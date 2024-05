Mercedes CLE Coupè: viaggiare in prima classe, ma con stile e sportività

Mercedes CLE è la nuova coupè della casa stellata, il modello introdotto sul finire del 2023 che ha preso letteralmente il posto di Classe C Coupè e Classe E Coupè. Crescono le dimensioni, di circa 15 mm rispetto a quest’ultima, sebbene sfrutti la piattaforma MRA di seconda generazione condivisa anche con Mercedes Classe C, Mercedes GLC e altri modelli. Cresce la qualità a bordo, così come la tecnologia e l’efficienza dei motori, ora tutti elettrificati con 4 o sei cilindri. Tantissime le alternative del listino, con molti allestimenti tra cui poter scegliere, per configurare al meglio la vettura. Abbiamo provato la versione 200 AMG Line Premium Plus, ma i listini partono da una base di 62.443 euro.

Design e dimensioni

Essendo basata sulla piattaforma MRA, nuova CLE sfrutta una configurazione a motore anteriore longitudinale e trazione posteriore – o integrale, nel caso delle versioni 4Matic. Di conseguenza il corpo vettura è decisamente slanciato, con un cofano lungo e basso, arricchito da due vistosi “Powerdome”, ovvero le nervature che lo percorrono in lunghezza e donano aggressività al frontale. Nuovi i gruppi ottici full led di serie – anche con tecnologia Digital Light a richiesta, che inglobano 1,3 milioni di specchi per disegnare un fascio luminoso preciso e interattivo - ispirati a quelli di nuova Classe C ma rivisti, per renderli più eleganti e armoniosi con le linee. Nuova la gamma di cerchi in lega, da 18 fino a 20 pollici a seconda degli allestimenti, anche dal design aerodinamico e siglati AMG, come nel nostro caso. La linea del tetto discende poi in prossimità della coda, formando quasi una forma a “goccia”, a fini aerodinamici.

Il posteriore è poi raccolto, con uno sbalzo pronunciato nella zona inferiore e ristretto sopra, con un piccolo spoiler integrato nella forma della coda. Inediti i gruppi ottici led, che si congiungono idealmente al centro, con una modanatura scura che sembra prolungare i fari. Nella zona più bassa, appaiono però le cornici cromate che simulano la presenza dei terminali di scarico. Un peccato non averli inseriti a vista, considerando anche la natura sportiveggiante del modello. Rispetto al passato, si perde però il secondo montante a scomparsa, una peculiarità di Mercedes Classe E Coupè, che generava una campata unica del tetto dal parabrezza al lunotto: un simbolo distintivo e di prestigio che, purtroppo, non è stato ripreso su questo modello. Parlando invece di dimensioni, nuova CLE maschera molto bene la lunghezza importante di ben 4,85 m (+15 mm rispetto ad E Coupè e +170 mm rispetto a C Coupè). È anche piuttosto larga, ben 1,91 m mentre l’altezza è stata contenuta a 1,42 m.

Interni e tecnologia

Sedendoci a bordo abbiamo come un deja-vu rispetto alle ultime creazioni della casa di Stoccarda. La plancia e l’impostazione del sistema MBUX sono piuttosto simili a quelli già visti sulla gamma “C” del costruttore, confermando così l’impostazione del modello su questo target. Ci accoglie un ambiente prestigioso, dagli ottimi materiali, avvolgente ma non claustrofobico. Il nuovo volante sportivo riservato alle versioni AMG Line è appagante alla vista e al tatto, con inserti in pelle traforata alle 9:15. Dietro ad esso la strumentazione digitale da 12,3” di diametro, di serie su tutte le versioni, che fa il paio con lo schermo centrale da 11,9” disposto verticalmente. Una configurazione dell’MBUX di Mercedes che abbiamo già ampiamente apprezzato anche in altre prove, in quanto a fluidità, sensibilità al tocco, ricchezza di funzioni e facilità di utilizzo. Non manca Apple Carplay e Android Auto anche wireless, oppure tramite cavo USB C, le cui prese sono collocate sotto al tunnel centrale, dotato anche di piastra ad induzione per la ricarica.

La plancia può essere rifinita con inserti in legno scuro a poro aperto o modanature in simil carbonio lucido, con dettagli cromati e satinati. Non mancano le plastiche morbide sul pannello portiera, anche sulla parte alta e sulla plancia. I sedili in pelle (di serie) sono regolabili elettricamente, anche riscaldabili e ventilati, mentre il cambio automatico è disposto sulla leva a destra del volante, essendo automatico di serie per tutti i modelli, così come il tetto panoramico e apribile, una chicca per una vettura di questo tipo. Non male neanche lo spazio nel retro, per due passeggeri. Si possono accogliere due persone fino ad un massimo di 1,85 m di altezza senza troppi problemi, anche per lunghi viaggi, godendo di sufficiente spazio vitale. Ottimo il meccanismo che ripiega automaticamente i sedili in maniera elettronica, semplicemente tirando la fettuccia sullo schienale. Non manca poi il braccio estendibile che allunga la cintura di sicurezza per i passeggeri anteriori, per facilitare la vita. Ottimo poi anche il bagagliaio, con una capacità minima di 420 litri: è più che sufficiente per un viaggio di coppia oppure un weekend in quattro persone e relativi bagagli.

Prova su strada

Il comfort a bordo di nuova Mercedes CLE è di casa. Si tratta di una coupè con l’ottica da cruiser, pensata per macinare tanti chilometri coccolati dal meglio della tecnologia a disposizione del costruttore tedesco. Sembra di essere in tutto e per tutto a bordo di un’ammiraglia, ma con il plus di una linea più sportiva e ricercata. Ottima la posizione di guida, con discreto margine per le gambe e un’ampissima possibilità di regolazione della postura. Tutto è a portata di mano, nonostante l’abitacolo sia comunque spazioso. La visibilità è buona e laddove non arriva l’occhio ci pensano le telecamere perimetrali o i sensori, posti su ogni angolo dell’auto. In viaggio amplificano il comfort anche gli ADAS, disponibili fino al secondo livello di assistenza, con mantenitore attivo della corsia e cruise control adattivo. L’auto è anche in grado di leggere la segnaletica stradale e adattare la velocità in base ai limiti presenti sul tragitto.

La piattaforma di cui dispone CLE è in grado di supportare alcune soluzioni fondamentali in ottica comfort e piacere di guida. Di serie è equipaggiata con le sospensioni adattive a controllo elettronico, che cambiano la taratura a seconda delle modalità di guida. A richiesta, si possono anche selezionare le ottime sospensioni ad aria, capaci di migliorare ulteriormente lo smorzamento delle vibrazioni. Sempre a richiesta, ma molto consigliato, è anche la possibilità di equipaggiare l’auto con l’asse posteriore sterzante, che inclina le ruote in fase per dare più stabilità alle velocità più elevate oppure in controfase, a basse velocità, per rendere più agile e maneggevole l’auto. In questo modo, è necessario dare davvero poco angolo volante per inserire l’auto in curva, godendo di grande precisione e tenuta di strada.

Il comparto sospensivo lavora al meglio per offrire un set-up dinamico, piacevole durante la guida, ma mai troppo rigido sullo sconnesso, così da strizzare l’occhio alla sportività senza però penalizzare il comfort. Ottimo anche il lato insonorizzazione, che mantiene un livello elevato anche in contesti autostradali. Abbiamo provato la versione 200 a benzina, con 2.0 4 cilindri turbo mild-hybrid da 204 CV e 320 Nm di coppia. Un propulsore elastico e dalla buona erogazione, con consumi prossimi ai 12/13 km al litro e prestazioni brillanti: 7,4 secondi per toccare i 100 km/h da ferma e ben 240 km/h di velocità massima. Per chi però macina tanti km consigliamo vivamente gli ottimi diesel 2 cilindri oppure, il celebre sei cilindri da ben 381 CV.

Prezzi e allestimenti

Nuova Mercedes CLE presenta un prezzo di partenza da 62.443 euro, in allestimento Advanced e con il 2.0 turbo diesel da 197 CV. Le versioni AMG Line Premium partono da circa 71 mila euro con lo stesso motore e l’auto che vedete nelle immagini, con allestimento AMG Line Premium Plus, presenta un prezzo a partire da circa 76 mila euro, esclusi accessori optional, come asse posteriore sterzante, sospensioni ad aria e altro. I sei cilindri a benzina attaccano invece da 90.442 euro, in allestimento AMG Line Advanced.

Di recente è stata presentata anche la versione 53 AMG, sempre con il sei cilindri ma da 450 CV, a partire da circa 101 mila euro, in attesa della più potente (ma non confermata) AMG 63 S con il V8 biturbo da oltre 600 CV.