Marelli svela i “Design-Led” e le sue ultime tecnologie al Salone di Pechino 2024

Tra i protagonisti del Salone di Pechino 2024, che si svolgerà nella capitale cinese dal 25 aprile fino al 4 maggio prossimo, troveremo il colosso dell’elettronica Marelli, pronto a svelare le sue ultime e più sofisticate tecnologie. Nello stand Marelli presente alla kermesse cinese verrà illustrato anche l’approccio all’innovazione “Design-Led”.

Marelli, a Pechino uno stand “esperienziale”

Lo stand vanta un percorso personalizzato che segue le fasi del processo di co-creazione del veicolo attraverso diverse aree. Qui tutti i visitatori potranno sperimentare personalmente l’approccio tecnologico, il know-how e le soluzioni dell'azienda itaòlo-giapponese. Ad esempio, nell’area “Co-Creation @Speed” presenterà la proposta dell’azienda in ambito “Software-Defined Vehicle”. Qui sarà possibile svelare come l’azienda supporta la scalabilità dell’architettura, la portabilità dei software, la standardizzazione del controllo elettronico di “zona” nel veicolo e la virtualizzazione attraverso il cloud. Il dimostratore mostrerà come Marelli riproduce l’abitacolo nel cloud per velocizzare la progettazione, la fase di test, la simulazione e l’implementazione delle funzionalità da remoto (Over-the-Air).

Il concept Software-Defined Interior

In un’altra area sarà possibile salire a bordo di una vettura dimostrativa in modo da testare in prima persona il concept “Software-Defined Interior” di Marelli. Parliamo di tecnologie avanzate di ripartizione del suono e dell’audio (audio and sound zoning), display e altri componenti interni motorizzati a scomparsa, proiezioni “in-console”, il tutto racchiuso in un’architettura centralizzata e abilitata dall’intelligenza artificiale (AI).

La LeanLight

Fiore all’occhietto tra le tecnologie portate da Marelli a Pechino quella dedicata all’illuminazione e alla comunicazione a 360°, come la demo di un sensore LiDAR in un faro anteriore. Le altre tecnologie che potranno essere ammirate troviamo la LASER Wire Rear Lamp, che utilizza fibre ottiche per ottenere design esclusivi nel faro posteriore, ovvero un modulo microLED ad altissima definizione con proiezione su strada e le più recenti centraline di controllo elettronico per l’illuminazione. Questo concept denominato “LeanLight” sfoggia un design semplificato, peso ed emissioni di CO2 ridotti e addirittura un costo inferiore rispetto ai produttori tradizionali.

Interactive Experience Lab

Infine, nell’area “Interactive Experience Lab” sarà possibile ammirare le tecnologie dedicate ad aumentare le performance sostenibili dei veicoli.

Tra queste spiccano il sistema di sospensioni elettromeccaniche “fully-active”, il modulo di gestione termica integrato, le piastre di raffreddamento della batteria, attuatori intelligenti, il controllo intelligente a doppia valvola degli ammortizzatori e il sistema wireless di gestione della batteria basato sull’intelligenza artificiale (AI) e tanto altro.