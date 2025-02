Kia spinge sull'elettrico: Kia EV4 e il Suv economico EV2 Concept

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un'azienda che non vuole affatto arrendersi sull'elettrico, ed è Kia. Pur proponendo una gamma completa, che include anche il diesel su alcuni modelli e che è molto forte anche nel mondo delle ibride, Kia insiste sulla mobilità elettrica e presenta al Kia EV Day 2025 la nuova berlina elettrica EV4 e il SUV compatto, che dovrebbe abbassare i prezzi d'ingresso, Kia Concept EV2.

Kia EV4: i numeri della berlina e della hatchback

Con Kia EV4, disponibile sia in versione quattro porte (berlina), sia in versione cinque porte (hatchback), arriva una proposta più economica rispetto all'ammiraglia EV6. Disponibile con due batterie, una da 58,3 kWh e l'altra da 81,4 kWh, Kia EV4 raggiunge un'autonomia massima di 630 km WLTP con la versione long rage e monta un motore da 150 kW che la fa accelerare da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi (7,7s per la long range) fino a un massimo di 170 km/h.

Per questo modello Kia ha utilizzato la piattaforma E-GMP a 400 Volt, che ricarica dal 10 all'80% in 31 minuti, dato riferito alla batteria da 81,4 kWh. Inoltre i coreani ripropongono le caratteristiche già viste sugli altri modelli, tra cui il V2L (3,6 kW), la possibilità di alimentare un dispositivo tramite adattatore che usa l'auto come un enorme power bank, e il V2G (10 kW), la possibilità di usare Kia EV4 come una batteria per la casa. Inoltre il caricatore dell'auto alle colonnine tradizionali, quelle in corrente continua, è da 11 kW.

Non manca la tecnologia: la chiave digitale permette di usare lo smartphone al posto del telecomando, e si può anche fare a meno del cellulare se si ha un Apple Watch. Inoltre è presente un "display" da 30 pollici che abbraccia l'intero abitacolo (una fascia con 3 schermi da 12,3 + 5,3 + 12,3"), lo streaming di Netflix e YouTube, la guida ad un pedale con tre livelli selezionabili.

Completano la dotazione di Kia EV4 gli ADAS di ultima generazione, con la guida semi-autonoma di Livello 2+ che include il cambio automatico della corsia, il bagagliaio da 490 litri (sulla berlina, 435 litri sulla hatchback) e i cerchi da 17". Kia EV4 sarà disponibile in commercio nella seconda metà del 2025 in Europa.

Kia Concept EV2: il SUV elettrico per tutti

Guardando al mercato italiano, che punta su auto più economiche e compatte, sarà probabilmente Kia EV2 il modello più interessante. Oggi è ancora un concept, ma è confermato che l'auto arriverà in commercio e aprirà la strada ad una mobilità elettrica più accessibile rispetto al SUV Kia EV3 lanciato da qualche mese e che parte da poco meno di 36.000€.

Trattandosi di un concept non ci sono ancora dettagli sulle caratteristiche, ma si può iniziare a prendere confidenza con lo stile esterno che richiama i tratti ormai distintivi della gamma Kia, e con gli interni che propongono alcune interessanti caratteristiche, tra cui il bagagliaio modulare fatto di divisori a scomparsa per organizare il carico, il design degli interni e l'estetica generale.

Inoltre, Kia ha confermato che anche EV2 sarà aggiornabile nel software tramite connessione di bordo e porterà nel segmento B la tecnologia V2L per alimentare qualsiasi dispositivo tramite l'adattatore che crea una presa a cui collegare una TV, un frullatore, una macchina del caffé o per ricaricare un monopattino o uno scooter elettrico ad esempio.

Kia PV5: per il trasporto di merci e persone

Infine c'è Kia PV5: più interessante per il mondo dei professionisti, si tratta del primo veicolo commerciale elettrico con la nuova piattaforma modulare di Kia. PV5 arriverà in versione cargo, per il trasporto merci, e in versione passeggeri. L'autonomia promessa è di fino a 400 km, una cifra commisurata ai compiti che veicoli di questo tipo devono svolgere, e la ricarica rapida è in 30 minuti.

Kia PV5 è lungo 4,69 metri, utilizza una batteria da 71,2 o 51,5 kWh ma, per la Cargo, c'è anche la 43,3 kWh utile a

quelle aziende che hanno percorsi giornalieri fissi che non richiedono autonomie maggiori, cosa che permette di ottimizzare i costi e la ricarica. Tutti i modelli montano un motore da 120 kW di potenza e 250 Nm di coppia.