Maserati Levante tutta elettrica dal 2025

Maserati Levate è stato il primo SUV della casa modenese, introdotta sul mercato a partire dal 2016 per aumentare le vendite e il fatturato del tridente. Nell’arco di quasi sei anni e mezzo di carriera non ha praticamente ricevuto alcun aggiornamento sostanziale, eccezion fatta per il soft restyling presentato in occasione del Salone di Shanghai del 2021, con affinamenti estetici, nuove dotazioni e i motori mild-hybrid. Nel mentre Maserati ha anche presentato la seconda vettura della gamma SUV, la Grecale, chiaramente più contenuta nelle dimensioni decisa a popolare il segmento D con motori turbo benzina mild-hybrid, V6 biturbo Nettuno oltre all’innovativa versione Folgore, tutta elettrica. I tempi sembrano quindi maturi per vedere una seconda generazione di Levante, ormai abbastanza datato, soprattutto lato tecnologie ed elettrificazione.

Dal 2025 solo elettrica

Che Maserati sia al lavoro in maniera approfondita sulla Levante 2.0 lo conferma proprio Davide Grasso, Amministratore Delegato di Maserati, ai microfoni di Autocar. Il debutto della nuova generazione dovrebbe arrivare non prima del 2025 e, a grand sorpresa, dovrebbe presentare solamente motori elettrici, abbandonando definitivamente le unità termiche. Alzerà ulteriormente l’asticella del posizionamento, collocandosi di diritto nel segmento del super lusso, al pari di EQS SUV, BMW iX e le future Lotus Eletre, conservando però quell’artigianalità e lo charme di Maserati.

Nuova Levante elettrica su base “Giorgio”

Come sembra lecito aspettarsi, anche Levate abbandonerà il “vecchio” pianale di Maserati Ghibli (M156) a favore di una versione aggiornata e più moderna della celebre piattaforma Giorgio, rinominata STLA Large dal Gruppo Stellantis e predisposta per accogliere meccaniche 100% elettriche o ibride. Avrà così molto in comune con la recente GranTurismo Folgore, prima sportiva GT ad elettroni del brand modenese, anche lei realizzata su una variante dell’architettura citata. Potrà quindi condividere lo stesso powertrain di punta presentato dalla GT, con trazione integrale e tre motori elettrici per una potenza complessiva da 745 CV, oltre ad un nuovo pacco batterie ad alta densità energetica. In concomitanza vedrà la luce anche la prossima Maserati Quattroporte elettrica, anch’essa su base STLA Large e meccanica a trazione integrale.