L'Audi e-tron di Tony Stark faceva rumore

Il mondo come tutti lo conoscevano si è drasticamente sgretolato. Al termine di un lungo scontro, Thanos è riuscito a far schioccare le dita con il guanto su cui ha apposto tutte le gemme dell'infinito, e i sopravvissuti hanno visto svanire i loro cari. Qualche anno più tardi quel che rimane degli Avengers prova a rimettersi insieme per capire se la situazione possa, in qualche modo, essere recuperata. Sarà una missione tutt'altro che semplice, ma quando Tony Stark/Iron Man - interpretato da Robert Downey Jr - si inventa un bracciale che consente di viaggiare attraverso le faglie del mondo quantico, le cose saranno destinate a cambiare.

Nel film, il tycoon supereroe guida un'Audi. Non una grande novità, si dirà, dato che fin dalla prima pellicola il rapporto tra la casa produttrice tedesca e Marvel è stato intenso (la R8 compare spesso, e non solo lei), ma la notizia diventa tale - nel 2018 - quando si viene a sapere che si tratterà di una e-tron GT Concept. L'attore partecipa all'evento di presentazione della sportiva tedesca, elettrica al 100%, e subuto l'hype sale. Viene anche girato un video teaser dedicato, che genera ottimi riscontri. Ci si chiede, tuttavia, se l'auto comparirà davvero nel film, anche per il fatto che non emette alcun rumore e rischia, così, di sfilare troppo in sottofondo.

Per ovviare alla questione, gli sceneggiatori fanno produrre un suono digitale, che la macchina guidata da Stark genera quando arriva nelle scene in cui è selezionata. Irrituale, nel 2018, ma necessario per fini cinematografici. Tornando sulla vettura, la e-tron GT del film è a trazione integrale elettrica ed esprime una potenza pari a 590 CV. Il che gli consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, mentre per passare da 0 a 200 km/h impiega soltanto 12 secondi. Spinta al massimo, invece, tocca la velocità di 240 km/h. Prestazioni eccellenti, queste, che non vanno in alcun caso ad erodere l'autonomia della vettura: con una singola carica, infatti, è in grado di farsi serenamente 400 km, grazie al supporto di una batteria agli ioni di litio da 90 kWh.

Così la persona comune, come anche Tony Stark, può ricaricare la sua Audi arrivando al 100% nello spazio di una notte, peraltro con due modalità differenti.

Si può infatti decidere di ricorrere al tradizionale cavo per induzione, oppure optare per il sistema Audi wireless charging (che richiede l'installazione di una piastra di contatto con bobina integrata, nella zona un cui l'auto sosta).aggiornati al listino 2024 spaziano dai 128mila euro circa previsti per il modello S e-tron GT, ai circa 159mila per la RS e-tron GT, fino ai 175mila della RS e-tron GT Performance.