L'auto elettrica da 20.000 euro? Nascerà dalla Volkswagen ID.EVERY1

L'obiettivo è chiaro: realizzare un'auto elettrica per tutti, con un prezzo di 20.000€, realizzata in Europa e pensata per il pubblico del Vecchio Continente.

La sfida non sarà facile, ma si parte dal concept Volkswagen ID.EVERY1, il prototipo presentato in anteprima mondiale alla stampa. Oggi si può scoprire solo quali saranno le linee e il design esterno dell'auto, un mezzo concreto, che abbandona gli eccessi tipici delle elettriche e che dovrebbe debuttare nel 2027.

ID. EVERY1: l'elettrica economica, un po' Up!, un po' Polo

Per diffondere le auto elettriche bisogna tornare alle origini del mondo dell'auto, con mezzi fatti per essere accessibili. Ovviamente gli ADAS e le nuove tecnologie di sicurezza costringono ad affrontare prezzi più alti rispetto al passato, ma questo vale anche per le auto con motore a combustione. Insomma, le utilitarie da 12.000/14.000€ non esisteranno più. Ma restare nell'obiettivo di 20.000€ può essere la risposta parametrata ai costi più alti che ormai, nel 2025, tutti i beni di consumo hanno raggiunto.

In attesa di scoprire di più sulle sue caratteristiche, sappiamo che la ID.EVERY1 è un'auto progettata per la nuova era della mobilità, quella dominata dal software e dai servizi. Per questo ci sarà un'interfaccia e una gestione delle funzioni particolarmente innovativa a detta dei tedeschi.

Fatta completamente in Europa

Niente Cina, niente componenti provenienti da oriente e una produzione completamente europea. Questa la dichiarazione di Volkswagen per la EVERY1.

Parlando invece del pianale, la piattaforma sarà l'evoluzione della già conosciuta MEB, quella della nuova era di Volkswagen. ID. EVERY1, nella versione prototipo, utilizza un motore elettrico da 95 cv (70 kW) ed è lunga 3,88 metri, la perfetta auto da città che, grazie alla piattaforma elettrica, promette comunque di avere un'ottima abitabilità interna visti i minori ingombri del gruppo propulsore.

Inoltre si parla di un'autonomia di 250 chilometri con una ricarica, di 305 litri di bagagliaio e di posti comodi per quattro adulti.

Rispetto al prototipo ci sarà qualche differenza, almeno sulla versione base: ad esempio sarà difficile vedere l'allestimento d'ingresso con i cerchi da 19", e probabilmente lì vedremo come optional.

La strategia elettrica di Volkswagen, ecco le auto del popolo

Sono due i modelli della strategia che ritorna un po' alle origini del marchio, e all'etimologia del suo nome: auto del popolo. ID. EVERY sarà l'elettrica da 20.000€, ID. 2all sarà quella da meno di 25.000€, ed entrambe arriveranno entro il 2027 insieme ad altri 7 modelli.

Con i due modelli più piccoli si punterà sulla praticità a bordo, senza dimenticarsi però della tecnologia e

della connettività. Ora la sfida è lanciata, al mondo delle auto elettriche cinesi, ma anche a se stessa perché Volkswagen dovrà impegnarsi per tenere bassi i costi e riuscire ad arrivare davvero all'obiettivo di prezzo...