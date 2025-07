Škoda Kodiaq iV, come va su strada l'ibrido plug-in con 100 km di autonomia in EV

Da “Simply Clever” a “Let’s Explore”. Questo semplice passaggio di consegna fra i motti che segnano la storia commerciale di Škoda racconta bene il mondo in evoluzione del marchio di Mlada Boleslav, che sta correndo forte sul mercato europeo (terzo brand più venduto nel primo semestre 2025) e italiano (dal 2014 al 2024 la crescita è stata del 169%). Quindi, da una parte continuiamo ad avere le trovate geniali che hanno caratterizzato le macchine ceche degli ultimi anni (l’ombrello nella portiera, il raschietto del ghiaccio, ecc…), dall’altra la gamma diventa sempre più ricca per fronteggiare qualunque tipo di avventura, sia con motori tradizionali che elettrificati. In quest’ultima categoria rientra anche il nuovo Škoda Kodiaq iV, la versione ibrida plug-in del grande SUV ceco che diventa un alleato prezioso tanto per i privati quanto per le aziende, grazie ai vari sgravi fiscali. Noi lo abbiamo provato in un primo contatto su strada nel cuore dell’Emilia.

Un’estetica molto comunicativa

Il design esterno del nuovo Škoda Kodiaq è stato completamente ridisegnato. Abbiamo un cofano scolpito che sfoggia il logo del marchio rivisto con una finitura opaca Unique Dark Chrome, e una cornice esagonale della calandra, che può essere illuminata da 14 elementi luminosi, capace di realizzare una striscia luminosa tra i fari. Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata all'aerodinamica, come si evince dal coefficiente di resistenza ridotto (Cx = 0,282) ottenuto grazie a miglioramenti nella gestione dell'aria per il raffreddamento del motore e dei freni, specchietti retrovisori esterni sagomati, paraurti rivisti e ruote ottimizzate.

Sono del tutto nuovi anche i fari anteriori LED Matrix di seconda generazione (di serie per la variante Sportline in Italia), così come quelli posteriori che sono a LED di serie, con la possibilità di avere gli indicatori di direzione animati opzionali (di serie per Style e Sportline in Italia), uniti da una striscia decorativa rossa con una struttura cristallina. Il veicolo è disponibile con cerchi in lega aerodinamicamente ottimizzati, con diametri che vanno da 18 a 20’’ per il mercato italiano.

Le dimensioni:

Lunghezza: 4,75 metri;

Larghezza: 1,86 metri;

Altezza: 1,65 metri;

Passo: 2,79 metri;

Bagagliaio: 745-1.945 litri.

Abitacolo spazioso e minimalista

L'abitacolo del nuovo Škoda Kodiaq è più spazioso e minimalista. Una novità assoluta sono gli Škoda Smart Dial, tre comandi rotanti posizionati sotto il display dell'infotainment, che combinano elementi tattili e digitali per un accesso intuitivo e personalizzabile a varie funzioni del veicolo (come la potenza delle ventole del clima o la ventilazione delle sedute). Il display dell'infotainment è ora indipendente, disponibile in dimensioni da 10’’ (di serie) o, come optional, da 13’’ in combinazione con la funzione di navigazione. Per la prima volta, è presente anche l'head-up display. Inoltre, la leva selettrice del cambio è stata riposizionata sul piantone dello sterzo, liberando spazio nella console centrale.

Non mancano i collegamenti dato che esistono quattro porte USB-C da 45W (due anteriori e due posteriori) e una porta USB-C da 15W integrata nello specchietto retrovisore. Senza contare che il Phone Box consente la ricarica induttiva e il raffreddamento attivo per due smartphone. Per gli amanti della musica, il nuovo Kodiaq ha un sistema audio con otto altoparlanti di serie, con l'opzione di un Canton Sound System con 13 altoparlanti e un subwoofer. Infine, il climatizzatore automatico a tre zone è di serie su tutte le versioni.

I motori di Škoda Kodiaq

Oltre alla versione plug-in della nostra prova, la gamma propulsori è stata completamente aggiornata, offrendo potenze da 110 kW (150 CV) a 195 kW (265 CV). Nel dettaglio abbiamo:

Mild-Hybrid: debutta il 1.5 TSI mHEV da 110 kW (150 CV), equipaggiato con tecnologia mild-hybrid a 48 volt, che supporta il motore a combustione e permette il veleggio a motore spento;

Plug-In Hybrid (PHEV) : novità assoluta con una potenza di sistema di 150 kW (204 CV). Questo propulsore ibrido plug-in offre un'autonomia puramente elettrica di oltre 100 chilometri nel ciclo WLTP e una batteria da 25,7 kWh. La ricarica DC può arrivare fino a 50 kW. È importante notare che la versione PHEV è disponibile esclusivamente nella configurazione a 5 posti a causa dell'ingombro della batteria;

: novità assoluta con una potenza di sistema di 150 kW (204 CV). Questo propulsore ibrido plug-in offre un'autonomia puramente elettrica di oltre 100 chilometri nel ciclo WLTP e una batteria da 25,7 kWh. La ricarica DC può arrivare fino a 50 kW. È importante notare che la versione PHEV è disponibile esclusivamente nella configurazione a 5 posti a causa dell'ingombro della batteria; Benzina e Diesel: sono disponibili motori benzina 2.0 TSI da 150 kW (204 CV) e 195 kW (265 CV) (versione RS). Per il diesel, due varianti 2.0 TDI EVO SCR offrono 110 kW (150 CV) e 142 kW (193 CV). I motori top di gamma, sia benzina che diesel, sono abbinati di serie alla trazione integrale. Tutti i propulsori sono accoppiati esclusivamente al cambio automatico DSG.

Come va su strada

Su strada, Škoda Kodiaq iV si conferma per quello che è sempre stata: un'auto pensata per la famiglia, per chi ricerca spazio, praticità e un comfort rotondo. L’assetto è morbido, volutamente poco dinamico, più attento al benessere a bordo che alla guida aggressiva. Sui tornanti dei colli reggiani il rollio si fa sentire, ma resta contenuto. La vera sorpresa è l’insonorizzazione: fino a velocità autostradali si viaggia nel silenzio, con una qualità percepita che sfiora il segmento superiore. Alla guida, si apprezza la compostezza generale e l’efficienza: grazie al recupero di energia in frenata, i consumi restano sempre sotto controllo, anche nei tratti misti.

Sul fronte tecnologico, chi desidera il massimo in manovra può aggiungere l’Assisted Drive Plus Pack (940 euro), che include parcheggio autonomo, memoria delle manovre ricorrenti e una visione a 360° grazie a un sistema di telecamere ben tarato. L’infotainment da 13'' può essere completato con l’head-up display (1.300 euro), mentre sulle versioni a trazione integrale il Performance Pack (910 euro) porta in dote il selettore delle modalità di guida, il Dynamic Chassis Control Plus e lo sterzo progressivo. Tuttavia, anche senza pacchetti aggiuntivi, la guida rimane facile, prevedibile e rilassante.

In città, tra dossi e pavé, il Kodiaq iV resta fedele al suo principio fondante: far sentire tutti a proprio agio. La modalità elettrica dà il meglio tra i semafori e nel traffico urbano, con uno spunto silenzioso e immediato. L’autonomia reale, certo, andrà verificata su lunghe percorrenze, ma le premesse sono incoraggianti. E in fondo, qui non si cerca la prestazione pura, ma un equilibrio. Quello che trasforma ogni spostamento in un piccolo privilegio quotidiano.

Sicurezza e tecnologia

Il nuovo Škoda Kodiaq si posiziona ai vertici del segmento per la sicurezza attiva e passiva. La dotazione standard include i principali dispositivi di assistenza alla guida di Livello 2, tra cui:

Adaptive e Predictive Cruise Control con funzione follow to stop;

Active Lane Departure Warning (Lane Assist 2.0);

Front Assist con riconoscimento pedoni;

Side Assist e Rear Traffic Alert con un raggio di rilevamento aumentato;

Turn Assist e Crossroad Assist, che avvisano e frenano automaticamente in situazioni critiche;

Attention and Drowsiness Assist per il riconoscimento della stanchezza del conducente;

Emergency Assist 3.0.

La protezione degli occupanti è garantita da nove airbag, inclusi sette di serie (tra cui l'airbag centrale anteriore). Sul lato della tecnologia grazie alla eSIM nativa, nuovo Kodiaq è sempre connesso, permettendo aggiornamenti over-the-air e servizi online Škoda Connect. L'assistente vocale Laura è stata ulteriormente migliorata con l'integrazione del chatbot basato sull'intelligenza artificiale ChatGPT, offrendo risposte a domande di cultura generale e il controllo dei sistemi di infotainment e climatizzazione. L'app MyŠkoda consente l'accesso remoto al veicolo, il controllo della ricarica per le versioni PHEV, e nuove funzioni come Track & Explore per monitorare lo stato di produzione del veicolo.

Soluzioni di ricarica come Powerpass e funzioni di pagamento innovative come Pay to Fuel e Pay to Park semplificano ulteriormente l'esperienza del conducente.

Listino prezzi e allestimenti

Nel mercato italiano, Škoda Kodiaq è proposto in quattro varianti di allestimento: Selection, Executive, Style e la nuova Sportline 130 Edition. La versione RS è un allestimento speciale. Qui, nel dettaglio: