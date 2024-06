Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, perché sceglierla e perché no?

Ha la spaziosità di una familiare eppure, nelle forme e di profilo, ha una linea spiovente che la fa sembrare più vicina a una sportiva a quattro porte. La Mercedes-Benz CLA Shooting è una familiare dinamica.

Lo scorso anno è stata sottoposta a un lieve restyling che l’ha resa ancora più accattivante e con contenuti molto vicini alle sorelle superiori. La Mercedes-Benz CLA Shooting Brake ha dimensioni compatte e contenuti premium.

Nella sua ultima evoluzione mostra un frontale accattivante, una griglia radiatore rielaborata e un diffusore posteriore che sembra derivato dalle AMG più veloci. Nuovo è anche il design dei fari LED High Performance, di serie per la prima volta su questo modello, così come le luci posteriori, a LED.

Nella dotazione standard entrano anche i cerchi in lega leggera da 17 pollici, disponibili nella tonalità argento vanadio a cinque doppie razze in nero lucido con finitura diamantata.

Interni

Generazione dopo generazione, la CLA Shooting Brake ha assunto le sembianze di una piccola ammiraglia, non solo nell’estetica ma anche nei contenuti. La plancia ha una forma moderna, presenta un doppio schermo indipendente con un display da 7 pollici che assolve al ruolo di strumentazione per il guidatore e uno da 10,25 pollici che ospita la connettività e le funzioni del sistema di intrattenimento. A richiesta sono disponibili due display da 10,25 pollici dal look widescreen.

Cambia anche il volante sulla nuova generazione di CLA, ora è rivestito di serie in pelle Nappa. Per le finiture, si passa dal look carbonio al legno di tiglio marrone a porto aperto fino alla microfibra marrone Microcut, quest’ultima disponibile unicamente per le versioni AMG Line.

Novità anche per i sedili. Sulla Shooting Brake ma anche sulla Coupé sono rivestiti in una combinazione Artico e tessuto tridimensionale in rilievo di colore nero. Sono realizzati con materiali riciclati fino al 65% per la parte centrale e fino all’85% per la zona inferiore. Il rivestimento Artico/Microcut è optional su diversi allestimenti e di serie a partire dalla variante AMG Line. Una soluzione importante e fondamentale per il raggiungimento della neutralità carbonica.

Mercedes-Benz punta a dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2039, un obiettivo che riguarderà per ogni autovettura prodotta, modelli che rispetto alle versioni del 2020, avranno una CO2 inferiore del 50%, percentuale calcolata sull’intero ciclo vita della vettura.

Motorizzazioni

La Mercedes-Benz CLA è disponibile unicamente con motorizzazioni elettrificate che comprendono unità a quattro cilindri con cambio automatico DCT a 7 o 8 rapporti. Grazie all’utilizzo della tecnologia mild hybrid, tutte le configurazioni sono dotate di un’alimentazione di bordo supplementare a 48 volt che funge anche da motorino di avviamento, fornendo allo spunto ben 10 kW in più. Il generatore è anche in grado di recuperare e fornire energia elettrica alla rete di bordo a 12 volt e alla batteria da 48 volt.

Sulla CLA 250 e Shooting Brake è presente un motore endotermico da 1,3 litri capace di sprigionare una potenza massima di 163 cavalli per una coppia di 270 Nm e un’unità elettrica da 80 kW (+ 5 kW rispetto alla precedente generazione). La potenza complessiva è di 218 cavalli per 450 Nm di coppia massima. La Stella dichiara un consumo nel ciclo combinato WLTP pari a 1,1 - 0,8 litri per 100 km.

Perché sceglierla

Ha le sembianze di una coupé eppure è una station, ha un profilo aerodinamico ma un look sportivo. La CLA Shooting Brake non ha eguali nell’attuale panorama automobilistico, almeno per quanto concerne lo stile. Gli interni sono curati, sembra di essere a bordo di una Classe S di una generazione precedente. La variante 250 e, ha un cuore ibrido plug-in che le consente di sfruttare la potenza dell’unità elettrica da 80 kW per abbattere consumi e garantire una riserva di potenza più che adeguata.

La strumentazione MBUX è impeccabile, tantissime le informazioni disponibili, le varie configurazioni selezionabili dal pilota, consentono realmente di cucirsi addosso una strumentazione full digital particolarmente completa.

Il motore ha una notevole potenza e coppia. Utilizzando una guida predittiva, non è difficile superare, in condizioni reali, i 50 km di autonomia in modalità EV. Il propulsore endotermico ha una verve discreta ma è supportato da un validissimo cambio automatico.

Ottimo lo spazio interno. La CLA Shooting Brake può essere utilizzata sia come comoda ed elegante vettura da lavoro, sia come tutto fare in grado di trasportare bici e bagagli per interminabili gite fuoriporta.

Perché non sceglierla

Non è una station ma una via di mezzo tra una berlina e una familiare dinamica. La CLA Shooting Brake ha una linea spiovente, che la fa sembrare più un’auto dinamica che confortevole. L’MBUX richiede un minimo di assuefazione per essere sfruttato al meglio. La motorizzazione con alimentazione ibrida plug-in assicura medie interessanti ma ama anche regimi di rotazione alti, a tutto discapito dell’autonomia residua e dei consumi.

Da selezionare la modalità ibrida tramite il Dynamic Select per

sfruttare il binomio endotermico / elettrico. Una volta esaurita la riserva elettrica del pacco batteria, i consumi inevitabilmente salgono e il motore turbo benzina, per dare il meglio, ama regimi di rotazione piuttosto alti.