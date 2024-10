Lombarda Motori inaugura il nuovo Audi Progressive Showroom a Milano: eccellenza e innovazione nel cuore della città

Il nuovo Audi Progressive Showroom Concept a Milano, in via Sumatra 12.

Lombarda Motori, storico dealer automobilistico lombardo con sedi a Monza, Brianza e Milano, ha inaugurato il nuovo Audi Progressive Showroom Concept a Milano, in Via Sumatra 12. Questa struttura combina innovazione e sostenibilità in un ambiente all'avanguardia, con l'obiettivo di ridefinire l'esperienza del concessionario tradizionale. Fondata nel 1963 dall'ex calciatore del Milan Luigi Zannier, l'azienda continua a crescere sotto la guida di Elsa Zannier, amministratore unico dal 2014, con 12 sedi regionali e oltre 380 dipendenti. All’evento è stata mostrata anche la nuova Audi A5.

Il progetto

Il progetto del nuovo Audi Progressive Showroom Concept a Milano prevede una struttura con un design contemporaneo e minimalista, offre un ambiente accogliente in cui la tecnologia e la cura dei dettagli giocano un ruolo fondamentale nell'esperienza del cliente. Gli spazi hanno ampie vetrate e sono stati creati con materiali sostenibili e tecnologie intelligenti offre ai visitatori la possibilità di esplorare i modelli Audi in maniera innovativa e responsabile. L'obiettivo è quello di facilitare al massimo l'utilizzo dei servizi da parte del cliente. “Questo nuovo showroom riflette la nostra visione di un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato. Vogliamo offrire ai nostri clienti un servizio su misura, all’interno di un ambiente che riduce al minimo l’impatto ambientale grazie all’uso di energie rinnovabili e soluzioni intelligenti. Con l’Audi House of Progress, non stiamo solo aprendo le porte di una nuova sede, ma stiamo ridefinendo ciò che significa essere uno showroom all’avanguardia”, afferma Elsa Zannier, amministratore unico di Lombarda Motori.

Audi A5

Presente all'evento anche la nuova Audi A5 svelata al Salone di Parigi. Era il 1994 quando in Italia fece il suo esordio la berlina media premium per antonomasia: l’Audi A4. Dopo 30 anni, cinque generazioni e 450mila unità vendute, l’Audi A4 si trasforma, aumenta nelle dimensioni e adotta un nuovo nome, diventando A5.

La casa automobilistica tedesca ha infatti scelto di introdurre una nuova denominazione, usando numeri dispari per i veicoli a combustione interna e numeri pari per quelli elettrici La nuova Audi A5, che sarà lanciata sul mercato il prossimo novembre, sarà disponibile in due varianti di carrozzeria: berlina e Avant. Anche un osservatore poco esperto può notare che la nuova A5 ha subito un’evoluzione rispetto al passato, soprattutto in termini di sportività.