Una Mercedes Classe A ispirata alla PlayStation 5

Una Classe A ispirata alla famosa console della Sony, la Playstation 5: Mercedes-Benz lancia la nuova 250e Vibes, una special edition realizzata in soli 50 esemplari. Può essere acquistata online tramite il Mercedes-Benz Store, la Classe A 250e Vibes è in vendita a un prezzo di 55.677 euro.

Nasce sulla base della A250e Advanced Plus AMG Line, ha una livrea in Digital White e cerchi da 18 pollici, la Mercedes-Benz Classe A 250e Vibes è dotata del Pacchetto Night con mascherina anteriore total black e specchi retrovisori esterni a contrasto.

Interni in pelle nera e tetto Panorama completano un equipaggiamento full, i vetri posteriori sfumati contribuiscono a rendere la sua linea decisamente accattivante. Una personalizzazione profonda che comporta un vantaggio cliente fino al 90% rispetto al prezzo delle dotazioni offerte.

Solo 50 esemplari

La Classe A 250e rappresenta la porta d’ingresso al mondo ibrido plug-in di Mercedes-Benz, una compatta cinque porte che abbina un’estetica accattivante a un equipaggiamento full, la special edition Vibes può contare su di una potenza complessiva di 218 cavalli frutto della combinazione tra motore elettrico ed endotermico, un mix che le consente di percorrere in modalità zero emissioni / full electric, fino a 82 km nel ciclo urbano.

Ordinabile solo accedendo sul Mercedes-Benz Store, la Classe A 250e Vibes è disponibile in un numero limitato di esemplari, 50 unità in pronta consegna al prezzo di 55.677 euro. I clienti che l’acquisteranno riceveranno in omaggio la nuova console della Sony, la PlayStation 5 Digital Edition con Gran Turismo 7.

Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Experience di Mercedes-Benz Italia: “La collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia si sviluppa attraverso elementi comuni quali tecnologia, design e innovazione, valori che permettono ad entrambi i brand di trasmettere emozioni. Le automobili, così come le più evolute console per il gaming, seppur in modo differente, sono strumenti che favoriscono esperienze immersive. Inoltre, questa nuova limited edition ci offre l'opportunità di parlare direttamente al cuore del target di riferimento di Classe A, a partire dal canale di vendita, esclusivamente online".