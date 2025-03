Mercedes-Benz Vans festeggia 30 anni dello Sprinter: un successo che ha cambiato il settore

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono passati 30 anni dal lancio del Mercedes-Benz Sprinter, un veicolo che ha segnato una vera e propria svolta nel mondo dei van. Sin dal suo debutto, lo Sprinter ha risposto alle esigenze di numerosi settori, in particolare commercio e artigianato, ma anche in ambito pubblico, dove è diventato una scelta fondamentale per mezzi di emergenza come ambulanze e veicoli della polizia, oltre che per i camper destinati al tempo libero. La sua versatilità lo ha reso indispensabile anche per la distribuzione di beni di consumo e servizi di uso quotidiano, adattandosi alle necessità di un mondo in continuo movimento.

Il van per eccellenza

Con oltre cinque milioni di unità vendute a breve, lo Sprinter ha consolidato il suo ruolo di leader nelle vendite. In 30 anni, il veicolo ha introdotto numerose innovazioni in termini di sicurezza, comfort e efficienza, diventando un punto di riferimento per i professionisti in tutto il mondo. Lo Sprinter ha stabilito nuovi standard in termini di affidabilità e prestazioni, rispondendo sempre meglio alle richieste di un mercato in continua evoluzione.

La versione elettrica

Oggi, a tre decadi dal suo lancio, lo Sprinter non si ferma.