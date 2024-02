Skoda Enyaq Coupé RS: comfort e prestazioni per il SUV elettrico da 500 km di autonomia

Skoda Enyaq Coupè RS è l’ammiraglia a ruote alte ed elettrica del brand boemo. Un SUV/Crossover con forme da coupè, pensato per massimizzare lo spazio, l’ergonomia e il comfort dei passeggeri, senza però disdegnare una buona dose di divertimento alla guida, assicurato dalle prestazioni della versione RS. Tanta tecnologia di bordo e soluzioni intelligenti, tipiche di Skoda, per migliorare la vita degli occupanti. Interessante anche l’autonomia: in condizioni ottimali è concretamente in grado di raggiungere i 500 km dichiarati in ciclo WLTP. Prezzi a partire da 51.300 euro per la gamma Enyaq Coupé e da 66.300 euro per la versione RS.

Design e dimensioni

Nuova Skoda Enyaq Coupè RS è costruita a partire dalla piattaforma MEB di seconda generazione del Gruppo Volkswagen, nativa elettrica e pensata per massimizzare lo spazio a bordo. Con una lunghezza di 4,65 m e una larghezza di 1,88 m non è di certo un’auto compatta, sfociando quasi nel segmento D del mercato. L’altezza è leggermente più contenuta rispetto alla versione SUV, con 1,61 m, ma rimane elevato il peso, ben 2,260 kg in ordine di marcia, principalmente a causa del pacco batteria che, per questo esemplare, è da 82 kWh lordi, o 77 kWh netti.

Il design è tipicamente ripreso dalle altre vetture a marchio Skoda, con il frontale aggressivo e i gruppi ottici led a matrice, con proiettori integrati con la mascherina. Calandra completamente schermata in vetro che, tra le altre cose, nasconde un particolare gioco di luci (composte da 130 led) che vanno a disegnare la forma del frontale, dedicata a questa versione. L’estetica è anche impreziosita dalle profilature nere lucide e da numerose nervature spigolose. Non mancano i cerchi in lega da 20 o 21” con design aerodinamico, volti anche a migliorare l’efficienza. La linea discendente del tetto si raccorda con la coda, alta e comprensiva di un piccolo spoiler integrato sul portellone del bagagliaio. Anche nel retro si trovano due gruppi ottici led ad effetto tridimensionale.

Interni, tecnologia e spazio

All’interno, Skoda Enyaq propone un abitacolo in grado di miscelare ergonomia, spazio, comfort e tecnologia. Le potenzialità della piattaforma MEB consentono di sfruttare al massimo ogni centimetro dello spazio, offrendo ampi margini per vivere al meglio l’auto anche in cinque. Spiccano subito le sedute sportive dedicate al modello RS, con sponde pronunciate, inserti in tessuto scamosciato e pelle traforata, oltre ai dettagli giallo che si ritrovano anche su plancia e pannello portiera. Rispetto alle versioni standard, propone anche diversi pannelli rifiniti in simil-carbonio. Di fronte al conducente, oltre al volante dal design sportivo, si trova una piccola strumentazione digitale da 5,3”, abbinata ad un display centrale da 13”: semplice da usare, offre le più recenti tecnologie del Gruppo Volskwagen, in attesa del prossimo restyling, che interesserà anche il sistema multimediale. Disponibile anche Apple CarPlay e Android Auto wireless, per la massima connettività. Risulta essere fluido e dalla grafica accattivante.

Non manca ovviamente il clima automatico tri-zona, telecamere perimetrali, la ricarica wireless per lo smartphone, illuminazione ambientale LED e portellone automatico. Tra i vari accessori si può beneficiare anche dei sedili riscaldati e regolabili elettronicamente, volante riscaldato, parabrezza termico, tetto panoramico e molto altro. Presenti numerose prese USB C, anche per i passeggeri posteriori. Interessante soprattutto la cura al dettaglio riposta per le decorazioni del volante, del tunnel centrale o, addirittura, della plancia che presenta in bella vista il materiale scamosciato presente anche nel resto dell’abitacolo. Notevole poi lo spazio anche nel bagagliaio, a partire da ben 570 litri, tra i migliori della categoria, fino ad un massimo di oltre 1.600 litri abbattendo la seconda fila di sedili. Numerosi poi i vani porta oggetti, con tasche foderate per le portiere e porta bevande nel tunnel centrale. Nel retro, il pavimento dell'abitacolo è completamente piatto, privilegiando il comfort e donando più spazo ai passeggeri.

Come va su strada?

Nonostante l’aspetto tendenzialmente sportiveggiante, Enyaq RS conserva comunque una buona dose di comfort, con ampio materiale fono assorbente, sedute comode, assetto gentile e tanta tecnologia. Il peso è certamente importante, oltre 2.250 kg in ordine di marcia che però vengono ben contrastati da un telaio solido e che restituisce ottime sensazioni al volante. L’assetto ribassato di 15 mm all’avantreno e 10 mm al retrotreno non risulta particolarmente rigido, gestendo comunque bene lo smorzamento delle vibrazioni più pronunciate, grazie anche alla regolazione elettronica degli ammortizzatori. L’isolamento acustico è quasi da record, anche in autostrada oltre i 120 km/h.

Sorprende quanto sembri coesa in tutte le condizioni, rivelando comunque un’indole prettamente turistica, nonostante il guizzo di sportività assicurato dalla versione RS. Il volante propone un feeling solido, piuttosto carico e capace di restituire buone sensazioni al conducente, al pari del pedale del freno, consistente e non troppo spugnoso. Il peso è percepibile ma i 299 CV e 460 Nm assicurano tanta prontezza all’erogazione, soprattutto con la modalità di guida Sport mentre in Eco risulta più contenuta e idonea agli ambienti cittadini. Le prestaizoni sono buone, con 6,4 secondi per toccare i 100 km/h da fermi, per una velocità massima di 180 km/h. Ottima anche la tenuta di strada, soprattutto sui fondi scivolosi, dove la trazione integrale lavora per assicurare sempre la massima trazione in ogni contesto, aiutando in uscita di curva e su fondi scivolosi.

Autonomia, consumi e ricarica

Il valore di consumo dichiarato da Skoda (15,8 kWh/100 km) risulta difficilmente raggiungibile, tuttavia con piede gentile e modalità Eco, non è impossibile toccare i 17,5 kWh/100 km, per un’autonomia teorica di 445 km. Con un utilizzo più tradizionale, ci si avvicina ai 21,5 kWh/100 km (con temperature esterne inferiori ai 5 gradi) per un’autonomia teorica di 362 km in città. Con temperatura più calda e guida predittiva, non è impossibile superare i 470 km in città, 500 km in extraurbano e circa 350 km in autostrada, laddove i consumi salgono a circa 26 kWh/100 km.

Consigliamo vivamente la scelta, tra gli accessori a richiesta, della pompa di calore per una cifra di 1.150 euro. Abbassa i consumi utilizzando il clima automatico d’inverno, recuperando energia dalla meccanica. Peccato non sia inserita di seria con questa versione. La batteria da 78 kWh netti può essere ricaricata in circa 25 minuti tramite una rete HPC a 135 kW in corrente DC o, in alternativa, in circa 8 ore da una colonnine AC fino ad un massimo di 11 kW.

Considerazioni finali e prezzi

In attesa dell’aggiornamento di gamma, Skoda Enyaq Coupè RS risulta essere un SUV coupè completo sotto quasi tutti i punti di vista. Nonostante l’indole sportiva e i dettagli ricercati all’interno, non abbandona quell’anima turistica del modello. Il comfort e l’insonorizzazione guidano comunque l’esperienza a bordo, con doppi vetri e tanto isolamento dall’esterno. C’è spazio per tutta la famiglia o per intraprendere un viaggio con quattro passeggeri, sfruttando anche una buona curva di ricarica da colonnine ad alta potenza.

Potrebbe proporre di serie anche la pompa di calore o alcuni altri accessori disponibili solo a richiesta, ma l’equipaggiamento risulta comunque più che ricco, da top di gamma. Il listino di Enyaq Coupé RS parte da una base di 66.300 euro fino ad un massimo di 66.950 euro, per l’allestimento Max.