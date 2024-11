Lancia Ypsilon ibrida, elegante e parsimoniosa. Comoda per la città e con ottimi consumi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ritorna – e in grande stile – Lancia Ypsilon, la citycar italiana più stilosa di sempre. Lo fa ripercorrendo le orme della sua antenata, con un design morbido e sinuoso, ricercato e raffinato al tempo stesso, aggiungendo però quel tocco di contemporaneità e di tecnologia che ancora le mancava.

Completamente nuova, dalla A alla Z, con una piattaforma innovativa, motori all’avanguardia e un livello di qualità mai raggiunto prima. L’attenzione al dettaglio è sempre (ben) presente in ognisuo aspetto. Lei si batte a colpi di stile ed eleganza, con una linea moderna e capace di incarnare al meglio i valori del marchio italiano. Con soli 4,08 metri è in grado di muoversi agilmente nel traffico e in viaggio, come nel percorso effettuato da Milano a Stresa; circa 100 km per scoprire ogni sfaccettatura del nuovo modello. All’interno è poi un sapiente mix tra tecnologia e ricercatezza al dettaglio: spicca l’originale tavolino rotondo, volto a ricreare un ambiente “living”, come se fosse un salotto; è comodo per appoggiare gli oggetti o per ricaricare il telefono wireless. Belli alla vista e al tocco i sedili, rivestiti anche in velluto dal motivo a cannelloni, come da tradizione del marchio. Due gli schermi, entrambi da 10,2”, uno di fronte al conducente e l’infotainment in mezzo alla plancia, da cui co mandare ogni aspetto dell’auto.

Semplice e ben visibile, è indispensabile per interagire con il sistema di bordo o con AppleCarPlay e Android Auto, anche senza cavo. Adeguato lo spazio per quattro o cinque passeggeri e relativi bagagli, con un vano posteriore che si spinge fino a 309 litri. Moderna, leggera ed elettrificata, le conferisce una migliore dinamica, al pari di una motorizzazione che regala soddisfazioni al distributore. Sì, perché il nuovo 1.2 tre cilindri turbo mild-hybrid è in grado di totalizzare più di 20 km al litro nel nostro tragitto fino a Stresa, sorprendendo in quanto a comfort e insonorizzazione in autostrada.

Si muove agilmente e con fluidità anche nel traffico, grazie alla spinta extra assicurata dal motore elettrico, direttamente integrato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione, a sei marce. La potenza complessiva di 100 CV è così generosa e adatta alla tipologia di vettura, restituendo una buona prontezza nelle ripartenze, senza mai risultare sotto dimensionata.

Le sospensioni digeriscono bene qualsiasi vibrazione, al pari dell’isolamento acustico, rendendola un’auto dalla maggior qualità percepita. Così nuovaYpsilon convince, grazie ad uno stile squisitamente italiano e ad una tecnologia tale da renderla un riferimento nel segmento.