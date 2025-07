Škoda Elroq, primo contatto col C-SUV elettrico che offre spazio e agilità

Su questo modello il marchio boemo del Gruppo Volkswagen ha scommesso pesantemente. La nuova Škoda Elroq, infatti, sebbene nasca dalla consolidata piattaforma MEB utilizzata su svariati modelli della grande galassia VW, è stata pensata e ingegnerizzata in modo autonomo dal team di Mlada Boleslav. Non si trova un corrispettivo analogo né nella gamma Seat, né in quella Cupra oppure Volkswagen stessa. Detto ciò, passiamo alle presentazioni, perché Elroq è una delle maggiori novità nel segmento C-SUV, presentata lo scorso dicembre a Palma di Maiorca e ora finalmente pronta a prendersi la scena anche in Italia. Noi, l’abbiamo provata in un “primo contatto” sulle armoniose strade del reggiano, dove la trazione elettrica ci ha dato un assaggio delle sue potenzialità.

Voglia di originalità

Nuovo Elroq non è soltanto un SUV compatto e 100% elettrico ma è un manifesto di come potrebbe essere il futuro secondo Škoda, portando al debutto il nuovo linguaggio di design "Modern Solid" che identificherà l'intera gamma alla spina della Casa boema. Quest’ultimo si esprime attraverso linee decise e inserti distintivi, come le finiture Unique Dark Chrome che impreziosiscono i paraurti e, su alcune versioni, le cornici dei finestrini e i mancorrenti. Con una lunghezza inferiore ai 4,5 metri, Elroq offre una sorprendente abitabilità interna, pari a quella del modello di segmento superiore come Škoda Enyaq. Quello che colpisce, comunque, è lo stile minimale ma originale, cosa che rende tutto l’abitacolo uno spazio moderno e piacevole nel quale trascorrere il tempo, sia da guidatore che da tranquillo passeggero.

Le dimensioni nel dettaglio:

Lunghezza: 4,48 metri;

Larghezza: 1,88 metri;

Altezza: 1,65 metri;

Passo: 2,76 metri;

Bagagliaio: 470 – 1580 litri.

La connettività all’avanguardia

La connettività è un pilastro fondamentale della Škoda Elroq. Di serie, troviamo un sistema di infotainment da 13’’ con navigatore satellitare, WLAN, Radio DAB+, Bluetooth, e comandi vocali con assistente virtuale "Laura" integrato con le funzionalità di ChatGPT. Inoltre, i servizi di Škoda Connect offrono accesso remoto al veicolo e aggiornamenti Over the Air (OTA) per mappe e sistema operativo. La ricarica è rapida ed efficiente, con una velocità massima in corrente alternata (AC) di 11 kW per tutti i modelli. Per la ricarica in corrente continua (DC), le velocità variano da 145 kW (Elroq 50) a 185 kW (Elroq RS), consentendo di passare dal 10% all'80% in circa 24 - 28 minuti. La gestione della ricarica e della climatizzazione è possibile anche tramite la MyŠkoda App.

Le motorizzazioni disponibili

La gamma Elroq è pensata per soddisfare diverse esigenze, con tagli di batteria crescenti e prestazioni all'altezza delle aspettative. Si parte dalla Elroq 50, con una batteria lorda di 55 kWh (52 kWh netti) e una potenza di 125 kW (170 CV), capace di coprire un'autonomia WLTP tra 349 e 377 km. Il modello Elroq 60 eleva le prestazioni con una batteria da 63 kWh (59 kWh netti) e 150 kW (204 CV), raggiungendo un'autonomia di 395 - 429 km.

Per chi cerca il massimo dell'efficienza e della strada, la Elroq 85 vanta una batteria da 82 kWh (77 kWh netti) e ben 210 kW (286 CV), garantendo un'impressionante autonomia di 540 - 580 km. Al vertice della gamma si posiziona la Elroq RS, con trazione integrale, una batteria da 84 kWh (79 kWh netti) e una potenza di 250 kW (340 CV), che le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi e offre un'autonomia di 523 - 549 km. È importante notare che la potenza massima è disponibile per un massimo di 30 secondi, influenzata da fattori come la temperatura e lo stato di carica della batteria.

Come va su strada

Tra le colline reggiane, dove l’asfalto disegna onde tra vigne e pievi antiche, abbiamo messo alla prova la Škoda Elroq 60 Sportline. Nel silenzio rarefatto del motore elettrico, interrotto solo dal fruscio delle gomme sull’umido mattutino, il gruppo propulsore ha risposto con una compostezza quasi chirurgica. Non uno scatto rabbioso, ma una progressione continua e regolare, come l’archetto di un violinista che conosce ogni vibrazione della corda. In meno di un’ora – tempo sufficiente a far dialogare tecnologia e paesaggio – la vettura ha mostrato il suo carattere duplice: comfort ovattato da berlina alto di gamma e agilità felina quasi da coupé.

Sui tornanti più stretti, là dove molti SUV ondeggiano goffamente come velieri in burrasca, lei ha mantenuto il corpo saldo, con un rollio minimo e uno sterzo sempre presente, mai invadente. Basta entrare nell’abitacolo per intuire che qui ogni watt ha un destino preciso: 0-100 in 8 secondi netti, con una riserva d’energia che sfiora i 430 chilometri. L’erogazione è continua e costante. Solo un piccolo neo, forse, incrina questa armonia silenziosa: il pedale del freno, leggero al punto da sembrare timido, probabilmente avrebbe meritato una risposta più decisa. Tuttavia, resta una nota lieve, in una sinfonia che si lascia guidare fino all’ultima curva.

La sicurezza non manca

Sul fronte della sicurezza e dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS), Elroq non scende a compromessi. Di serie, offre 7 airbag, incluso quello centrale anteriore, e il sistema Crew Protect Assist che pre-tensiona le cinture e chiude i finestrini in caso di pericolo. Elroq 50 include già il Front Assist con riconoscimento pedoni, Lane Assist e Side Assist con Rear Traffic Alert. Le versioni Elroq 60, 85 e RS, invece, integrano una suite completa di sistemi ADAS per la guida assistita di Livello 2, tra cui l'Adaptive e Predictive Cruise Control, Lane Assist 2.0 e il Traffic Jam Assist, capaci di guidare l'auto in autonomia in situazioni di coda. Anche l'illuminazione è all'avanguardia, con fari full LED di serie e la possibilità di optare per i fari Matrix LED di seconda generazione con 36 diodi per modulo, per una visibilità ottimale senza abbagliare gli altri utenti della strada.

Il listino prezzi di Škoda Elroq

Dunque, il listino prezzi di Škoda Elroq parte dai 34.500 euro della versione 50, che salgono a 38.

500 euro per la 60, fino ai 43.500 euro della 85. Per concludere, 49.110 euro sono quelli della 85 Maxx, mentre per avere la RS 85X ci vogliono 51.100 euro. Per l’esemplare della nostra prova, una Elroq 60 Sportline, si parte da 41.350 euro.