, anche dietro, è davvero notevole, per non parlare del bagagliaio: si parte da ben 800 litri per le versioni endotermiche e ibride anche a trazione integrale. Alzando poi la terza fila di sedili la capacità minima scende a circa 180 litri. Abbattendo però tutti i sedili, si può salire fino quasi 2000 litri di spazio utile.

L’ibrido che ci piace

Ed infine il vero punto di forza di questa Kia Sorento, ovvero il motore ibrido full. Sotto il cofano troviamo un rivisto e aggiornato quattro cilindri 1.6 turbo benzina da 160 CV e 265 Nm, abbinato a un motore elettrico da 60 CV alimentato da una batteria da 1,49 kWh. Insieme sviluppano una potenza complessiva di 215 CV e 350 Nm di coppia. Una potenza sicuramente generosa e che non lascia indifferenti. Grazie al supporto dell’elettrico, l’avvio è brillante, energico e permette di spostare con agilità i quasi 2.000 kg della Sorento, anche a pieno carico, senza farla sembrare affaticata. Il cambio automatico a 6 rapporti lavora in sintonia con l’erogazione della potenza, la trazione integrale assicura stabilità su fondi scivolosi o sterrati leggeri, mentre le modalità di guida, sia su strada che off-road, migliorano la dinamica e il comfort. Abbiamo testato l’auto su un piccolo tratto fangoso, sconnesso e con alternanza di sassi e piccole sporgenze: sebbene di modesta difficoltà, l’auto non ha battuto ciglio, né sul fronte del comfort che della sicurezza. Nota di merito anche per l’insonorizzazione: il motore termico resta silenzioso finché non lo si spreme, e spesso — anzi, molto spesso — si viaggia in elettrico. Quando però si richiede un più alto carico al propulsore, si percepisce il suo funzionamento, ma senza recare particolare disturbo nell’abitacolo. Ciò che ho maggiormente apprezzato è stata sicuramente la prontezza all’erogazione, indispensabile in città nelle ripartenze al semaforo o negli scatti improvvisi del traffico. Nonostante le dimensioni, Sorento è agile e pronta a muoversi, tratto invece negativo della versione Diesel, che ci aveva sorpreso per una certa inerzia e resistenza allo spostamento da ferma.

Seppur comoda e perfetta per intraprendere un lungo viaggio, stona leggermente la taratura piuttosto rigida dell'assetto. Una scelta sicuramente presa in ottica rollio, per non rendere l'auto troppo cedevole in curva, con scontate ripercussioni sul comfort dei passeggeri. Il risvolto della medaglia è però un'auto che appare ruvida e a tratti anche rigida sulle sconnessioni più secche, facendo percepire qualche vibrazione di troppo nell'abitacolo soprattutto in presenza di sampietrini, pavè o tombini non ben allineati all'asfalto. Bene però la stabilità a velocità sostenute e la precisione in percorrenza di curva, rendendo l'auto sicura e ben ancorata al suolo in caso di veloci cambi di direzione.

Consuma meno del diesel

Non avete letto male e non è un refuso. Durante la nostra prova della 2.2 CRDi AWD, avevamo registrato dei consumi medi di 12,5 km al litro in città e di circa 14 km al litro in un percorso misto, tra città, tratti extraurbani e autostrada. Con questa versione full-hybrid, alternando un percorso analogo a quello della precedente prova, le percorrenze medie si sono attestate su 15,5 km al litro. La grande differenza si percepisce nei tratti urbani, laddove Sorento Hybrid è in grado di raggiungere anche medie superiori ai 16,5 km al litro, a seconda dello stile di guida e delle condizioni. In quei contesti in cui il diesel a quattro ruote motrici non riesce a far meglio di 12 km al litro. La situazione si ribalta in parte nei tratti extraurbani, con strade statali: il diesel si riscatta con un valore medio di 15 km al litro mentre il full-hybrid scende sui 14 km al litro. In autostrada le due motorizzazioni sembrano allinearsi, con consumi medi stabili sui 12 km al litro per l’ibrido e il diesel migliora, salendo intorno ai 13,5 km al litro. Inoltre, grazie al grande serbatoio da ben 67 litri, non è impossibile riuscire a percorrere ben più di 800/900 km prima di fermarsi a fare nuovamente rifornimento. Chilometri che possono avvicinarsi ai 1.000 se si guida solamente in città e con uno stile di guida parsimonioso.

Prezzi e allestimenti

Il listino di nuova Kia Sorento è piuttosto folto e profondo, con tanti allestimenti e quattro motorizzazioni. Per tutte è di serie il cambio automatico a sei o sette marce, e si può scegliere anche la trazione integrale, mentre sono di serie i sette posti. Il listino parte da 47.650 euro per il 2.2 turbodiesel 2WD da 193 CV in allestimento Business, mentre l’ibrido full 2WD da 215 CV con lo stesso allestimento è disponibile da 49.650 euro. L’auto nelle immagini, con ibrido full AWD in allestimento Evolution (al vertice della gamma) è disponibile da 61.

ed è presente qualsiasi accessorio desiderabile, veramente una versione full-optional. In aggiunta, si possono avere anche le motorizzazioni ibride plug-in, solo 4WD e in allestimento Style o Evolution, rispettivamente da 62.350 e 68.350 euro.