Mercedes-Benz EQT, versatilità al potere: primo contatto

Mercedes-Benz è un costruttore dinamico, instancabile e sempre pronto a rispondere alle esigenze del mercato. La Stella possiede dietro alle spalle una storia colossale, come pochi altri possono vantare, e ha il pregio di avere adottato per prima il motore a scoppio in un veicolo a quattro ruote. La tecnologia che per oltre un secolo ha dominato la scena automobilistica, tra benzina e diesel, è ancora un pezzo forte dell'azienda teutonica - come dimostra il suo listino -, ma in modo parallelo la Casa di Stoccarda ha investito con successo nell'elettrificazione a partire dal 2010. L'ultima nata della famiglia EQ è la pratica e versatile EQT, variante alla spina della recente Classe T. Questa multispazio ha molti ingredienti giusti per piacere a un palato raffinato come quello che di solito viaggia in Mercedes. Noi l'abbiamo conosciuta per un primo contatto su strada a Firenze. Scopriamola insieme.

Comoda e ampia

Un veicolo con più anime. È in questa maniera che si presenta sulla scena la nuova Mercedes-Benz EQT, un'auto che si apre a molteplici opportunità, siano esse il tempo libero, lo svago, lo sport o più semplicemente la famiglia. È - forse - proprio a quest'ultima che si rivolge in modo primario l'ultima creatura tedesca, per motivi di spazio e capacità. Non a caso, questa vettura premium garantisce comfort a trecentosessanta gradi, in primis perché il suo abitacolo è ampio e arioso, al pari di un bagagliaio che brilla per pragmatismo. Parlando di numeri, queste sono le sue dimensioni: 4,5 metri di lunghezza, 1,9 di larghezza e 1,8 di altezza. Eccezionalmente comode le aperture laterali scorrevoli che facilitano l'ingresso a bordo, mentre il fiore all'occhiello resta il vano posteriore (551 - 1.979 litri), che in occasione di scorribande sportive, o anche solo per il tempo libero, può contare sulla panca del sedile abbattibile in modo semplicissimo. Notevole anche la soglia di carico di appena 561 millimetri.

Motore elettrico da 90 kw

Entrando più nel dettaglio, la nuova EQT è provvista di un motore elettrico da 90 kW (122 CV), in grado di fornire una coppia massima di 245 Nm e un’autonomia fino a 282 chilometri (ciclo WLTP). La batteria agli ioni di litio dalla capacità di 45 kWh è stata inserita sottopelle in prossimità dell’asse posteriore, in una posizione sicura e al riparo dagli impatti. Nelle stazioni di ricarica pubbliche, la multispazio alla spina di Mercedes-Benz può essere caricata a 22 kW con corrente alternata (AC) usando il caricatore di bordo.

Migliori risultati si ottengono nelle stazioni di ricarica rapida a corrente continua (DC), a seconda del SoC (State of Charge) e della temperatura della batteria ad alta tensione. Infine, questo veicolo permette di rigenerare l'autonomia in modo abbastanza rapido: grazie a un caricatore a corrente continua da 80 kW (di serie), il tempo di ricarica per passare dal 10 all'80% è di 38 minuti. Lo spinotto CCS e il cavo di ricarica CCS sono di serie.

Mercedes-Benz EQT, come va

Nel nostro itinerario abbiamo compreso quanto sia dolce, morbida e piacevole questa Mercedes fuori dall'ordinario. Il suo comportamento è docile e senza sorprese. E piace. Lo sterzo è morbido ma diretto, carattere che ben si abbina con il suo temperamento votato squisitamente al comfort. Efficace l'ampia scelta di superfici vetrate, che consentono di avere sott'occhio ogni angolo della vettura, anche senza bisogno di controllare la retrocamera. I limiti del veicolo sono ben percepibili e non è poco su un mezzo di questa categoria.

Per chi è abituato ad adoperare frequentemente una nobile vettura di Stoccarda, sembrerà strano non trovare il cambio automatico nella classica levetta dietro al volante. Questa volta infatti ci troviamo al cospetto di una leva centrale, in posizione rialzata, comoda come un joystick. Per il resto, l'esperienza a bordo della EQT è di taglio gradevole, in tipico stile da automobile premium, anche grazie al sistema di infotainment MBUX e al volante multifunzione. Garbata e gradevola la strumentazione analogica a colori, che fa il paio con i tasti fisici della climatizzazione bi-zona. Promossa.

Listino prezzi

Il listino prezzi della Mercedes-Benz EQT 200 parte da 50.200 euro. La Casa di Stoccarda però offre una soluzione di noleggio a lungo termine, dove non è previsto l'esborso di un anticipo, ma si paga soltanto un canone mensile. Per esempio: 48 mesi/80.000 km a 673 euro (IVA Inclusa).