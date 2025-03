Mercedes CLE Coupè 200: eleganza e stile, anche mild-hybrid benzina

Mercedes CLE Coupè è la nuova coupè a due porte della casa tedesca, che manda in pensione le precedenti Classe C ed E Coupè. Si pone esattamente a metà strada tra i modelli citati, unificando la carrozzeria e trovando il giusto compromesso tra stile e tecnologia. È realizzata a partire dalla nuova piattaforma MRA della Mercedes Classe C, ma alza l’asticella per spostarsi verso la gamma “E” della Stella. Cresce nelle dimensioni, nella dotazione e anche nel comfort, senza fare sconti in termini di stile e di sicurezza, con un pacchetto di assistenza alla guida completo. Nuova anche la gamma motori, tutta elettrificata, a benzina o diesel mild-hybrid a quattro o sei cilindri. Si alza però il listino, partendo ora da circa 16 mila euro.

Design affilato ed elegante

Basata sulla piattaforma MRA, la nuova CLE adotta una configurazione con motore anteriore longitudinale e trazione posteriore, disponibile anche con sistema a trazione integrale nelle versioni 4Matic. Il design risulta particolarmente slanciato, con un cofano lungo e ribassato, arricchito da due marcate nervature – i cosiddetti “Powerdome” – che ne esaltano l’aggressività. I gruppi ottici full LED di serie, disponibili anche con tecnologia Digital Light su richiesta, integrano 1,3 milioni di micro-specchi per garantire un fascio luminoso estremamente preciso e interattivo. Pur ispirati a quelli della nuova Classe C, sono stati ridisegnati per un look più elegante e armonioso con le linee della vettura. La gamma di cerchi in lega, completamente rinnovata, spazia dai 18 ai 20 pollici a seconda degli allestimenti, con opzioni dal design aerodinamico e varianti firmate AMG, come nel nostro caso. Il tetto si abbassa progressivamente verso la coda, creando una silhouette filante e affusolata, studiata per migliorare l’efficienza aerodinamica.

Il posteriore è compatto e ben definito, con uno sbalzo pronunciato nella parte inferiore e un piccolo spoiler integrato nella coda. I gruppi ottici LED, inediti, sono uniti visivamente da una modanatura scura, mentre nella zona inferiore spiccano le cornici cromate che simulano i terminali di scarico—una scelta discutibile per un modello dall’anima sportiva. Rispetto alla Classe E Coupé, la CLE perde il secondo montante a scomparsa, che creava una campata unica dal parabrezza al lunotto, un dettaglio distintivo non ripreso su questa generazione. Nonostante le dimensioni generose, con 4,85 metri di lunghezza (+15 mm rispetto alla Classe E Coupé e +170 mm rispetto alla Classe C Coupé), 1,91 metri di larghezza e 1,42 metri di altezza, la CLE mantiene proporzioni equilibrate e dinamiche.

Interni premium, ma la plastica nera lucida..

Salendo a bordo, l’ambiente richiama le ultime creazioni Mercedes, con una plancia e un sistema MBUX simili a quelli della gamma “C”. L’abitacolo, raffinato e avvolgente, offre materiali di alta qualità senza risultare claustrofobico. Il nuovo volante sportivo AMG Line, con inserti in pelle traforata alle 9:15, è appagante al tatto, morbido e restituisce un senso di qualità. Dietro di esso, la strumentazione digitale da 12,3” si affianca allo schermo centrale verticale da 11,9”, garantendo un’esperienza MBUX fluida, ricca di funzioni e intuitiva. Entrambi sono disponibili di serie. Completa la dotazione la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, anche wireless, oltre a prese USB-C e una piastra di ricarica a induzione nel tunnel centrale. La plancia può essere personalizzata con inserti in legno scuro a poro aperto o modanature in simil carbonio lucido, impreziosite da dettagli cromati e satinati. Le plastiche morbide abbondano, sia sulla plancia che sui pannelli porta. In alcuni punti, però, e per alcuni allestimenti più bassi di gamma, si trova sempre una generosa presenza di plastiche nere lucide, troppo soggette a graffi, polvere e sporcizia.

È preferibile scegliere una finitura a pagamento aggiuntiva. I sedili in pelle di serie, regolabili elettricamente, offrono riscaldamento e ventilazione, per il massimo comfort in viaggio. Il cambio automatico, di serie su tutte le versioni, è comandato dalla leva dietro al volante, mentre il tetto panoramico apribile aggiunge un tocco esclusivo e luminosità nell’abitacolo. Lo spazio posteriore è sorprendente per una coupé: due passeggeri fino a 1,85 m possono viaggiare comodamente anche sulle lunghe distanze. Il meccanismo di ribaltamento elettronico dei sedili anteriori, attivabile con una semplice fettuccia, facilita l’accesso, così come il braccio estensibile per la cintura di sicurezza anteriore, in pieno stile Mercedes. Infine, il bagagliaio da 420 litri si rivela pratico, ideale per un viaggio di coppia o un weekend in quattro con relativi bagagli, ma non fa miracoli.

Come va su strada?

Per chi ricerca massima sportività e prestazioni, sono sicuramente più indicate le versioni a sei cilindri, 450 4Matic a benzina da 381 CV oppure la più potente 53 AMG (in attesa della punta di diamante, 63 AMG) con lo stesso sei cilindri ma da 449 CV, che assicura uno 0-100 km/h concluso in 4,2 secondi e oltre 280 km/h di velocità massima, oltre a quel tocco di prestigio extra assicurato da un frazionamento ormai “nobile”. Abbiamo invece provato CLE 200, versione a benzina spinta da un 2.0 4 cilindri turbo con supporto del modulo mild-hybrid a 48 V. Non graffia, seppur disponga di 204 CV e 320 Nm di coppia massima, predilige una guida fluida e al “trotto”, nonostante comunque possa sfoderare delle prestazioni più che interessanti: 0-100 km/h concluso in 7,4 secondi e 240 km/h di velocità massima. Si percepisce chiaramente che la piattaforma è pensata per supportare potenze e sollecitazioni ben maggiori, ma proprio per questo infonde un grande senso di comfort, di sicurezza e tranquillità. La spinta è generosa ma mai elettrizzante e il cambio automatico a 9 rapporti snocciola in con fluidità tutte le marce, senza far avvertire la transizione. Sembra quasi lavorare come un diesel, sempre sotto ai 2.200 giri/min per massimizzare l’erogazione della coppia e non far quasi mai sentire la presenza del 4 cilindri. La scelta di un convertitore di coppia al posto di un doppia frizione assicura un guizzo di spinta extra tra una cambiata e l’altra, supportato anche dal sistema elettrificato direttamente integrato al suo interno.

Nell’atto pratico non si avverte quasi mai la presenza del modulo elettrico, ma comunque Mercedes dichiara circa 20 CV e 200 Nm di coppia extra, forniti all’occorrenza e in precisi momenti. Però assicura accensione e spegnimenti rapido e inavvertibile del 4 cilindri, senza alcuna vibrazione o rumore. Non manca poi la possibilità di equipaggiare CLE con le sospensioni a controllo elettronico o pneumatiche, per accentuare l’adattamento dell’auto alle modalità di guida impostate. Risponde presente anche l’asse posteriore sterzante, vera chicca che consentirà di ridurre gli spazi di manovra, assicurare più stabilità dei cambi di direzione e maggior maneggevolezza in tutte le condizioni, accorciando virtualmente il passo dell’auto. Sempre ottimo poi il comparto dinamico, con multilink al posteriore e doppio quadrilatero all’anteriore, con una buona stabilità e tenuta di strada in tutte le condizioni, sebbene non voglia più di tanto accentuare le velleità sportive. Bisogna sempre considerare che, al contrario di altri marchi tedeschi come BMW, Mercedes ha scelto di privilegiare il comfort alla sportività e, considerate le modeste potenze in gioco (nel caso di questa motorizzazione) non possiamo che essere più che d’accordo. A livello di consumi CLE 200 palesa due anime: una più parca, soprattutto su tratti extraurbani a velocità moderate, dove riesce anche a superare i 16 km al litro, mentre in autostrada si stabilizza su 14 km al litro circa. Dove “soffre” è invece in città, le cui percorrenze possono scendere intorno agli 11/12 km al litro con piede gentile, e sotto i 10 km al litro con una guida più aggressiva.

Prezzi e allestimenti

Il listino di nuova Mercedes CLE Coupè parte da una base di 61.053 euro per il benzina meno potente in gamma, 180, che sfrutta lo stesso 2.0 4 cilindri turbo da depotenziato a 170 CV. La versione 200, in allestimento Advanced passa a 63.798 euro, mentre il diesel 220d di accesso alla gamma (con 197 CV) parte da 63.493 euro.

